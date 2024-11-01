รายการอื่นๆ ในกล่อง
- แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล
- รีโมทคอนโทรล
- ใบรับประกัน
- สายไฟ
- ขาตั้ง
24HFL3010T/12
ฟังก์ชันการใช้งานที่น่าทึ่งสำหรับแขกของคุณ
ด้วย LED TV ที่ประหยัดพลังงาน คุณจะเพลิดเพลินไปกับประโยชน์จาก Hospitality TV ให้แขกของคุณสามารถซื้อเนื้อหาแบบพรีเมียม แจ้งผ่านหน้าข้อมูลโรงแรม และใช้เทคโนโลยีรีโมทคอนโทรลล่าสุดสำหรับการติดตั้งที่ง่ายดายดูประโยชน์ทั้งหมด
Unfortunately this product is no longer available
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
MyChoice มอบความเรียบง่ายและต้นทุนต่ำในการให้บริการช่องทีวีระดับพรีเมี่ยมแก่แขกที่มาพักของคุณ ในขณะเดียวกันก็มอบโอกาสในการเพิ่มกำไรให้แก่คุณ ช่วยให้คุณสามารถคืนต้นทุนในการลงทุนกับทีวีได้
SmartInstall ทำให้การติดตั้งและการบำรุงรักษาของทีวีของคุณได้อย่างง่ายดาย ด้วยเครื่องมือเว็บที่ใช้งานง่าย คุณสามารถกำหนดค่าและติดตั้งทีวีของคุณจากระยะไกลโดยไม่ต้องไปที่ห้องใดๆ! วิธีนี้จะช่วยคุณประหยัดเวลาและทำให้แน่ใจว่าแขกที่มาพักของคุณจะไม่ถูกรบกวน ไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตหน้าข้อมูลโรงแรมหรือการติดตั้งช่องใหม่ ให้ SmartInstall จัดการได้ทั้งหมด
SmartInfo จะช่วยคุณนำเสนอข้อมูลโรงแรมหรือเมืองให้กับแขกของคุณ พวกเขาจะสามารถเข้าถึงเว็บเพจโรงแรมแบบอินเตอร์แอคทีฟนี้ได้แม้ว่าทีวีจะไม่ได้เชื่อมต่อกับอินทราเน็ตหรืออินเทอร์เน็ต คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้อย่างสม่ำเสมอและง่ายดายเพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปรุงปรุงล่าสุดในโรงแรมให้กับแขกของคุณ
ด้วย Serial Xpress Protocol Easy ทีวีสามารถเชื่อมต่อกับตัวถอดรหัสภายนอกและกล่องรับสัญญาณของผู้ให้บริการระบบอินเตอร์แอคทีฟรายใหญ่ทั้งหมด
ด้วยแสงพื้นหลัง LED คุณจะเพลิดเพลินกับการใช้พลังงานต่ำ และเส้นสายของภาพที่สวยงามพร้อมความสว่างสูง คมเข้มของภาพที่น่าทึ่งและสีสันสดใส
คุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการใช้งานแบบมืออาชีพในสภาพแวดล้อมที่เป็นที่ต้องการมากกว่าในห้องนั่งเล่น ตั้งแต่การล็อคระดับเสียงและเมนู ไปจนถึงการทดสอบวัสดุที่แม่นยำมากขึ้น การประหยัดพลังงาน การควบคุมระยะไกลเพื่อป้องกันการโจรกรรม และคุณสมบัติสำหรับศูนย์ดูแลสุขภาพและเรือนจำโดยเฉพาะเพื่อการใช้งานของตลาดเฉพาะกลุ่ม
ระบบลำโพงนี้มีการเชื่อมต่อชุดหูฟังเพิ่มเติม เชื่อมต่อหูฟังของคุณเพื่อการรับฟังในแบบส่วนตัวได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
การใช้ร่วมกับระบบ Nurse-call ทำให้ทีวีเพื่อการดูแลสุขภาพของ Philips เป็นเครื่องมือที่เชื่อมโยงในระดับสูง ซึ่งไม่เพียงให้ตัวเลือกเพื่อความบันเทิงสำหรับผู้ใช้/ผู้ป่วยแต่ยังช่วยให้เข้าถึงความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ได้สะดวกด้วย
ด้วยจอแสดงนาฬิกาบนหน้าจอใหม่ของเรา แขกจะสามารถเข้าถึงเวลาปัจจุบันได้อย่างง่ายดาย เพียงกดปุ่มเดียว นาฬิกาก็จะแสดงขึ้นบนหน้าจอทีวีที่รวมการแสดงที่มีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานที่ลดลง
การปิดหรือเปิดการใช้งานการล็อคการควบคุมในเครื่องจะช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถป้องกันการใช้งานทีวีที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านปุ่มควบคุมซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของโรงแรมได้
ความยั่งยืนคือปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของ Philips ทีวีของ Philips ได้รับการออกแบบและผลิตตามแนวทาง EcoDesign ซึ่งมุ่งลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้สารที่เป็นพิษ การบรรจุที่ดีขึ้นและรีไซเคิลได้ดีขึ้น ทีวีของ Philips มีตัวเครื่องพิเศษที่ใช้สารทนไฟ การทดสอบพิเศษโดยหน่วยดับเพลิงแสดงให้เห็นว่าบางครั้งโทรทัศน์อาจเป็นแหล่งเชื้อเพลิงให้แหล่งไฟภายนอก แต่ทีวีของ Philips จะไม่เป็นเชื้อไฟ
Philips TV ได้รับการออกแบบให้ลดการใช้พลังงานให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลงได้อีกด้วย
ภาพ/การแสดงภาพ
จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
คุณสมบัติ
คุณสมบัติบริการ
คุณสมบัติดูแลสุขภาพ
มัลติมีเดีย
เสียง
กำลังไฟ
อุปกรณ์เสริม
การเชื่อมต่อด้านข้าง
การเชื่อมต่อด้านหลัง
การเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ
ดีไซน์
ขนาด
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด