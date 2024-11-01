XC3031/01
เผยพลังแห่งความสะอาดอย่างง่ายดาย
การทำความสะอาดเป็นเรื่องง่ายด้วย Philips 3000 Series ที่มีน้ำหนักเบา เครื่องดูดฝุ่นรุ่นนี้ให้พลังดูดที่ทรงพลังบนพื้นแข็งด้วยเทคโนโลยี PowerCyclone และช่วยส่องแสงไปที่ฝุ่นที่ซ่อนอยู่ด้วยหัวดูด LED การทำความสะอาดที่ง่ายดายและสะดวกสบายกำลังรอคุณอยู่ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
มอเตอร์ดิจิตอล PowerCyclone 8 และ PowerBlade ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความเร็วการไหลของอากาศที่สูง (สูงถึง 820 ลิตร/นาที(3)) อย่างประหยัดพลังงาน ผลลัพธ์ที่ได้คือ ดูดฝุ่นและสิ่งสกปรกได้อย่างหมดจดด้วยระยะเวลาการทำงานที่ยาวนานขึ้น โดยเฉพาะบนพื้นแข็ง
ทำให้ทุกการเคลื่อนไหวมีความหมายด้วยหัวดูด LED ของเรา ซึ่งสามารถดักจับฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกได้มากถึง 99% ในระดับสูงสุด(4) หัวดูดจะส่องแสงไปที่อนุภาคฝุ่นขนาดเล็กในมุมที่เหมาะสมพอดี เพื่อให้คุณทราบตำแหน่งที่จะทำความสะอาดได้อย่างแม่นยำ หัวดูดได้รับการออกแบบมาให้เลื่อนเข้าใกล้ผนังและขอบได้อย่างดีเยี่ยม จึงสามารถดักจับอนุภาคสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นได้ ไม่ทิ้งคราบฝุ่นไว้
ไม่ว่าจะในตู้ มุมห้อง หรือที่สูง เครื่องดูดฝุ่น Philips 3000 series ก็จัดการได้หมด เพราะสามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือได้เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นในการพกพา หัวดูดซอกซอนขนาดยาวช่วยให้เข้าถึงพื้นที่แคบได้ โดยหัวดูดแบบ 2-in-1 นี้จะสลับเปลี่ยนระหว่างแปรงขนนุ่มสำหรับปัดฝุ่นบนพื้นผิวที่บอบบางและหัวดูดซอกซอนขนาดกว้างสำหรับทำความสะอาดมุมที่เข้าถึงยากได้อย่างง่ายดาย
ด้วยการชาร์จเพียงครั้งเดียว Philips 3000 Series สามารถทำความสะอาดพื้นที่ได้มากกว่า 195 ตร.ม. ในโหมด Eco และมากกว่า 70 ตร.ม. ในโหมด Turbo(7) ต้องการทำความสะอาดต่อโดยไม่ต้องชาร์จใหม่ใช่ไหม ด้วยแบตเตอรี่แบบเปลี่ยนได้ คุณจึงสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่สำรองและทำความสะอาดต่อได้เกือบจะทันที แบตเตอรี่สำรอง (XV1633) จำหน่ายแยกต่างหาก
เคลื่อนที่ไปทั่วทั้งบ้านด้วย Philips 3000 ที่มีน้ำหนักเบาและใช้งานง่าย การออกแบบไม่เพียงแต่ได้รับการออกแบบให้มีน้ำหนักเบาเท่านั้น แต่ยังให้ความรู้สึกเบาสบายที่สุดเมื่อใช้งาน ด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์และการกระจายน้ำหนักที่สมดุลของไม้ดูดแบบเต็มทำให้มั่นใจได้ว่าน้ำหนักจะกระจายอย่างทั่วถึงเพื่อประสบการณ์ที่สบายที่สุด
ไม่ต้องหาอุปกรณ์เสริมทั่วบ้านอีกต่อไป หลังใช้งาน คุณสามารถเก็บเครื่องดูดฝุ่นและอุปกรณ์เสริมไว้ในตัวยึดติดผนังได้อย่างง่ายดาย และจะชาร์จโดยอัตโนมัติเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำความสะอาดครั้งต่อไป ไม่ต้องการใช้ตัวยึดติดผนังใช่ไหม คุณสามารถชาร์จอุปกรณ์แยกต่างหากได้
ดักจับฝุ่นและสิ่งสกปรกไม่ให้ฟุ้งกระจาย ฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก 99.7%(6) จะถูกปิดผนึกไว้ภายในด้วยแผ่นกรองละเอียดพิเศษ 3 แผ่น เมื่อฝุ่นและสิ่งสกปรกเหล่านี้ถูกกำจัดออกจากพื้นแล้ว สิ่งสกปรกเหล่านั้นก็จะคงอยู่ในนั้นต่อไป ทำให้พื้นสะอาดและบ้านของคุณมีสุขภาพดีขึ้น
กรณีการใช้งาน
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ฟังก์ชัน
ดีไซน์
อุปกรณ์เสริม
น้ำหนักและขนาด
ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้
ประเทศผู้ผลิต
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