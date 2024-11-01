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  • การโกนที่ทรงพลัง ความสบายและแนบชิดที่เหนือชั้น การโกนที่ทรงพลัง ความสบายและแนบชิดที่เหนือชั้น การโกนที่ทรงพลัง ความสบายและแนบชิดที่เหนือชั้น

    Shaver series 5000 เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าแบบเปียกและแห้ง

    SW6700/14

    การโกนที่ทรงพลัง ความสบายและแนบชิดที่เหนือชั้น

    สัมผัสการโกนที่ไม่เกิดแรงดึง ด้วย V-Track PRO เพื่อรับมือกับหนวดที่ยาวเป็นพิเศษ V-Track PRO ของเรามีใบมีดรูปทรงตัว V แบบลับคมในตัว 72 เล่มที่จะโกนขนได้โดยไม่เกิดแรงดึง แม้ว่าจะเป็นหนวดที่มีอายุ 3 วัน

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿6,990.00

    Shaver series 5000 เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าแบบเปียกและแห้ง

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    การโกนที่ทรงพลัง ความสบายและแนบชิดที่เหนือชั้น

    สัมผัสถึงพลังแห่ง V-Track Pro!

    • ใบมีด V-Track Precision PRO
    • หัวโกน ContourDetect 8 ทิศทาง
    • Turbo+ Mode
    • เครื่องกันขน SmartClick Precision
    V-Track Precision PRO สำหรับการโกนแม้กระทั่งขนเคราสั้นที่ขึ้นได้เพียง 3 วันที่ดีที่สุด

    V-Track Precision PRO สำหรับการโกนแม้กระทั่งขนเคราสั้นที่ขึ้นได้เพียง 3 วันที่ดีที่สุด

    โกนได้แนบสนิทด้วยใบมีด V-Track Precision PRO จะนำเส้นขนแต่ละเส้นไปสู่ตำแหน่งการโกนที่ดีที่สุด กับขนเคราสั้นที่ขึ้นได้เพียง 3 วัน ไม่เว้นแม้แต่เส้นที่เอนราบกับผิวหรือในระดับความยาวที่แตกต่างกัน สามารถโกนขนได้ใกล้โคนเส้นขนมากขึ้น 30% ในการเคลื่อนไหวที่น้อยครั้งกว่า จึงเป็นการรักษาสภาพผิวของคุณให้อยู่ในสภาพที่ดี

    ใบมีดแบบหมุน 72 เล่มที่ดักจับและโกนขนได้ทุกองศา

    ใบมีดแบบหมุน 72 เล่มที่ดักจับและโกนขนได้ทุกองศา

    ใบมีดแบบลับคมในตัว 72 ชิ้น ทำการตัด 151000 ครั้งต่อนาที ไม่ทิ้งขนไว้แม้แต่เส้นเดียว ไม่ว่าขนจะงอกในทิศทางไหนก็ตาม

    หัวโกนยืดหยุ่น 8 ทิศทาง เพื่อผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

    หัวโกนยืดหยุ่น 8 ทิศทาง เพื่อผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

    เคลื่อนที่ไปตามส่วนโค้งของใบหน้าและลำคอได้อย่างแนบสนิทด้วยหัวโกน ContourDetect 8 ทิศทาง คุณจะโกนขนได้มากขึ้น 20% ทุกครั้งที่เคลื่อนผ่าน เพื่อการโกนหนวดที่หมดจดและเกลี้ยงเกลา

    โกนผ่านเคราที่หนาด้วยพลังที่แรงกว่า 20%

    โกนผ่านเคราที่หนาด้วยพลังที่แรงกว่า 20%

    โกนผ่านเคราส่วนที่หนาได้อย่างรวดเร็วด้วยพลังที่เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ 20% เมื่อคุณใช้งานในโหมด Turbo+

    โกนแบบแห้งให้ความรู้สึกสบาย หรือโกนแบบเปียกที่ให้ความรู้สึกสดชื่นAquatec

    โกนแบบแห้งให้ความรู้สึกสบาย หรือโกนแบบเปียกที่ให้ความรู้สึกสดชื่นAquatec

    เลือกวิธีการโกนที่คุณชื่นชอบ คุณสามารถเลือกการโกนแบบแห้งและสบายที่ทำได้อย่างรวดเร็ว หรือจะเลือกการโกนแบบเปียกด้วยเจลหรือโฟมระหว่างอาบน้ำด้วยซีล Aquatec แบบเปียกและแห้ง

    โกนหนวดแบบไร้สายได้นาน 60 นาทีเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว

