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ยกเลิกการผลิต

StreamiumWireless Music Center

WAC3500D/97

สตรีม เชื่อมต่อ และเล่นเพลงได้ทุกรูปแบบจากเพียงระบบเดียว

รวมทุกอย่างไว้ในเครื่องเดียวเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดด้วย WAC3500D Wireless Music Center ที่มีฮาร์ดดิสก์จุได้ถึง 80GB คุณสามารถสตรีมเพลงจาก PC, เชื่อมต่อ iPod, พลักแอนด์เพลย์จากอุปกรณ์ USB และเพลิดเพลินกับการเล่นแผ่น HDD และยังให้เสียงคุณภาพเยี่ยมในทุกการใช้งาน

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

สตรีม เชื่อมต่อ และเล่นเพลงได้ทุกรูปแบบจากเพียงระบบเดียว

สตรีมและคัดลอกเพลงจาก PC เพียงแค่ลากและวาง

ฮาร์ดดิสก์ 80 GB จัดเก็บและเล่นซีดีได้มากถึง 1500 แผ่น

ฮาร์ดดิสก์ 80 GB จัดเก็บและเล่นซีดีได้มากถึง 1500 แผ่น

ฮาร์ดดิสก์ 80 GB ให้ความจุที่มากขึ้นสำหรับการจัดเก็บไฟล์เสียงดิจิตอลของคุณ และเล่นซีดีได้มากถึง 1500 แผ่น ประหยัดพื้นที่ จัดการคอลเลคชันเสียงอย่างชาญฉลาด เข้าใช้งานง่าย ซึ่งทั้งหมดนี้รวมอยู่ในฮาร์ดดิสก์เพียงเครื่องเดียว

เชื่อมต่อและชาร์จ iPod แล้วเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงคุณภาพเยี่ยม

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