คำค้นหา

ฝ่ายสนับสนุนของ Philips

เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Philips SpeedPro Max มีของฉันแสดงรหัสข้อผิดพลาด

เผยแพร่เมื่อ 24 June 2026
หากคุณต้องการทราบว่ารหัสข้อผิดพลาดในเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Philips SpeedPro Max ของคุณหมายความว่าอย่างไร โปรดดูคำตอบจากข้อมูลดังต่อไปนี้
รหัสข้อผิดพลาด E4 (อาจเห็นเป็น h3 หากคุณมองหน้าจอกลับด้าน) หมายความว่าแปรงลูกกลิ้งของเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Philips SpeedPro Max ติดขัด

ในการแก้ปัญหานี้ โปรดปิดเครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สาย ตรวจสอบแปรงลูกกลิ้งและนำสิ่งกีดขวางออก เช่น เส้นผม เส้นขน สิ่งสกปรก หรือฝุ่น
 
รหัสข้อผิดพลาด E4 ของเครื่องดูดฝุ่น Philips SpeedPro Max
รหัสข้อผิดพลาด E6 (อาจเห็นเป็น 93 หากคุณมองกลับหัว) หมายความว่าอะแดปเตอร์ของเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Philips SpeedPro Max ไม่สามารถส่งกระแสไฟฟ้าได้

ในการแก้ปัญหานี้ โปรดตรวจสอบอีกครั้งว่าได้เสียบอะแดปเตอร์ของเครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สายเข้ากับเต้าเสียบอย่างถูกต้องและใส่แผ่นดิสก์ชาร์จ (แม่เหล็ก) ไว้อย่างถูกต้องแล้ว หากเครื่องไม่ทำงาน โปรดติดต่อเรา
 
รหัสข้อผิดพลาด E6 ของเครื่องดูดฝุ่น Philips SpeedPro Max
รหัสข้อผิดพลาด E7 (หรือ L3 กลับหัว) แสดงว่าใช้งานอะแดปเตอร์ผิด โปรดใช้อะแดปเตอร์ที่ถูกต้องที่ให้มาพร้อมกับเครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สายของคุณเท่านั้น หากอะแดปเตอร์ที่ถูกต้องไม่ทำงาน โปรดติดต่อเรา
 
รหัสข้อผิดพลาด E7 ของเครื่องดูดฝุ่น Philips SpeedPro Max
รหัสข้อผิดพลาด SE (หรือ 35 หากคุณมองกลับหัว) จะแสดงว่าไม่สามารถใช้งานหรือชาร์จเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Philips SpeedPro Max ของคุณได้เนื่องจากอุณหภูมิห้องต่ำเกินไป สูงเกินไปหรือมีปัญหาทางกลไก

เมื่ออุณหภูมิในห้องสูงเกินไป (สูงกว่าหรือ 40 องศาเซลเซียสหรือ 104 องศาฟาห์เรนไฮต์) หรือต่ำเกินไป (ต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียสหรือ 41 องศาฟาห์เรนไฮต์) ให้ถอดเครื่องออกจากที่ชาร์จและนำเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Philips SpeedPro Max ของคุณไปที่ห้องที่มีอุณหภูมิประมาณ 20 องศาเซลเซียสหรือ 68 องศาฟาห์เรนไฮต์

ขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่ โปรดติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม
 
รหัสข้อผิดพลาด SE ของเครื่องดูดฝุ่น Philips SpeedPro Max
ติดต่อ Philips

เรายินดีจะช่วยคุณ

ติดต่อ Philips

เรายินดีจะช่วยคุณ

กำลังมองหาอย่างอื่นอยู่หรือไม่

ค้นพบตัวเลือก Philips Support ทั้งหมด

หน้าหลักของ Support

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

* ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

*
ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
หมายความว่าอย่างไร

ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

ง่ายที่จะรับการบริการ

สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

สมัครตอนนี้

ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด