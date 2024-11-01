    Signage Solutions จอแสดงผล Multi-Touch

    10BDL4551T/00

    ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่

    ตั้งแต่การโฆษณาบนชั้นวางสินค้าไปจนถึงการโฆษณาสัญจร หน้าจออัจฉริยะ Multi-touch ที่คมชัดสุดขีดนี้เหมาะอย่างยิ่งกับบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด จัดการเนื้อหาจากระยะไกลได้ง่ายๆ ด้วยโซลูชันที่หลากหลายแบบครบวงจร รวมทั้งยังวางไว้ที่ไหนก็ได้เพราะมีเทคโนโลยี Power-over-Ethernet

    Unfortunately this product is no longer available

    จอแสดงผล Multi-Touch ขนาดเล็ก

    • 10 นิ้ว
    • โดย Android
    • Multi-touch
    CMND & Create ต่อยอดและเผยแพร่เนื้อหาของคุณ

    จัดการกับเนื้อหาของคุณให้อยู่หมัดด้วย CMND & Create คุณสามารถเผยแพร่เนื้อหาของตัวเองสู่สาธารณะได้ง่ายๆ ผ่านอินเทอร์เฟซแบบลากแล้ววาง ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดวันพิเศษหรือข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ขององค์กร รวมไปถึงแม่แบบและวิดเจ็ตที่มีในตัวเครื่องซึ่งจะช่วยยกระดับภาพถ่าย ข้อความ และวิดีโอของคุณให้พร้อมใช้งานได้ในทันที

    ใช้งาน ตรวจสอบ และบำรุงรักษาด้วย CMND & Control

    ใช้งานจอภาพของคุณผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเฉพาะ (LAN) โดยให้ CMND & Control พาคุณไปสัมผัสกับฟังก์ชันสำคัญมากมาย เช่น การควบคุมอินพุตต่างๆ และการติดตามสถานะของจอภาพ คุณจึงรับมือกับหน้าจอกว่า 100 เครื่องได้สบาย

    ลำโพงและกล้องในตัว

    ลำโพงและกล้องในตัวทำให้จอสัมผัสขนาดเล็กเครื่องนี้กลายเป็นโซลูชันอัจฉริยะที่ใช้งานได้อย่างหลากหลาย เหมาะสำหรับการประเมินกลุ่มเป้าหมายของร้านค้าปลีก การวิเคราะห์ผลฟุตบอล และอีกมากมาย พร้อมการควบคุมขุมพลังจากแอป Android AI ที่สามารถแสดงเนื้อหาได้อย่างตรงตามเป้าหมาย หรือจะใช้หน้าจอสำหรับการประชุมผ่านวิดีโอก็ได้

    ติดตั้งง่ายด้วยเทคโนโลยี PoE+

    ติดตั้งจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips ไว้ได้เกือบทุกที่ เพราะ PoE+ สามารถส่งพลังงานและข้อมูลไปยังหน้าจอของคุณได้โดยผ่านสายอีเทอร์เน็ตเพียงเส้นเดียว จึงไม่จำเป็นต้องใช้เต้ารับ อย่างไรก็ตาม หน้าจอก็มาพร้อมอะแดปเตอร์จ่ายไฟที่คุณอาจต้องการเสียบใช้งาน

    หน่วยความจำภายใน อัปโหลดเนื้อหาเพื่อเล่นทันที

    บันทึกและเล่นเนื้อหาได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องเล่นภายนอกแบบถาวร จอแสดงภาพระดับอาชีพจาก Philips มาพร้อมหน่วยความจำภายในซึ่งสามารถอัปโหลดสื่อต่างๆ ไปยังหน้าจอเพื่อเล่นได้ในทันที หน่วยความจำภายในดังกล่าวยังมีฟังก์ชันที่เป็นแคชสำหรับการสตรีมออนไลน์อีกด้วย

    CMND & Deploy ติดตั้งและใช้งานแอปต่างๆ จากระยะไกล

    แม้ไม่ได้อยู่ในที่ทำงาน คุณก็สามารถติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วจากระยะไกลเพราะ CMND & Deploy ให้คุณเพิ่มและอัปเดตแอปของคุณเองรวมถึงแอปจาก App Store สำหรับจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips เพียงสแกนรหัส QR ล็อกอินเข้าสู่ Store แล้วคลิกเลือกแอปพลิเคชันที่คุณต้องการติดตั้ง จากนั้นแอปจะถูกดาวน์โหลดและทำงานโดยอัตโนมัติ

