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เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียก Philips ของฉันปล่อยน้ำน้อยกว่าปกติ
เผยแพร่เมื่อ 24 June 2026
หากเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียก Philips ของคุณปล่อยน้ำน้อยกว่าปกติ อาจเกิดจากหลายสาเหตุ ค้นหาสาเหตุและวิธีแก้ไขที่เป็นไปได้ตามข้อมูลดังต่อไปนี้
- แผ่นไมโครไฟเบอร์ของเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียก Philips จะครอบแถบโลหะและป้องกันน้ำไม่ให้ไหลออกจากแถบโลหะ หากไม่ได้ใส่แผ่นไมโครไฟเบอร์อย่างถูกต้อง อุปกรณ์อาจปล่อยน้ำออกมาน้อยกว่าปกติ ในกรณีนี้ โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง:
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแถบตัวยึดบนไม้ถูและแถบตัวยึดบนแท้งค์น้ำประกอบกันลงตัวดีแล้ว
- นอกจากนี้ ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม้ถูด้านที่ติดกับแถบโลหะหันออกด้านนอก โดยหันออกจากฐานของแท้งค์น้ำ
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- นำแถบความชื้นออก ล้างให้ทั่วและใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาด
- คุณยังสามารถปล่อยให้แถบแช่ค้างคืนในน้ำส้มสายชู 1 ส่วนต่อน้ำ 3 ส่วน ล้างให้ทั่วหลังจากแช่และเช็ดด้วยผ้าแห้ง
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ใช้เฉพาะแผ่นไมโครไฟเบอร์ Philips ของแท้เท่านั้น คุณสามารถซื้อแผ่นไมโครไฟเบอร์เหล่านี้ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของ Philips หรือที่ Philips Online shop ภายใต้ชื่อรุ่น: FC8063
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