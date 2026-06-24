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ฉันไม่สามารถเปิดถัง Philips SpeedPro (Max) ของฉันได้

เผยแพร่เมื่อ 24 June 2026
หากคุณไม่สามารถเปิดถังของ Philips SpeedPro (Max) ได้ มีวิธีแก้ปัญหาแบบง่ายอยู่ ค้นพบวิธีแก้ไขด้วยตัวคุณเองที่นี่
เมื่อพยายามเปิดถังของ SpeedPro (Max) ของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. กดปุ่มปลดล็อคที่ด้านบนของ SpeedPro (Max) ของคุณเพื่อปลดถังเก็บฝุ่น ถอดถังเก็บฝุ่นออก
  2. เปิดฝาถังเก็บฝุ่น
  3. เทสิ่งที่อยู่ข้างในทิ้งลงถังขยะ
  4. ปิดฝาถังเก็บฝุ่นตามเดิม ซึ่งจะปิดอย่างถูกต้องเมื่อคุณได้ยินเสียงคลิก (ดูภาพ 4)
  5. ใส่ถังเก็บฝุ่นกลับเข้าที่ ซึ่งจะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเมื่อคุณได้ยินเสียงคลิก
การเปิดฝาถังในเครื่องดูดฝุ่น Philips SpeedPro Max
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