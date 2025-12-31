ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

        ยกเลิกการผลิต

        Careอุปกรณ์ทำความสะอาดหน้าจอ

        SVC1117R/10

        อุปกรณ์ทำความสะอาดหน้าจอกลิ่นหอม

        ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยนี้ร่วมกับผ้าไมโครไฟเบอร์แบบพิเศษเพื่อขจัดฝุ่น สิ่งสกปรกและรอยนิ้วมือจากหน้าจออุปกรณ์พกพา สูตรป้องกันไฟฟ้าสถิตของน้ำยาทำความสะอาดจะช่วยกำจัดฝุ่น

        ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

        ด้วยกลิ่นกุหลาบ

        อุปกรณ์ทำความสะอาดหน้าจอกลิ่นหอม

        • แท็บเล็ต/สมาร์ทโฟน

        น้ำยาทำความสะอาดที่ไร้รอยเปื้อน

        หน้าจอของคุณจะสะอาดสดใสด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่ไร้รอยเปื้อนนี้ สูตรพิเศษเฉพาะที่ไม่ทิ้งคราบรอยเปื้อนใดๆ ไว้บนหน้าจอของคุณ

        สูตรป้องกันไฟฟ้าสถิตเพื่อขจัดฝุ่น

        สูตรป้องกันไฟฟ้าสถิตของน้ำยาทำความสะอาดนี้จะช่วยในการขจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกออกจากหน้าจอของคุณ

        สูตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

        สูตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของน้ำยาทำความสะอาดนี้ช่วยให้คุณทำความสะอาดหน้าจอของคุณได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพพร้อมการปกป้องสิ่งแวดล้อม

        ข้อมูลทางเทคนิค

        คู่มือและเอกสาร

        เอกสารโฆษณาที่มีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

        • PDF ไฟล์, 321.5 kB
        • 21 July 2026

        ติดต่อ Philips

        เรายินดีจะช่วยคุณ

        ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

        • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
        • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
        • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

        ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!

        • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
        • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
        • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี