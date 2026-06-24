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เครื่องดูดฝุ่น Philips ของฉันมีเสียงที่ผิดปกติ
เผยแพร่เมื่อ 24 June 2026
หากเครื่องดูดฝุ่น Philips ของคุณมีเสียงผิดปกติ โปรดอ่านคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านล่างเพื่อแก้ไขปัญหานี้
- โปรดตรวจสอบว่ามีวัตถุติดอยู่ในหัวดูด ท่อหรือท่อยางของเครื่องดูดฝุ่น Philips หรือไม่
การไหลเวียนของอากาศในเครื่องดูดฝุ่นของคุณอาจมีการอุดตันบางส่วนโดยวัตถุที่อยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ หากเป็นกรณีนี้ ให้นำวัตถุออกก่อนที่คุณจะทำการดูดฝุ่นต่อ
- เมื่อคุณใช้อุปกรณ์เสริมที่แตกต่างจากอุปกรณ์ปกติ คุณอาจสังเกตเห็นว่าเครื่องดูดฝุ่น Philips มีเสียงที่แตกต่างออกไป
ตรวจสอบว่าเครื่องดูดฝุ่นมีเสียงเป็นปกติอีกครั้งหรือไม่เมื่อคุณหยุดใช้อุปกรณ์เสริมที่คุณใช้อยู่ หากเป็นเช่นนั้น ไม่ต้องกังวลเรื่องเสียงรบกวนซึ่งเป็นเรื่องปกติ
- หากปุ่มเลื่อนปรับพลังการดูดบนท่อยางของเครื่องดูดฝุ่น Philips เปิดอยู่ อาจทำให้เกิดเสียงผิดปกติจากอุปกรณ์
ในกรณีนี้ คุณสามารถปิดปุ่มเลื่อนเพื่อป้องกันเสียงที่ผิดปกติได้
- หากมอเตอร์หรือแผ่นกรองอากาศเสียของเครื่องดูดฝุ่น Philips อุดตัน อาจทำให้เกิดเสียงที่ผิดปกติได้
ในการแก้ปัญหานี้ ให้ทำความสะอาดแผ่นกรองของเครื่องดูดฝุ่น คุณสามารถดูคำแนะนำเฉพาะเกี่ยวกับวิธีทำความสะอาดแผ่นกรองได้จากคู่มือผู้ใช้
อีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เครื่องดูดฝุ่นมีเสียงผิดปกติอาจเกิดจากการถอดแผ่นกรองออก ในกรณีนี้ ให้ใส่แผ่นกรองเข้าไปในเครื่องดูดฝุ่นตามปกติ
- หากถังเก็บฝุ่นของเครื่องดูดฝุ่น Philips เต็ม อาจทำให้เครื่องส่งเสียงผิดปกติได้
ทำความสะอาดถังเก็บฝุ่นเพื่อแก้ไขปัญหานี้ สำหรับคำแนะนำเฉพาะเกี่ยวกับวิธีทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของคุณ
- หากสถานการณ์ข้างต้นไม่สามารถแก้ไขได้ แสดงว่ามอเตอร์ของเครื่องดูดฝุ่น Philips ของคุณเสียหาย ในกรณีนี้ โปรดติดต่อเราสำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
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