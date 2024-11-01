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    3000 Series เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย

    XC3031/01

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    เผยพลังแห่งความสะอาดอย่างง่ายดาย

    การทำความสะอาดเป็นเรื่องง่ายด้วย Philips 3000 Series ที่มีน้ำหนักเบา เครื่องดูดฝุ่นรุ่นนี้ให้พลังดูดที่ทรงพลังบนพื้นแข็งด้วยเทคโนโลยี PowerCyclone และช่วยส่องแสงไปที่ฝุ่นที่ซ่อนอยู่ด้วยหัวดูด LED การทำความสะอาดที่ง่ายดายและสะดวกสบายกำลังรอคุณอยู่

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    3000 Series เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย

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    เผยพลังแห่งความสะอาดอย่างง่ายดาย

    ทำความสะอาดได้นานถึง 60 นาทีต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง(1)

    • พลังดูดด้วยเทคโนโลยี PowerCyclone 8
    • หัวดูด LED สำหรับพื้นแข็ง
    • โหมด Eco 60 นาที โหมดเทอร์โบ 15 นาที(2)
    • การตั้งค่า อุปกรณ์เสริม และที่ยึดผนัง
    PowerCyclone 8: การดูดอันทรงพลังพร้อมการใช้งานแบตเตอรี่ขั้นต่ำ(8)

    PowerCyclone 8: การดูดอันทรงพลังพร้อมการใช้งานแบตเตอรี่ขั้นต่ำ(8)

    มอเตอร์ดิจิตอล PowerCyclone 8 และ PowerBlade ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความเร็วการไหลของอากาศที่สูง (สูงถึง 820 ลิตร/นาที(3)) อย่างประหยัดพลังงาน ผลลัพธ์ที่ได้คือ ดูดฝุ่นและสิ่งสกปรกได้อย่างหมดจดด้วยระยะเวลาการทำงานที่ยาวนานขึ้น โดยเฉพาะบนพื้นแข็ง

    หัวดูด LED สำหรับพื้นแข็งเผยให้เห็นฝุ่นและช่วยนำทางทุกการเคลื่อนไหว

    หัวดูด LED สำหรับพื้นแข็งเผยให้เห็นฝุ่นและช่วยนำทางทุกการเคลื่อนไหว

    ทำให้ทุกการเคลื่อนไหวมีความหมายด้วยหัวดูด LED ของเรา ซึ่งสามารถดักจับฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกได้มากถึง 99% ในระดับสูงสุด(4) หัวดูดจะส่องแสงไปที่อนุภาคฝุ่นขนาดเล็กในมุมที่เหมาะสมพอดี เพื่อให้คุณทราบตำแหน่งที่จะทำความสะอาดได้อย่างแม่นยำ หัวดูดได้รับการออกแบบมาให้เลื่อนเข้าใกล้ผนังและขอบได้อย่างดีเยี่ยม จึงสามารถดักจับอนุภาคสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นได้ ไม่ทิ้งคราบฝุ่นไว้

    ทำความสะอาดง่ายด้วยอุปกรณ์เสริมแบบถือด้วยมือ

    ทำความสะอาดง่ายด้วยอุปกรณ์เสริมแบบถือด้วยมือ

    ไม่ว่าจะในตู้ มุมห้อง หรือที่สูง เครื่องดูดฝุ่น Philips 3000 series ก็จัดการได้หมด เพราะสามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือได้เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นในการพกพา หัวดูดซอกซอนขนาดยาวช่วยให้เข้าถึงพื้นที่แคบได้ โดยหัวดูดแบบ 2-in-1 นี้จะสลับเปลี่ยนระหว่างแปรงขนนุ่มสำหรับปัดฝุ่นบนพื้นผิวที่บอบบางและหัวดูดซอกซอนขนาดกว้างสำหรับทำความสะอาดมุมที่เข้าถึงยากได้อย่างง่ายดาย

    แบตเตอรี่แบบเปลี่ยนได้ใช้งานได้ 60 นาทีในโหมด Eco และ 15 นาทีในโหมด Turbo(5)

    แบตเตอรี่แบบเปลี่ยนได้ใช้งานได้ 60 นาทีในโหมด Eco และ 15 นาทีในโหมด Turbo(5)

    ด้วยการชาร์จเพียงครั้งเดียว Philips 3000 Series สามารถทำความสะอาดพื้นที่ได้มากกว่า 195 ตร.ม. ในโหมด Eco และมากกว่า 70 ตร.ม. ในโหมด Turbo(7) ต้องการทำความสะอาดต่อโดยไม่ต้องชาร์จใหม่ใช่ไหม ด้วยแบตเตอรี่แบบเปลี่ยนได้ คุณจึงสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่สำรองและทำความสะอาดต่อได้เกือบจะทันที แบตเตอรี่สำรอง (XV1633) จำหน่ายแยกต่างหาก

    การออกแบบน้ำหนักเบาและคล่องตัว

    การออกแบบน้ำหนักเบาและคล่องตัว

    เคลื่อนที่ไปทั่วทั้งบ้านด้วย Philips 3000 ที่มีน้ำหนักเบาและใช้งานง่าย การออกแบบไม่เพียงแต่ได้รับการออกแบบให้มีน้ำหนักเบาเท่านั้น แต่ยังให้ความรู้สึกเบาสบายที่สุดเมื่อใช้งาน ด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์และการกระจายน้ำหนักที่สมดุลของไม้ดูดแบบเต็มทำให้มั่นใจได้ว่าน้ำหนักจะกระจายอย่างทั่วถึงเพื่อประสบการณ์ที่สบายที่สุด

