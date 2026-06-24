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ฉันรู้สึกถึงไฟฟ้าช็อตเมื่อใช้เครื่องดูดฝุ่น Philips
เผยแพร่เมื่อ 24 June 2026
ไม่ต้องกังวลหากคุณรู้สึกถึงไฟฟ้าสถิตในขณะใช้งานเครื่องดูดฝุ่น Philips ของคุณ ค้นหาสาเหตุและวิธีการป้องกันปัญหาจากข้อมูลดังต่อไปนี้
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ในระหว่างการดูดฝุ่น โดยเฉพาะในห้องที่มีความชื้นอากาศต่ำ เครื่องดูดฝุ่น Philips จะสร้างประจุไฟฟ้าสถิตขึ้น ด้วยเหตุนี้คุณอาจถูกไฟฟ้าช็อตเมื่อคุณสัมผัสกับท่อดูดฝุ่นหรือส่วนอื่นๆ ของเครื่องที่เป็นเหล็ก ไฟฟ้าเหล่านี้ไม่เป็นอันตรายต่อคุณและไม่ทำให้เครื่องเสียหาย
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เพื่อลดความไม่สะดวกจากไฟฟ้าสถิต เราขอแนะนำให้คุณคายประจุของเครื่องดูดฝุ่น Philips ของคุณโดยให้พิงท่อดูดฝุ่นกับวัตถุอื่นที่เป็นเหล็กภายในห้องบ่อยๆ (เช่น ขาโต๊ะหรือเก้าอี้ เครื่องทำความร้อน และอื่นๆ)
หมายเหตุ: ขอแนะนำให้คุณเพิ่มระดับความชื้นอากาศในห้องของคุณ
หากวิธีแก้ไขข้างต้นไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของคุณได้ โปรดติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม
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