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ฉันไม่สามารถเปิดถัง Philips SpeedPro (Max) ของฉันได้
เผยแพร่เมื่อ 24 June 2026
หากคุณไม่สามารถเปิดถังของ Philips SpeedPro (Max) ได้ มีวิธีแก้ปัญหาแบบง่ายอยู่ ค้นพบวิธีแก้ไขด้วยตัวคุณเองที่นี่
- เมื่อพยายามเปิดถังของ SpeedPro (Max) ของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
- กดปุ่มปลดล็อคที่ด้านบนของ SpeedPro (Max) ของคุณเพื่อปลดถังเก็บฝุ่น ถอดถังเก็บฝุ่นออก
- เปิดฝาถังเก็บฝุ่น
- เทสิ่งที่อยู่ข้างในทิ้งลงถังขยะ
- ปิดฝาถังเก็บฝุ่นตามเดิม ซึ่งจะปิดอย่างถูกต้องเมื่อคุณได้ยินเสียงคลิก (ดูภาพ 4)
- ใส่ถังเก็บฝุ่นกลับเข้าที่ ซึ่งจะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเมื่อคุณได้ยินเสียงคลิก
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