รายการอื่นๆ ในกล่อง
- เครื่องกันขน SmartClick Precision
- กระเป๋าใส่ดีไซน์หรู
SW6700/14
การโกนที่ทรงพลัง ความสบายและแนบชิดที่เหนือชั้น
สัมผัสการโกนที่ไม่เกิดแรงดึง ด้วย V-Track PRO เพื่อรับมือกับหนวดที่ยาวเป็นพิเศษ V-Track PRO ของเรามีใบมีดรูปทรงตัว V แบบลับคมในตัว 72 เล่มที่จะโกนขนได้โดยไม่เกิดแรงดึง แม้ว่าจะเป็นหนวดที่มีอายุ 3 วันดูประโยชน์ทั้งหมด
Unfortunately this product is no longer available
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
โกนได้แนบสนิทด้วยใบมีด V-Track Precision PRO จะนำเส้นขนแต่ละเส้นไปสู่ตำแหน่งการโกนที่ดีที่สุด กับขนเคราสั้นที่ขึ้นได้เพียง 3 วัน ไม่เว้นแม้แต่เส้นที่เอนราบกับผิวหรือในระดับความยาวที่แตกต่างกัน สามารถโกนขนได้ใกล้โคนเส้นขนมากขึ้น 30% ในการเคลื่อนไหวที่น้อยครั้งกว่า จึงเป็นการรักษาสภาพผิวของคุณให้อยู่ในสภาพที่ดี
ใบมีดแบบลับคมในตัว 72 ชิ้น ทำการตัด 151000 ครั้งต่อนาที ไม่ทิ้งขนไว้แม้แต่เส้นเดียว ไม่ว่าขนจะงอกในทิศทางไหนก็ตาม
เคลื่อนที่ไปตามส่วนโค้งของใบหน้าและลำคอได้อย่างแนบสนิทด้วยหัวโกน ContourDetect 8 ทิศทาง คุณจะโกนขนได้มากขึ้น 20% ทุกครั้งที่เคลื่อนผ่าน เพื่อการโกนหนวดที่หมดจดและเกลี้ยงเกลา
โกนผ่านเคราส่วนที่หนาได้อย่างรวดเร็วด้วยพลังที่เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ 20% เมื่อคุณใช้งานในโหมด Turbo+
เลือกวิธีการโกนที่คุณชื่นชอบ คุณสามารถเลือกการโกนแบบแห้งและสบายที่ทำได้อย่างรวดเร็ว หรือจะเลือกการโกนแบบเปียกด้วยเจลหรือโฟมระหว่างอาบน้ำด้วยซีล Aquatec แบบเปียกและแห้ง
คุณจะสามารถใช้งานได้นานถึง 60 นาทีซึ่งสามารถโกนได้ประมาณ 20 ครั้งต่อการชาร์จ 1 ชั่วโมง เครื่องโกนหนวดนี้ทำงานในโหมดไร้สายเท่านั้น
โกนได้นานขึ้นในทุกการชาร์จ เนื่องจากมีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอันทรงพลังที่ช่วยประหยัดพลังงานและใช้งานได้ยาวนาน เพียงใช้เวลาชาร์จแค่ 5 นาที คุณก็จะมีพลังงานเพียงพอที่จะใช้ในการโกนหนึ่งครั้ง
เพียงเปิดหัวโกนแล้วนำไปล้างผ่านก๊อกน้ำ
กดเพื่อแนบเครื่องกันขน Precision ที่อ่อนโยนต่อผิวเพื่อตกแต่งรูปลักษณ์ของคุณเป็นขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเล็มจอนและคงสภาพหนวดของคุณ
เครื่องโกนทั้งหมดของเรามาพร้อมการรับประกันทั่วโลก 2 ปี และสามารถใช้ได้กับแรงดันไฟทุกขนาด ต้องเปลี่ยนใบมีดที่ใช้งานได้ทนทานทุก 2 ปี
อุปกรณ์เสริม
กำลังไฟ
ดีไซน์
บริการ
ประสิทธิภาพการโกน
ใช้งานง่าย
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด