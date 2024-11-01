รายการอื่นๆ ในกล่อง
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
- ขาตั้ง
- สายเคเบิล USB
- อะแดปเตอร์ไฟฟ้า DC
- สาย HDMI
- ปลั๊กไฟ
- ฐานซิลิโคน
10BDL4551T/00
ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่
ตั้งแต่การโฆษณาบนชั้นวางสินค้าไปจนถึงการโฆษณาสัญจร หน้าจออัจฉริยะ Multi-touch ที่คมชัดสุดขีดนี้เหมาะอย่างยิ่งกับบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด จัดการเนื้อหาจากระยะไกลได้ง่ายๆ ด้วยโซลูชันที่หลากหลายแบบครบวงจร รวมทั้งยังวางไว้ที่ไหนก็ได้เพราะมีเทคโนโลยี Power-over-Ethernet
จัดการกับเนื้อหาของคุณให้อยู่หมัดด้วย CMND & Create คุณสามารถเผยแพร่เนื้อหาของตัวเองสู่สาธารณะได้ง่ายๆ ผ่านอินเทอร์เฟซแบบลากแล้ววาง ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดวันพิเศษหรือข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ขององค์กร รวมไปถึงแม่แบบและวิดเจ็ตที่มีในตัวเครื่องซึ่งจะช่วยยกระดับภาพถ่าย ข้อความ และวิดีโอของคุณให้พร้อมใช้งานได้ในทันที
ใช้งานจอภาพของคุณผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเฉพาะ (LAN) โดยให้ CMND & Control พาคุณไปสัมผัสกับฟังก์ชันสำคัญมากมาย เช่น การควบคุมอินพุตต่างๆ และการติดตามสถานะของจอภาพ คุณจึงรับมือกับหน้าจอกว่า 100 เครื่องได้สบาย
ลำโพงและกล้องในตัวทำให้จอสัมผัสขนาดเล็กเครื่องนี้กลายเป็นโซลูชันอัจฉริยะที่ใช้งานได้อย่างหลากหลาย เหมาะสำหรับการประเมินกลุ่มเป้าหมายของร้านค้าปลีก การวิเคราะห์ผลฟุตบอล และอีกมากมาย พร้อมการควบคุมขุมพลังจากแอป Android AI ที่สามารถแสดงเนื้อหาได้อย่างตรงตามเป้าหมาย หรือจะใช้หน้าจอสำหรับการประชุมผ่านวิดีโอก็ได้
ติดตั้งจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips ไว้ได้เกือบทุกที่ เพราะ PoE+ สามารถส่งพลังงานและข้อมูลไปยังหน้าจอของคุณได้โดยผ่านสายอีเทอร์เน็ตเพียงเส้นเดียว จึงไม่จำเป็นต้องใช้เต้ารับ อย่างไรก็ตาม หน้าจอก็มาพร้อมอะแดปเตอร์จ่ายไฟที่คุณอาจต้องการเสียบใช้งาน
บันทึกและเล่นเนื้อหาได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องเล่นภายนอกแบบถาวร จอแสดงภาพระดับอาชีพจาก Philips มาพร้อมหน่วยความจำภายในซึ่งสามารถอัปโหลดสื่อต่างๆ ไปยังหน้าจอเพื่อเล่นได้ในทันที หน่วยความจำภายในดังกล่าวยังมีฟังก์ชันที่เป็นแคชสำหรับการสตรีมออนไลน์อีกด้วย
แม้ไม่ได้อยู่ในที่ทำงาน คุณก็สามารถติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วจากระยะไกลเพราะ CMND & Deploy ให้คุณเพิ่มและอัปเดตแอปของคุณเองรวมถึงแอปจาก App Store สำหรับจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips เพียงสแกนรหัส QR ล็อกอินเข้าสู่ Store แล้วคลิกเลือกแอปพลิเคชันที่คุณต้องการติดตั้ง จากนั้นแอปจะถูกดาวน์โหลดและทำงานโดยอัตโนมัติ
ควบคุมจอแสดงผลของคุณผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หน้าจอระดับมืออาชีพของ Philips ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ Android เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันมาตรฐานของ Android คุณจึงติดตั้งระบบการทำงานบนหน้าเว็บลงบนหน้าจอแสดงผลได้ทันที ระบบปฏิบัติการ Android 8 แบบใหม่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าซอฟต์แวร์จะได้รับการรักษาความปลอดภัยและเป็นข้อมูลจำเพาะที่ใหม่อยู่เสมออย่างยาวนาน