    หน่วยประมวลผลแบบ Android SoC การทำงานบนหน้าเว็บที่เป็นมาตรฐาน

    ควบคุมจอแสดงผลของคุณผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หน้าจอระดับมืออาชีพของ Philips ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ Android เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันมาตรฐานของ Android คุณจึงติดตั้งระบบการทำงานบนหน้าเว็บลงบนหน้าจอแสดงผลได้ทันที ระบบปฏิบัติการ Android 8 แบบใหม่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าซอฟต์แวร์จะได้รับการรักษาความปลอดภัยและเป็นข้อมูลจำเพาะที่ใหม่อยู่เสมออย่างยาวนาน

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      ขนาดจอในแนวทแยง (เมตริก)
      25.6  ซม.
      ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว)
      10.1''  นิ้ว
      อัตราการจัดมุมมอง
      16:10
      ความละเอียดจอ
      1280 x 800
      ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
      1280 x 800
      ความสว่าง
      300  cd/m²
      สีในการแสดงผล
      16.7 ล้าน
      อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
      800:1
      เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
      30  ms
      มุมมองภาพ (แนวนอน)
      160  องศา
      มุมมองภาพ (แนวตั้ง)
      160  องศา
      ระบบปฏิบัติการ
      Android 8.1

    • การเชื่อมต่อ

      เอาต์พุตระบบเสียง
      ช่องเสียบลำโพงภายนอก
      การเชื่อมต่ออื่นๆ
      • USB
      • Micro SD
      เอาต์พุตวิดีโอ
      HDMI
      การควบคุมภายนอก
      RJ45

    • สะดวกสบาย

      การติดตั้ง
      • แนวนอน (24/7)
      • แนวตั้ง (24/7)
      ฟังก์ชันรักษาหน้าจอ
      ความสว่างต่ำ
      การควบคุมแป้นพิมพ์
      • ซ่อนไว้
      • ล็อคการทำงานได้
      ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน
      Smart Power
      คุณภาพของภาพ
      ระบบควบคุมสีขั้นสูง
      สามารถควบคุมเครือข่ายได้
      • RJ45
      • WiFi
      หน่วยความจำ
      2GB DDR3/ 8GB eMMC

    • เสียง

      ลำโพงภายในตัว
      2 x 2W

    • กำลังไฟ

      แหล่งจ่ายไฟหลัก
      DC12V +/- 5%, 1.5A, PoE=24W
      การใช้พลังงาน (สูงสุด)
      10.96 W
      ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย
      <0.5W

    • ขนาด

      ความกว้างของเครื่อง
      261  มม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      0.74  กก.
      ความสูงของเครื่อง
      167.2  มม.
      ความหนาของเครื่อง
      29  มม.
      ความกว้างตัวเครื่อง (นิ้ว)
      10.28  นิ้ว
      ความสูงตัวเครื่อง (นิ้ว)
      6.58  นิ้ว
      ตัวยึดติดผนัง
      75 x 75
      ความลึกตัวเครื่อง (นิ้ว)
      1.14  นิ้ว
      ความกว้างของขอบจอ (L/R, T/B)
      19.77 (L/R), 13.56 (T/B) มม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ปอนด์)
      1.63  lb

    • สภาพแวดล้อมในการทำงาน

      ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล
      0 ~ 3000 ม.
      ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  ชั่วโมง
      ความชื้นสัมพัทธ์
      10 ~ 85(ไม่มีการกลั่นตัว)  %
      ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
      -20 ~ 60  °C

    • การใช้งานกับมัลติมีเดีย

      เล่นวิดีโอผ่าน USB
      • MOV
      • MP4
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      • 3GP
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      แสดงรูปภาพผ่าน USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • PNG
      เล่นเสียงผ่าน USB
      • AAC
      • M4A
      • MP2
      • MP3
      • WMA

    • อุปกรณ์เสริม

      อุปกรณ์เสริมที่มีให้
      • คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      • ขาตั้ง
      • สายเคเบิล USB
      • อะแดปเตอร์ไฟฟ้า DC
      • สาย HDMI
      • ปลั๊กไฟ
      • ฐานซิลิโคน

    • อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

      ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ
      • อาระบิก
      • อังกฤษ
      • ฝรั่งเศส
      • เยอรมัน
      • อิตาลี
      • ญี่ปุ่น
      • โปแลนด์
      • สเปน
      • ตุรกี
      • รัสเซีย
      • จีน (แผ่นดินใหญ่)
      • จีน (ไต้หวัน)
      • เดนมาร์ค
      • เนเธอร์แลนด์
      • ฟินนิช
      • นอร์เวย์
      • โปรตุเกส
      • สวีเดน
      รับประกัน
      รับประกัน 3 ปี
      การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
      • CB
      • CE
      • RoHS
      • FCC, Class A
      • UL

    • คุณสมบัติ

      เทคโนโลยี Multi-Touch
      Projected Capacitive
      การสัมผัสหลายจุด
      จุดสัมผัส 5 จุดพร้อมกัน
      กระจกที่มอบการป้องกัน
      กระจกนิรภัยเทมเปอร์ 0.7 มม.

