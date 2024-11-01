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    ทีวีสำหรับธุรกิจการให้บริการ

    24HFL3011T/12

    สร้างความตื่นตะลึงให้กับแขกของคุณ

    ส่งข้อความที่ถูกต้องให้กับแขกของคุณด้วยคุณภาพของภาพอันยอดเยี่ยม รวมถึงความสามารถในการแสดงหน้าของโรงแรมอินเตอร์แบบแอคทีฟพร้อมแบรนด์

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    ทีวีสำหรับธุรกิจการให้บริการ

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    • 24" EasySuite
    • DVB-T2/T/C HEVC
    CMND & Control: บำรุงรักษาทีวีของคุณได้อย่างง่ายดาย

    CMND & Control: บำรุงรักษาทีวีของคุณได้อย่างง่ายดาย

    CMND & Control ช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าและติดตั้งระยะไกลให้กับทีวีของคุณได้จากตำแหน่งศูนย์กลางโดยไม่ต้องเข้าไปที่ห้องใดๆ อัปเดตและจัดการจอแสดงผลทั้งหมดโดยไม่เปลืองแรง และไม่เป็นการรบกวนแขกผู้เข้าพักอีกด้วย

    CMND & Create: แสดงข้อมูลที่คุณต้องการ ในเวลาที่ต้องการ

    CMND & Create: แสดงข้อมูลที่คุณต้องการ ในเวลาที่ต้องการ

    CMND & Create ช่วยให้คุณนำเสนอข้อมูลที่ต้องการได้ในทุกเวลาที่คุณต้องการ โมดูลการจัดการเนื้อหาของ CMND ยังช่วยในการสร้างและแจกจ่ายเว็บเพจของแบรนด์โรงแรมแบบอินเตอร์แอคทีฟได้ง่าย ปรับเปลี่ยนทีวีของคุณเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารล่าสุดและการปรับปรุงล่าสุดในโรงแรมของคุณให้กับแขกผู้เข้าพักได้ทราบ ทั้งหมดนี้ในแบบเรียลไทม์

    การใช้ร่วมกับ MyChoice สำหรับกำไรที่สม่ำเสมอ

    การใช้ร่วมกับ MyChoice สำหรับกำไรที่สม่ำเสมอ

    MyChoice มอบความเรียบง่ายและต้นทุนต่ำในการให้บริการช่องทีวีระดับพรีเมี่ยมแก่แขกที่มาพักของคุณ ในขณะเดียวกันก็มอบโอกาสในการเพิ่มกำไรให้แก่คุณ ช่วยให้คุณสามารถคืนต้นทุนในการลงทุนกับทีวีได้

    ต้อนรับแขกของคุณด้วยหน้าต้อนรับที่สามารถปรับแต่งได้

    ต้อนรับแขกของคุณด้วยหน้าต้อนรับที่สามารถปรับแต่งได้

    หน้าต้อนรับจะปรากฏเมื่อเปิดชุดทีวี หน้าต้อนรับสามารถใส่ชื่อแบรนด์และปรับแต่งได้ง่ายดายขณะติดตั้งผ่านรูปภาพต้อนรับอย่างง่ายในรูปแบบ .png

    โหมดโรงแรม, ศูนย์ดูแลสุขภาพ และ Prison เต็มรูปแบบ

    คุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการใช้งานแบบมืออาชีพในสภาพแวดล้อมที่เป็นที่ต้องการมากกว่าในห้องนั่งเล่น ตั้งแต่การล็อคระดับเสียงและเมนู ไปจนถึงการทดสอบวัสดุที่แม่นยำมากขึ้น การประหยัดพลังงาน การควบคุมระยะไกลเพื่อป้องกันการโจรกรรม และคุณสมบัติสำหรับศูนย์ดูแลสุขภาพและเรือนจำโดยเฉพาะเพื่อการใช้งานของตลาดเฉพาะกลุ่ม

    การใช้ร่วมกับ Nurse-call ถูกปรับให้เหมาะสมสำหรับภาคการดูแลสุขภาพ

    การใช้ร่วมกับระบบ Nurse-call ทำให้ทีวีเพื่อการดูแลสุขภาพของ Philips เป็นเครื่องมือที่เชื่อมโยงในระดับสูง ซึ่งไม่เพียงให้ตัวเลือกเพื่อความบันเทิงสำหรับผู้ใช้/ผู้ป่วยแต่ยังช่วยให้เข้าถึงความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ได้สะดวกด้วย

    จอแสดงนาฬิกาบนหน้าจอเพื่อความสะดวกที่สุดของแขก

    ด้วยจอแสดงนาฬิกาบนหน้าจอใหม่ของเรา แขกจะสามารถเข้าถึงเวลาปัจจุบันได้อย่างง่ายดาย เพียงกดปุ่มเดียว นาฬิกาก็จะแสดงขึ้นบนหน้าจอทีวีที่รวมการแสดงที่มีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานที่ลดลง

    รับชมในสิ่งที่คุณต้องการได้ทุกเมื่อ

    แสดงสิ่งที่คุณต้องการ และในเวลาที่คุณต้องการด้วยโปรแกรมกำหนดการรับชมในตัว จัดกำหนดการได้สูงสุดถึง 7 กำหนดการที่แตกต่างกันเพื่อแสดงเนื้อหาประเภทต่างๆ ที่คุณต้องการ แสดงซ้ำทุกวัน หรือตั้งค่าตามวันที่เจาะจง เช่น วันสุดสัปดาห์ เลือกอย่างที่คุณต้องการ

    Serial Xpress Protocol สำหรับระบบอินเตอร์แอคทีฟ

    ให้คุณเชื่อมต่อทีวีได้กับตัวถอดรหัสภายนอก และกล่องรับสัญญาณของผู้ให้บริการระบบอินเตอร์แอคทีฟหลักทุกรายผ่าน Serial Xpress Protocol (SXP)

    การติดตั้งการล็อคเมนู

    ป้องกันไม่ให้เข้าใช้การตั้งค่าและการติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อให้แขกที่เข้าพักได้รับความสะดวกสูงสุด และป้องกันไม่ให้เสียค่าใช้จ่ายในการตั้งโปรแกรมใหม่โดยไม่จำเป็น

    การเชื่อมต่อชุดหูฟังเพิ่มเติมสำหรับการรับฟังในแบบส่วนตัว

    ระบบลำโพงนี้มีการเชื่อมต่อชุดหูฟังเพิ่มเติม เชื่อมต่อหูฟังของคุณเพื่อการรับฟังในแบบส่วนตัวได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      อัตราการจัดมุมมอง
      16:9
      ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว)
      24  นิ้ว
      ขนาดจอในแนวทแยง (เมตริก)
      60  ซม.
      จอแสดงผล
      LED HD TV
      ความละเอียดจอ
      1366 x 768p
      ความสว่าง
      200  cd/m²
      การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ
      • Pixel Plus HD
      • 200Hz Perfect Motion Rate
      มุมมองภาพ
      176º (H) / 176º (V)

    • จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

      Digital TV
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC FHD (สูงสุดถึง 1080p60)
      การเล่นวิดีโอ
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      อะนาล็อกทีวี
      PAL

    • คุณสมบัติ

      ใช้งานง่าย
      • สไตล์ภาพ
      • สไตล์เสียง
      • รูปแบบภาพ
      • การควบคุมระดับเสียงอย่างอิสระ
      บริการดิจิตอล
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • เทเลเท็กซ์
      การควบคุมในเครื่อง
      จอยสติ๊ก

