เครื่องสกัดน้ำผลไม้ Philips จะไม่ทำงานหากยังไม่ได้เสียบปลั๊ก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบปลั๊กอย่างถูกต้องแล้ว
อาจมีหลายเหตุผลที่เครื่องสกัดน้ำผลไม้ Philips ของคุณไม่ทำงาน โปรดดูวิธีที่เราสามารถช่วยคุณได้
เครื่องสกัดน้ำผลไม้ Philips จะไม่ทำงานหากยังไม่ได้เสียบปลั๊ก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบปลั๊กอย่างถูกต้องแล้ว
หากคุณปิดฝาไม่ถูกต้อง เครื่องสกัดน้ำผลไม้จะไม่ทำงานเนื่องจากเครื่องไม่มีวิธีการเปิดใช้งานฟังก์ชันความปลอดภัยที่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปิดฝาอย่างถูกต้อง
เมื่อการแขนล็อคอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องหรือปิดไม่ถูกต้อง เครื่องสกัดน้ำผลไม้ของคุณจะไม่ทำงานเนื่องจากเครื่องไม่มีวิธีการเปิดใช้งานฟังก์ชันความปลอดภัยที่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแขนล็อคปิดสนิท
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