    โกนหนวดแบบไร้สายได้นาน 60 นาทีเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว

    คุณจะสามารถใช้งานได้นานถึง 60 นาทีซึ่งสามารถโกนได้ประมาณ 20 ครั้งต่อการชาร์จ 1 ชั่วโมง เครื่องโกนหนวดนี้ทำงานในโหมดไร้สายเท่านั้น

    เวลาชาร์จ 1 ชั่วโมง

    เวลาชาร์จ 1 ชั่วโมง

    โกนได้นานขึ้นในทุกการชาร์จ เนื่องจากมีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอันทรงพลังที่ช่วยประหยัดพลังงานและใช้งานได้ยาวนาน เพียงใช้เวลาชาร์จแค่ 5 นาที คุณก็จะมีพลังงานเพียงพอที่จะใช้ในการโกนหนึ่งครั้ง

    ล้างเครื่องโกนหนวดผ่านก๊อกน้ำได้

    ล้างเครื่องโกนหนวดผ่านก๊อกน้ำได้

    เพียงเปิดหัวโกนแล้วนำไปล้างผ่านก๊อกน้ำ

    เครื่องกันขนแบบคลิกสำหรับการเล็มหนวดและจอนที่ดีเยี่ยม

    เครื่องกันขนแบบคลิกสำหรับการเล็มหนวดและจอนที่ดีเยี่ยม

    กดเพื่อแนบเครื่องกันขน Precision ที่อ่อนโยนต่อผิวเพื่อตกแต่งรูปลักษณ์ของคุณเป็นขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเล็มจอนและคงสภาพหนวดของคุณ

    รับประกัน 2 ปี ใช้กับแรงดันไฟทั่วโลก และมีใบมีดที่เปลี่ยนได้

    รับประกัน 2 ปี ใช้กับแรงดันไฟทั่วโลก และมีใบมีดที่เปลี่ยนได้

    เครื่องโกนทั้งหมดของเรามาพร้อมการรับประกันทั่วโลก 2 ปี และสามารถใช้ได้กับแรงดันไฟทุกขนาด ต้องเปลี่ยนใบมีดที่ใช้งานได้ทนทานทุก 2 ปี

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • อุปกรณ์เสริม

      กระเป๋า
      กระเป๋าพกพา
      SmartClick
      ที่กันจอน

    • กำลังไฟ

      การชาร์จ
      • ชาร์จไฟจนเต็ม 1 ชั่วโมง
      • ชาร์จไฟรวดเร็วเพียง 5 นาทีต่อการโกน 1 ครั้ง
      ระบบเลือกแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
      100-240 V
      เวลาในการใช้งาน
      60 นาที / โกน 20 ครั้ง
      ประเภทแบตเตอรี่
      ลิเธียมไอออน
      พลังงานขณะสแตนด์บาย
      0.1  วัตต์
      การใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุด
      9  วัตต์

    • ดีไซน์

      สี
      Star Wars Rebellion
      ด้ามจับ
      ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์

    • บริการ

      รับประกัน 2 ปี
      มี
      หัวโกนสำหรับเปลี่ยน
      เปลี่ยนทุกๆ 2 ปีด้วย SH90

    • ประสิทธิภาพการโกน

      SkinComfort
      • ระบบ SkinProtection
      • AquaTec แบบเปียกและแห้ง
      ระบบการโกน
      • ใบมีด V-Track Precision PRO
      • ใบมีดแบบลับคมในตัว 72 เล่ม
      Contour Following
      หัวโกน ContourDetect 8 ทิศทาง
      Turbo+ Mode
      โกนด้วยพลังการโกนพิเศษ 20%

    • ใช้งานง่าย

      เปียกและแห้ง
      ใช้ได้ทั้งแบบเปียกและแห้ง
      การทำความสะอาด
      สามารถล้างน้ำได้ทั้งหมด
      การใช้งาน
      • ไม่ต้องใช้สาย
      • ถอดปลั๊กก่อนใช้งาน

    มีอะไรในกล่อง

    รายการอื่นๆ ในกล่อง

    • เครื่องกันขน SmartClick Precision
    • กระเป๋าใส่ดีไซน์หรู
    Badge-D2C

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    • ตัดได้แนบผิวขึ้นอีก 30% ในครั้งเดียวเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ Philips รุ่นก่อน
    • โกนเส้นขนได้มากขึ้นอีก 20% เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ Philips รุ่นก่อน
    • เพิ่มพลังขึ้น 20% เปรียบเทียบกับกรณีที่ไม่ใช้โหมด Turbo+

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