    จัดเก็บและชาร์จในที่ติดผนังพร้อมช่องใส่อุปกรณ์เสริม

    จัดเก็บและชาร์จในที่ติดผนังพร้อมช่องใส่อุปกรณ์เสริม

    ไม่ต้องหาอุปกรณ์เสริมทั่วบ้านอีกต่อไป หลังใช้งาน คุณสามารถเก็บเครื่องดูดฝุ่นและอุปกรณ์เสริมไว้ในตัวยึดติดผนังได้อย่างง่ายดาย และจะชาร์จโดยอัตโนมัติเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำความสะอาดครั้งต่อไป ไม่ต้องการใช้ตัวยึดติดผนังใช่ไหม คุณสามารถชาร์จอุปกรณ์แยกต่างหากได้

    ระบบกรองฝุ่น 3 ชั้น ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างปลอดภัย

    ระบบกรองฝุ่น 3 ชั้น ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างปลอดภัย

    ดักจับฝุ่นและสิ่งสกปรกไม่ให้ฟุ้งกระจาย ฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก 99.7%(6) จะถูกปิดผนึกไว้ภายในด้วยแผ่นกรองละเอียดพิเศษ 3 แผ่น เมื่อฝุ่นและสิ่งสกปรกเหล่านี้ถูกกำจัดออกจากพื้นแล้ว สิ่งสกปรกเหล่านั้นก็จะคงอยู่ในนั้นต่อไป ทำให้พื้นสะอาดและบ้านของคุณมีสุขภาพดีขึ้น

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • กรณีการใช้งาน

      เหมาะสำหรับประเภทพื้น
      พื้นแข็ง
      ตัวเลือกแบบมือถือ
      มี
      ฟังก์ชันถูพื้น
      ไม่มี

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      วัสดุหลัก
      อะลูมิเนียมและพลาสติก
      สี
      สีหมอก
      เทคโนโลยี Cyclone
      PowerCyclone 8
      การตั้งค่า
      ประหยัด, เทอร์โบ
      เวลาในการใช้งาน (ประหยัด)
      60 นาที
      เวลาในการใช้งาน (เทอร์โบ)
      15 นาที
      การไหลเวียนอากาศ (สูงสุด)
      820 ลิตร/นาที
      ระดับเสียง
      < 80dB
      ประเภทแบตเตอรี่
      ลิเธียมไอออนแบบเปลี่ยนทดแทนได้
      แรงดันไฟฟ้า
      25.2 V
      ความถี่
      50/60Hz
      เวลาในการชาร์จ
      5 ชั่วโมง
      ประเภทจอแสดงผล
      LED
      ประเภทแผ่นกรอง
      ระบบกรอง 3 ขั้น
      ไฟ LED
      มี
      รับประกัน
      2 ปี
      คำประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรป
      มี
      ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่
      มี

    • ฟังก์ชัน

      การจดจำพื้น
      ไม่มี
      ความเข้ากันได้กับ Smart home
      ไม่มี
      การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
      ไม่มี

    • ดีไซน์

      พลาสติกรีไซเคิล, มาพร้อมอุปกรณ์เสริม
      ไม่มี
      บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน
      มี

    • อุปกรณ์เสริม

      หัวดูดขนาดมาตรฐาน
      หัวดูด LED สำหรับพื้นแข็ง
      อุปกรณ์เสริมที่มีให้
      - หัวดูดซอกซอน - เครื่องมือแบบผสมผสาน
      แท่นชาร์จ
      ยึดกับผนัง
      หัวดูด Aqua
      ไม่มี

    • น้ำหนักและขนาด

      ความยาวของผลิตภัณฑ์
      24 ซม.
      ความกว้างของผลิตภัณฑ์
      25.5 ซม.
      ความสูงของผลิตภัณฑ์
      118 ซม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (มือถือเท่านั้น)
      1 294 ก.
      ความยาวของบรรจุภัณฑ์
      14.3 ซม.
      ความกว้างของบรรจุภัณฑ์
      38.4 ซม.
      ความสูงของบรรจุภัณฑ์
      74.1 ซม.
      น้ำหนักของบรรจุภัณฑ์
      4.6 กก.

    • ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 1
      XV1631/01​ - ตัวกรอง
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 2
      XV1633/01​ - แบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

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    • (1) โหมดปกติ ถือด้วยมือเท่านั้น
    • (2) โหมดปกติ ถือด้วยมือเท่านั้น / โหมดเทอร์โบ ถือด้วยมือเท่านั้น
    • (3) ในโหมดเทอร์โบ
    • (4) บนพื้นแข็งในหมดเทอร์โบ
    • (5) โหมดปกติ ถือด้วยมือเท่านั้น / โหมดเทอร์โบ ถือด้วยมือเท่านั้น
    • (6) ขนาดอนุภาค >0.5 μm
    • (7) บนพื้นแข็งโดยใช้หัวดูดแบบแห้ง
    • (8) โหมดเทอร์โบ ถือด้วยมือเท่านั้น

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