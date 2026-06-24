แผ่นกรองที่สกปรกจะป้องกันไม่ให้อากาศไหลเวียนอย่างที่ควรจะเป็น ซึ่งอาจทำให้พลังดูดของเครื่องดูดฝุ่น Philips ลดลง ส่งผลให้อุปกรณ์อาจทำความสะอาดได้ไม่ดีหรือไม่เป็นไปตามที่คาดไว้
เครื่องดูดฝุ่นจะมีแผ่นกรองป้องกันมอเตอร์และ/หรือแผ่นกรองอากาศเสีย ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องดูดฝุ่นของคุณ
- เมื่อแผ่นกรองป้องกันมอเตอร์สกปรก:
โดยปกติแล้ว แผ่นกรองป้องกันมอเตอร์จะอยู่ด้านหลังถุงเก็บฝุ่นหรือถังเก็บฝุ่น
ควรทำความสะอาดแผ่นกรองทุก 4 ถึง 6 สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับรุ่นที่คุณมี)
ในเครื่องดูดฝุ่นบางรุ่น ควรทำความสะอาดแผ่นกรองโดยการการเคาะฝุ่นลงถังขยะ/แปรงฝุ่นออก และเครื่องดูดฝุ่นเครื่องอื่นๆ คุณสามารถล้างด้วยน้ำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องดูดฝุ่น โปรดตรวจสอบข้อบ่งชี้สำหรับรุ่นของคุณ
- เมื่อแผ่นกรองอากาศเสียสกปรก:
แผ่นกรองอากาศเสียอยู่ที่ด้านหลังของเครื่องดูดฝุ่น Philips ข้างหลังมอเตอร์
ไม่ควรล้างหรือทำความสะอาดแผ่นกรองนี้: ควรเปลี่ยนแผ่นกรองปีละหนึ่งครั้ง (เว้นแต่แผ่นกรองของเครื่องดูดฝุ่นรุ่นของคุณไม่สามารถเปลี่ยนได้)