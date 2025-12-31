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ยกเลิกการผลิต
SVC1117L/10
อุปกรณ์ทำความสะอาดหน้าจอกลิ่นหอม
ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยนี้ร่วมกับผ้าไมโครไฟเบอร์แบบพิเศษเพื่อขจัดฝุ่น สิ่งสกปรกและรอยนิ้วมือจากหน้าจออุปกรณ์พกพา สูตรป้องกันไฟฟ้าสถิตของน้ำยาทำความสะอาดจะช่วยกำจัดฝุ่น
แท็บเล็ต/สมาร์ทโฟน
คุณสามารถนำน้ำยาซึ่งใช้สูตรที่ทำให้ไม่มีน้ำยาหยดเลอะเทอะนี้ ไปฉีดลงบนหน้าจอ แล้วเช็ดทำความสะอาดได้โดยไม่มีน้ำยาหยดให้เลอะเทอะเพื่อเป็นการรักษาอุปกรณ์ของคุณให้ปลอดภัยและไม่เปียกชื้นได้
หน้าจอของคุณจะสะอาดสดใสด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่ไร้รอยเปื้อนนี้ สูตรพิเศษเฉพาะที่ไม่ทิ้งคราบรอยเปื้อนใดๆ ไว้บนหน้าจอของคุณ
เช็ดหน้าจอได้อย่างสะอาดปลอดภัยด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ ซึ่งช่วยขจัดฝุ่น สิ่งสกปรก และรอยนิ้วมือ โดยไม่ทิ้งคราบไว้