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เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Philips PowerPro Duo มีพลังดูดต่ำ

เผยแพร่เมื่อ 24 June 2026
หากเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Philips PowerPro Duo หรือ PowerPro Aqua มีพลังดูดต่ำ โปรดดูคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาของเราด้านล่างเพื่อแก้ปัญหาด้วยตนเอง
สิ่งสกปรกหรือเส้นผมอาจติดอยู่ใต้แปรงของเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Philips PowerPro Duo และ PowerPro Aqua ของคุณ ซึ่งอาจทำให้แปรงลูกกลิ้งติดขัดได้ 

เพื่อแก้ปัญหานี้ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างสำหรับการทำความสะอาดแปรงของเครื่องดูดฝุ่นไร้สายของคุณ:

1. ปิดเครื่องแล้วถอดแผ่นกรองออกโดยคลิกที่ปุ่มแผ่นกรอง
2. ถอดแผ่นกรองโฟมออก
3. ทำความสะอาดแผ่นกรองโฟมด้วยน้ำประปา
4. ปล่อยให้แผ่นกรองแห้งเป็นเวลา 24 ชั่วโมงก่อนที่จะใส่กลับไปที่เครื่อง
 
การทำความสะอาดแผ่นกรองของ Philips PowerPro Duo
หากแปรงลูกกลิ้งของเครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สายติดขัด ให้ทำตามคำแนะนำทีละขั้นตอนด้านล่างเพื่อแก้ไขปัญหานี้:

1. ปิดเครื่อง 
2. เปิดฝาครอบหัวดูดและถอดแปรงออก
3. ใช้กรรไกรตัดเส้นผม เศษด้าย และสิ่งสกปรกอื่นๆ ที่ก่อตัวอยู่รอบแปรงลูกกลิ้งออก
4. ใส่แปรงลูกกลิ้งกลับเข้าไปในหัวดูดและปิดฝาครอบ 

วิธีเหล่านี้แก้ปัญหาไม่ได้ใช่ไหม โปรดติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม
 
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