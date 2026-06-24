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เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Philips SpeedPro Max มีของฉันแสดงรหัสข้อผิดพลาด
เผยแพร่เมื่อ 24 June 2026
หากคุณต้องการทราบว่ารหัสข้อผิดพลาดในเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Philips SpeedPro Max ของคุณหมายความว่าอย่างไร โปรดดูคำตอบจากข้อมูลดังต่อไปนี้
- รหัสข้อผิดพลาด E4 (อาจเห็นเป็น h3 หากคุณมองหน้าจอกลับด้าน) หมายความว่าแปรงลูกกลิ้งของเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Philips SpeedPro Max ติดขัด
ในการแก้ปัญหานี้ โปรดปิดเครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สาย ตรวจสอบแปรงลูกกลิ้งและนำสิ่งกีดขวางออก เช่น เส้นผม เส้นขน สิ่งสกปรก หรือฝุ่น
- รหัสข้อผิดพลาด E6 (อาจเห็นเป็น 93 หากคุณมองกลับหัว) หมายความว่าอะแดปเตอร์ของเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Philips SpeedPro Max ไม่สามารถส่งกระแสไฟฟ้าได้
ในการแก้ปัญหานี้ โปรดตรวจสอบอีกครั้งว่าได้เสียบอะแดปเตอร์ของเครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สายเข้ากับเต้าเสียบอย่างถูกต้องและใส่แผ่นดิสก์ชาร์จ (แม่เหล็ก) ไว้อย่างถูกต้องแล้ว หากเครื่องไม่ทำงาน โปรดติดต่อเรา
- รหัสข้อผิดพลาด E7 (หรือ L3 กลับหัว) แสดงว่าใช้งานอะแดปเตอร์ผิด โปรดใช้อะแดปเตอร์ที่ถูกต้องที่ให้มาพร้อมกับเครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สายของคุณเท่านั้น หากอะแดปเตอร์ที่ถูกต้องไม่ทำงาน โปรดติดต่อเรา
- รหัสข้อผิดพลาด SE (หรือ 35 หากคุณมองกลับหัว) จะแสดงว่าไม่สามารถใช้งานหรือชาร์จเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Philips SpeedPro Max ของคุณได้เนื่องจากอุณหภูมิห้องต่ำเกินไป สูงเกินไปหรือมีปัญหาทางกลไก
เมื่ออุณหภูมิในห้องสูงเกินไป (สูงกว่าหรือ 40 องศาเซลเซียสหรือ 104 องศาฟาห์เรนไฮต์) หรือต่ำเกินไป (ต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียสหรือ 41 องศาฟาห์เรนไฮต์) ให้ถอดเครื่องออกจากที่ชาร์จและนำเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Philips SpeedPro Max ของคุณไปที่ห้องที่มีอุณหภูมิประมาณ 20 องศาเซลเซียสหรือ 68 องศาฟาห์เรนไฮต์
ขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่ โปรดติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม
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