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เครื่องดูดฝุ่น Philips SpeedPro (Max) ของฉันเลื่อนได้ไม่ราบรื่นบนพรม

เผยแพร่เมื่อ 24 June 2026
หากเครื่องดูดฝุ่น Philips SpeedPro (Max) ของคุณเลื่อนไปบนพรมอย่างไม่ราบรื่น โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้เพื่อดูวิธีแก้ปัญหา
เราขอแนะนำให้คุณเลือกการตั้งค่าที่ต่ำที่สุด (การตั้งค่า 1) สำหรับการดูดพรมด้วยเครื่องดูดฝุ่น Philips SpeedPro (Max) โดยเฉพาะในกรณีที่พรมมีขนหนา

การตั้งค่าที่สูงกว่าจะทรงพลังมากและจะสร้างแรงดูดมากเกินไปสำหรับพรม ทำให้เครื่องเลื่อนไปได้ยาก
โดยปกติแล้วการดูดฝุ่นบนพรมในบางมุมจะทำได้ยากกว่าด้วยเครื่องดูดฝุ่น Philips SpeedPro (Max) ของคุณ

หากคุณประสบปัญหาในการดูดฝุ่นบนพรมในทิศทางเดียว โปรดลองเปลี่ยนทิศทางจนกว่าคุณจะพบมุมที่ให้การเคลื่อนที่ที่ดีที่สุด คุณยังสามารถลดมุมของท่อเพื่อให้หัวดูดเลื่อนไปบนพรมได้อย่างง่ายดาย 

ขั้นตอนเหล่านี้แก้ปัญหาไม่ได้งั้นหรือ โปรดติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม
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