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StreamiumWireless Music Center&Station

WACS700/22

เปิดฟัง CD ส่วนตัวของคุณได้ในทุกห้อง

เก็บรวบรวมคอลเลคชั่น CD ทั้งหมดของคุณไว้ในฮาร์ดดิสก์ 40GB และรับฟังได้ในทุกห้อง คุณสามารถฟังเพลงต่างๆ ได้ในทุกห้องและเพลินกับบทเพลงมากมายได้ทุกที่ภายในบ้าน พร้อมด้วยรีโมทคอนโทรลที่มีหน้าจอแสดงผลในตัว

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เปิดฟัง CD ส่วนตัวของคุณได้ในทุกห้อง

สตรีมมิ่งแบบไร้สายระหว่าง Music Center และสถานี

สตรีมมิ่งแบบไร้สายระหว่าง Music Center และสถานี

ด้วยสตรีมมิ่งแบบไร้สาย คุณไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดและจัดเก็บไฟล์เพลงขนาดใหญ่ในอุปกรณ์ฟังเพลงของคุณ แทนที่จะเป็นเช่นนั้น คุณสามารถฟังเพลงโปรดได้ในขณะที่มีการสตรีมเพลงโปรดไปยังสถานีเพลงแบบไร้สายทุกสถานีอย่างต่อเนื่อง Music Follows Me ช่วยให้เสียงเพลงติดตามตัวคุณไปยังห้องต่างๆ ได้โดยไม่ต้องเริ่มการนาวิเกตและการเล่นใหม่ Music Broadcast ถ่ายทอดเสียงเพลงที่คุณต้องการจาก Wireless Music Center ไปสถานีเพลงแบบไร้สายทุกสถานีได้พร้อมๆ กัน และด้วย My Room, My Music คนในบ้านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงที่เลือกจากคอลเล็กชันที่จัดเก็บไว้ในห้องใดก็ได้ที่ติดตั้ง Wireless Music Center หรือสถานีเพลงแบบไร้สาย

ฮาร์ดดิสก์ 40 GB เพื่อจัดเก็บและเล่นซีดีได้มากถึง 750 แผ่น

ฮาร์ดดิสก์ 40GB ให้ความจุที่มากขึ้นสำหรับการจัดเก็บไฟล์เพลงดิจิตอลของคุณ จุซีดีคอลเลคชั่นเพลงได้ถึง 750 แผ่น และมีความเร็วการบันทึกสูง ซึ่งคุณสามารถเล่นและริปเพลงใดก็ตามได้ในเวลาเดียวกัน

สตรีมมิ่งไร้สายจากพีซีผ่าน UPnP

พลักแอนด์เพลย์ที่ใช้ได้ทั่วไปคือเทคโนโลยีมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ช่วยคุณในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับคุณสมบัตินี้สำหรับการรับหรือส่งเพลง Wireless Music Center จะใช้พลักแอนด์เพลย์ที่ใช้ได้ทั่วไปเพื่อช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นที่รองรับคุณสมบัตินี้ได้อย่างง่ายดายและเป็นระบบ คุณสามารถเชื่อมต่อ Wireless Music Center กับอุปกรณ์มีเดียอื่นเพื่อรับหรือส่งข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

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  2. ความจุจริงจะลดน้อยลง