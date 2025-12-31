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WAC3500D/97
สตรีม เชื่อมต่อ และเล่นเพลงได้ทุกรูปแบบจากเพียงระบบเดียว
รวมทุกอย่างไว้ในเครื่องเดียวเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดด้วย WAC3500D Wireless Music Center ที่มีฮาร์ดดิสก์จุได้ถึง 80GB คุณสามารถสตรีมเพลงจาก PC, เชื่อมต่อ iPod, พลักแอนด์เพลย์จากอุปกรณ์ USB และเพลิดเพลินกับการเล่นแผ่น HDD และยังให้เสียงคุณภาพเยี่ยมในทุกการใช้งาน
ฮาร์ดดิสก์ 80 GB ให้ความจุที่มากขึ้นสำหรับการจัดเก็บไฟล์เสียงดิจิตอลของคุณ และเล่นซีดีได้มากถึง 1500 แผ่น ประหยัดพื้นที่ จัดการคอลเลคชันเสียงอย่างชาญฉลาด เข้าใช้งานง่าย ซึ่งทั้งหมดนี้รวมอยู่ในฮาร์ดดิสก์เพียงเครื่องเดียว
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