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เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Philips SpeedPro Max มีพลังดูดต่ำ
หากเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Philips SpeedPro Max หรือ SpeedPro Max Aqua มีพลังดูดต่ำ โปรดดูคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาของเราด้านล่าง
หากแผ่นกรองของเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Philips SpeedPro Max สกปรก อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องดูดฝุ่นไร้สายได้
เพื่อให้ได้พลังการทำความสะอาดที่ดีที่สุด โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำความสะอาดแผ่นกรอง:
1. ถอดถังเก็บฝุ่นออกจากเครื่อง
2. ถอดแผ่นกรองออกจากตำแหน่งที่ใต้ถังเก็บฝุ่น
หมายเหตุ: แผ่นกรองนี้ประกอบด้วยแผ่นกรองธรรมดาและแผ่นกรองโฟม แผ่นกรองธรรมดาจะไม่สามารถล้างได้ ส่วนที่เป็นแผ่นกรองโฟมสามารถล้างได้ด้วยน้ำเปล่า
3. แยกแผ่นกรองโฟมออกจากแผ่นกรองธรรมดา
4. ล้างแผ่นกรองโฟมด้วยน้ำเปล่าและรอจนกว่าจะแห้งสนิท
หมายเหตุ: แผ่นกรองโฟมต้องแห้งสนิทก่อนจึงจะนำกลับไปใส่ในเครื่องได้
5. ทำความสะอาดแผ่นกรองธรรมดาโดยการเคาะเบาๆ
6. ประกอบแผ่นกรองธรรมดากับแผ่นกรองโฟมเข้าด้วยกันและใส่กลับเข้าที่ในถังเก็บฝุ่น
สิ่งสกปรกและเส้นผมอาจเข้าไปติดอยู่ใต้แปรงของเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Philips SpeedPro Max ซึ่งอาจทำให้แปรงลูกกลิ้งติดขัด
เพื่อแก้ปัญหานี้ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างสำหรับการทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่น:
1. ปิดเครื่อง
2. คว่ำหัวดูดลง
3. ถอดแปรงลูกกลิ้งออกโดนการกดสวิตช์ (ดูที่รูปภาพ 2 ด้านล่าง)
4. ใช้กรรไกรตัดเส้นผม เศษด้าย และสิ่งสกปรกอื่นๆ ที่ก่อตัวอยู่รอบแปรงลูกกลิ้งออก (ดูที่รูปภาพ 3 ด้านล่าง)
5. ใส่แปรงลูกกลิ้งกลับลงไปในหัวดูด (ดูที่รูปภาพ 4 ด้านล่าง)
หากถังเก็บฝุ่นเต็ม ประสิทธิภาพของเครื่องดูดฝุ่นไร้สายอาจลดลง
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง:
1. ปิดเครื่องและถอดถังเก็บฝุ่นออกจากเครื่อง
2. เปิดถังเก็บฝุ่น
3. นำสิ่งที่อยู่ในถังเก็บฝุ่นทิ้งลงถังขยะ
4. ทำความสะอาดด้านในของถังเก็บฝุ่นด้วยผ้าบิดหมาด
วิธีเหล่านี้แก้ปัญหาไม่ได้ใช่ไหม โปรดติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม
ข้อมูลในหน้านี้จะใช้ได้กับรุ่นต่อไปนี้: XC8043/01 , XC8349/01 , FC6823/01R1 . คลิกที่นี่เพื่อแสดงหมายเลขผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ›