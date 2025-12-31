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Careอุปกรณ์ทำความสะอาดหน้าจอ

SVC1117L/10

อุปกรณ์ทำความสะอาดหน้าจอกลิ่นหอม

ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยนี้ร่วมกับผ้าไมโครไฟเบอร์แบบพิเศษเพื่อขจัดฝุ่น สิ่งสกปรกและรอยนิ้วมือจากหน้าจออุปกรณ์พกพา สูตรป้องกันไฟฟ้าสถิตของน้ำยาทำความสะอาดจะช่วยกำจัดฝุ่น

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ด้วยกลิ่นลาเวนเดอร์

อุปกรณ์ทำความสะอาดหน้าจอกลิ่นหอม

  • แท็บเล็ต/สมาร์ทโฟน

สูตรไม่มีน้ำยาหยดเลอะเทอะ ใช้งานได้ปลอดภัย

คุณสามารถนำน้ำยาซึ่งใช้สูตรที่ทำให้ไม่มีน้ำยาหยดเลอะเทอะนี้ ไปฉีดลงบนหน้าจอ แล้วเช็ดทำความสะอาดได้โดยไม่มีน้ำยาหยดให้เลอะเทอะเพื่อเป็นการรักษาอุปกรณ์ของคุณให้ปลอดภัยและไม่เปียกชื้นได้

น้ำยาทำความสะอาดที่ไร้รอยเปื้อน

หน้าจอของคุณจะสะอาดสดใสด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่ไร้รอยเปื้อนนี้ สูตรพิเศษเฉพาะที่ไม่ทิ้งคราบรอยเปื้อนใดๆ ไว้บนหน้าจอของคุณ

ผ้าไมโครไฟเบอร์ที่ไม่เป็นขุยใช้เช็ดทำความสะอาดได้ปลอดภัย

เช็ดหน้าจอได้อย่างสะอาดปลอดภัยด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ ซึ่งช่วยขจัดฝุ่น สิ่งสกปรก และรอยนิ้วมือ โดยไม่ทิ้งคราบไว้

ข้อมูลทางเทคนิค

คู่มือและเอกสาร

เอกสารโฆษณาที่มีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

  • PDF ไฟล์, 312.1 kB
  • 19 November 2023

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