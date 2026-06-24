เครื่องดูดฝุ่นของคุณมีการตั้งค่าพลังที่แตกต่างกันไปตามรุ่น โปรดดูการตั้งค่าที่แนะนำสำหรับการใช้งานปกติประจำวันสำหรับแต่ละรุ่นด้านล่าง:
สำหรับ SpeedPro: เครื่องดูดฝุ่น Philips SpeedPro ของคุณมีการตั้งค่าพลังดูดสองแบบ: 1 และ 2 การตั้งค่าที่แนะนำสำหรับการใช้งานประจำวันคือการตั้งค่า 1 การตั้งค่าสูงสุดคือ 2 และมีพลังดูดสูงกว่า การตั้งค่า 2 มีไว้เพื่อใช้ในการทำความสะอาดรอยเปื้อนที่สกปรกมาก แบตเตอรี่จะหมดเร็วมากในการตั้งค่า 2 ดังนั้นสำหรับปริมาณฝุ่นปกติ เครื่องดูดฝุ่นของคุณสามารถใช้ในการตั้งค่า 1 ได้ดีที่สุด
สำหรับ SpeedPro Max: การตั้งค่าสูงสุดของเครื่องดูดฝุ่น Philips SpeedPro Max ของคุณคือ Turbo ซึ่งมีพลังดูดสูงมาก ด้วยเหตุนี้ เครื่องจึงใช้พลังงานแบตเตอรี่อย่างรวดเร็วในการตั้งค่า Turbo การตั้งค่านี้มีไว้เพื่อใช้ในการทำความสะอาดบริเวณที่สกปรกมากเท่านั้น ไม่ใช่สำหรับการใช้งานเป็นประจำ สำหรับปริมาณฝุ่นปกติ ควรใช้ Philips SpeedPro Max ในการตั้งค่า 1 หรือ 2