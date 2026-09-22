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เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Philips SpeedPro Max มีพลังดูดต่ำ

หากเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Philips SpeedPro Max หรือ SpeedPro Max Aqua มีพลังดูดต่ำ โปรดดูคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาของเราด้านล่าง

ข้อมูลในหน้านี้จะใช้ได้กับรุ่นต่อไปนี้: XC8043/01 , XC8349/01 , FC6823/01R1 . คลิกที่นี่เพื่อแสดงหมายเลขผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม  ›

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