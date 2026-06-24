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เครื่องดูดฝุ่น Philips ของฉันมีพลังดูดที่ต่ำ

เผยแพร่เมื่อ 24 June 2026

หากพลังดูดของเครื่องดูดฝุ่น Philips ของคุณไม่ดีเท่าที่ควร อาจเกิดจากหลายสาเหตุ ค้นพบวิธีแก้ไขง่ายๆ ด้วยตัวคุณเองตามข้อมูลดังต่อไปนี้

เมื่อถุงหรือถังเก็บฝุ่นของเครื่องดูดฝุ่น Philips ของคุณเต็ม พลังดูดจะต่ำกว่าปกติ

ในกรณีนี้ ให้ตรวจสอบถุงเก็บฝุ่น/ถังเก็บฝุ่น และหากเต็ม ให้เปลี่ยนใหม่ (หรือเทฝุ่นออกหากระบุไว้สำหรับเครื่องดูดฝุ่นรุ่นของคุณโดยเฉพาะ)

หมายเหตุ:

หากคุณมีเครื่องดูดฝุ่นรุ่นที่มีถุงเก็บฝุ่นแบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ควรเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นที่ชำรุดเนื่องจากอาจทำให้พลังดูดต่ำ

ท่อยาง ท่อหรือหัวดูดของเครื่องดูดฝุ่น Philips อาจอุดตันหรือมีสิ่งอุดตัน แปรงอาจติดขัดจากผมที่พันกันได้เช่นกัน ซึ่งนี่จะส่งผลต่อพลังดูดและอุปกรณ์อาจไม่สามารถดูดสิ่งสกปรกตามที่คาดไว้ได้เนื่องจากอากาศไม่สามารถผ่านได้ง่ายอย่างที่ควร

ตรวจสอบว่าชิ้นส่วนเหล่านี้อุดตันหรือไม่ และให้เอาสิ่งที่อุดตันออก

แผ่นกรองที่สกปรกจะป้องกันไม่ให้อากาศไหลเวียนอย่างที่ควรจะเป็น ซึ่งอาจทำให้พลังดูดของเครื่องดูดฝุ่น Philips ลดลง ส่งผลให้อุปกรณ์อาจทำความสะอาดได้ไม่ดีหรือไม่เป็นไปตามที่คาดไว้

เครื่องดูดฝุ่นจะมีแผ่นกรองป้องกันมอเตอร์และ/หรือแผ่นกรองอากาศเสีย ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องดูดฝุ่นของคุณ

  • เมื่อแผ่นกรองป้องกันมอเตอร์สกปรก:

โดยปกติแล้ว แผ่นกรองป้องกันมอเตอร์จะอยู่ด้านหลังถุงเก็บฝุ่นหรือถังเก็บฝุ่น

ควรทำความสะอาดแผ่นกรองทุก 4 ถึง 6 สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับรุ่นที่คุณมี)

ในเครื่องดูดฝุ่นบางรุ่น ควรทำความสะอาดแผ่นกรองโดยการการเคาะฝุ่นลงถังขยะ/แปรงฝุ่นออก และเครื่องดูดฝุ่นเครื่องอื่นๆ คุณสามารถล้างด้วยน้ำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องดูดฝุ่น โปรดตรวจสอบข้อบ่งชี้สำหรับรุ่นของคุณ

  • เมื่อแผ่นกรองอากาศเสียสกปรก:

แผ่นกรองอากาศเสียอยู่ที่ด้านหลังของเครื่องดูดฝุ่น Philips ข้างหลังมอเตอร์

ไม่ควรล้างหรือทำความสะอาดแผ่นกรองนี้: ควรเปลี่ยนแผ่นกรองปีละหนึ่งครั้ง (เว้นแต่แผ่นกรองของเครื่องดูดฝุ่นรุ่นของคุณไม่สามารถเปลี่ยนได้)

แผ่นกรองอากาศเสีย แผ่นกรองป้องกันมอเตอร์และแผ่นกรอง SpeedPro ของเครื่องดูดฝุ่น Philips

หากเครื่องดูดฝุ่น Philips ของคุณมีถังเก็บฝุ่น โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ปิดฝาอุปกรณ์อย่างถูกต้องแล้ว

ฝาปิดถังเก็บฝุ่น Philips

เครื่องดูดฝุ่น Philips บางรุ่นมาพร้อมกับการตั้งค่าพลังดูด

ไอคอนการตั้งค่าพลังดูดนี้จะคล้ายกับภาพที่แสดงด้านล่าง โดยปกติแล้ว คุณจะสามารถพบได้บนรีโมทคอนโทรล ด้ามจับ หรือตัวเครื่องดูดฝุ่น

หากอุปกรณ์มาพร้อมกับการตั้งค่านี้ ให้ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าพลังดูดไว้ในระดับที่ต้องการหรือไม่ หากไม่เป็นเช่นนั้น คุณสามารถเพิ่มระดับได้

ขั้นตอนเหล่านี้แก้ปัญหาไม่ได้งั้นหรือ โปรดติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

การตั้งค่าพลังดูด - เครื่องดูดฝุ่น Philips
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