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แปรงของเครื่องดูดฝุ่น Philips PowerPro Stick ไม่หมุน
เผยแพร่เมื่อ 24 June 2026
ในกรณีที่โชคดีที่แปรงของเครื่องดูดฝุ่น Philips PowerPro Stick จะไม่หมุน แปรงอาจสกปรก ดูวิธีการทำความสะอาดแปรงด้วยตนเอง
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คุณสามารถทำความสะอาดแปรงของเครื่องดูดฝุ่น Philips PowerPro Stick ได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
- เปิดฝาครอบหัวดูดและถอดแปรงออก
- ขจัดเส้นผมและเส้นขนออกจากหัวดูด หากเส้นผมพันอยู่รอบแปรง คุณสามารถใช้กรรไกรตัดเส้นผมออกได้
- ใส่แปรงกลับเข้าไปในหัวดูดและปิดฝาครอบ
หากวิธีแก้ไขข้างต้นไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของคุณได้ โปรดติดต่อเรา
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