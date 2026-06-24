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มีฝุ่นออกมาจากเครื่องดูดฝุ่น Philips PowerPro Aqua

เผยแพร่เมื่อ 24 June 2026

เพื่อรักษาประสิทธิภาพการดูดสูงสุดของเครื่องดูดฝุ่น Philips PowerPro Aqua เราขอแนะนำให้คุณทำความสะอาดแผ่นกรองทุก 2 ถึง 4 สัปดาห์ คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง ดูวิธีการทำความสะอาดแผ่นกรองด้วยตัวคุณเองตามข้อมูลดังต่อไปนี้

  1. ถอดช่องใส่แผ่นกรองและถอดแผ่นกรองออกจากเครื่องดูดฝุ่น Philips PowerPro Aqua
  2. ถอดแผ่นกรองโฟมออก
  3. ทำความสะอาดแผ่นกรองโฟมโดยใช้น้ำเย็นหรือน้ำอุ่น ปล่อยให้แผ่นกรองแห้งเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
  4. ไม่ควรใส่แผ่นกรองกลับเข้าไปในเครื่องขณะที่แผ่นกรองยังเปียก เนื่องจากอาจทำให้เครื่องเสียหายได้

หมายเหตุ: เพื่อการทำความสะอาดอย่างทั่วถึง คุณสามารถทำความสะอาดถังเก็บฝุ่นและชิ้นส่วนแผ่นกรองด้วยน้ำเย็นหรือน้ำอุ่น

หากวิธีแก้ไขข้างต้นไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของคุณได้ โปรดติดต่อเรา

คำแนะนำในการทำความสะอาด
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