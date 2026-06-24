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แปรงของเครื่องดูดฝุ่น Philips PowerPro Stick ไม่หมุน

เผยแพร่เมื่อ 24 June 2026

ในกรณีที่โชคดีที่แปรงของเครื่องดูดฝุ่น Philips PowerPro Stick จะไม่หมุน แปรงอาจสกปรก ดูวิธีการทำความสะอาดแปรงด้วยตนเอง

คุณสามารถทำความสะอาดแปรงของเครื่องดูดฝุ่น Philips PowerPro Stick ได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. เปิดฝาครอบหัวดูดและถอดแปรงออก
  2. ขจัดเส้นผมและเส้นขนออกจากหัวดูด หากเส้นผมพันอยู่รอบแปรง คุณสามารถใช้กรรไกรตัดเส้นผมออกได้
  3. ใส่แปรงกลับเข้าไปในหัวดูดและปิดฝาครอบ

หากวิธีแก้ไขข้างต้นไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของคุณได้ โปรดติดต่อเรา

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