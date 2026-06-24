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เครื่องสกัดน้ำผลไม้ Philips ของฉันไม่ทำงาน

เผยแพร่เมื่อ 24 June 2026

อาจมีหลายเหตุผลที่เครื่องสกัดน้ำผลไม้ Philips ของคุณไม่ทำงาน โปรดดูวิธีที่เราสามารถช่วยคุณได้

เครื่องสกัดน้ำผลไม้ Philips จะไม่ทำงานหากยังไม่ได้เสียบปลั๊ก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบปลั๊กอย่างถูกต้องแล้ว

หากคุณปิดฝาไม่ถูกต้อง เครื่องสกัดน้ำผลไม้จะไม่ทำงานเนื่องจากเครื่องไม่มีวิธีการเปิดใช้งานฟังก์ชันความปลอดภัยที่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปิดฝาอย่างถูกต้อง

เมื่อการแขนล็อคอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องหรือปิดไม่ถูกต้อง เครื่องสกัดน้ำผลไม้ของคุณจะไม่ทำงานเนื่องจากเครื่องไม่มีวิธีการเปิดใช้งานฟังก์ชันความปลอดภัยที่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแขนล็อคปิดสนิท

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