    • คุณสมบัติบริการ

      โหมดโรงแรม
      • ล็อคเมนู
      • การติดตั้งล็อคเมนู
      • การจำกัดระดับเสียง
      • การล็อคการควบคุมจอยสติ๊ก
      โหมด Prison
      • โหมดความปลอดภัยสูง
      • TXT/MHEG/USB/EPG/ล็อคคำบรรยาย
      ตัวจับเวลา
      • โปรแกรมกำหนดการรับชม (7x)
      • ตั้งเวลาปิดเครื่อง
      • การตั้งปลุก
      • ช่องที่เปิดตอนตื่น
      • เสียงปลุกตอนตื่น
      ปุ่มควบคุมการเปิด
      • แชนเนล
      • คุณสมบัติ
      • สไตล์ภาพ
      • รูปแบบภาพ
      • สไตล์เสียง
      • ระดับเสียง
      • ภาษาเมนู
      ป้องกันขโมย
      • การป้องกันการโจรกรรมแบตเตอรี่
      • ล็อค Kensington
      ควบคุมพลังงาน
      เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม/เริ่มทำงานอย่างรวดเร็ว
      ยี่ห้อของคุณ
      • SmartInfo
      • โลโก้ต้อนรับ
      นาฬิกา
      • นาฬิกาในโหมดสแตนด์บาย
      • ปุ่ม RC เรืองแสงในความมืด
      • นาฬิกาบนหน้าจอ
      • นาฬิกาภายนอกเลือกได้
      SmartInfo
      • เบราว์เซอร์ HTML5
      • แบบอินเตอร์แอคทีฟ
      • แสดงสไลด์รูป
      การโคลนนิ่งและอัปเดตเฟิร์มแวร์
      • การโคลนนิ่งเริ่มต้นทันที
      • ผ่าน USB/RF
      CMND&Control
      • ตัวแก้ไขช่องแบบออฟไลน์
      • ตัวแก้ไขการตั้งค่าแบบออฟไลน์
      • การจัดการระยะไกลผ่าน RF
      • CMND&Create
      การควบคุม
      • บล็อคการอัปเดตช่องอัตโนมัติ
      • Serial Xpress Protocol
      • JSON API สำหรับการควบคุมทีวี-JAPIT
      DRM อินเตอร์แอคทีฟ
      VSecure
      การสร้างรายได้
      ตัวเลือกของฉัน
      รีโมทคอนโทรล
      • สายรัดสายไฟ
      • การตรวจสอบแบตเตอรี่อ่อน
      • ตัวล็อคฝาครอบแบตเตอรี่ RC
      ช่อง
      • รายการแบบรวม
      • รายการแบ่งตามรูปแบบ
      • ตัวแก้ไขช่องแบบออฟไลน์

    • คุณสมบัติดูแลสุขภาพ

      การควบคุม
      • รีโมทคอนโทรลหลายเครื่อง
      • เข้ากันได้กับ Healthcare RC
      • ใช้ได้กับระบบ Nurse call
      สะดวกสบาย
      • ช่องสัญญาณออกของหูฟัง
      • ปิดเสียงลำโพงหลักแยกอิสระ
      ปลอดภัย
      • Class II แบบหนาทนทาน
      • สารหน่วงไฟ

    • มัลติมีเดีย

      สนับสนุนการเล่นวิดีโอ
      • รูปแบบ: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • รูปแบบ: AVI, MKV
      • MP4
      • MPG
      • TS
      • WMV
      • HEVC
      สนับสนุนรูปแบบเพลง
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 สูงถึง v9.2)
      สนับสนุนรูปแบบคำบรรยาย
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      สนับสนุนรูปแบบภาพ
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      สนับสนุนความละเอียดวิดีโอใน USB
      สูงถึง 1920x1080p@60Hz
      การเชื่อมต่อมัลติมีเดีย
      USB

    • เสียง

      กำลังเอาต์พุตเสียง
      10 (2x5)  วัตต์
      เอาต์พุตลำโพงห้องน้ำ
      1.5 วัตต์ โมโน 8 โอห์ม
      ลำโพง
      • 2.0
      • ด้านล่าง
      คุณสมบัติด้านเสียง
      • AVL
      • Incredible surround
      • Dolby MS10

    • กำลังไฟ

      แหล่งจ่ายไฟหลัก
      AC 220-240V; 50-60Hz
      อุณหภูมิแวดล้อม
      0° C ถึง 40° C
      ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย
      <0.3W
      ระดับ Energy Label
      A+
      การใช้พลังงานตาม Eu Energy Label
      19  วัตต์
      คุณสมบัติประหยัดพลังงาน
      โหมด ECO
      การประหยัดพลังงานในแต่ละปี
      28  kW h

    • อุปกรณ์เสริม

      พร้อมด้วย
      • แท่นวาง
      • แบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน
      • ใบรับประกัน
      • คู่มือด้านกฎหมายและความปลอดภัย
      • สายไฟ
      • รีโมทคอนโทรล 22AV1503A/12
      ทางเลือก
      • นาฬิกาภายนอก 22AV1120C/00
      • Healthcare RC 22AV1109H/12
      • ติดตั้ง RC 22AV9573A/12

    • การเชื่อมต่อด้านข้าง

      USB2
      USB 3.0
      ช่องเสียบการ์ดสำหรับการเชื่อมต่อแบบปกติ
      CI+ 1.3
      HDMI3
      HDMI 2.0 พร้อมด้วย HDCP 2.2
      ช่องสัญญาณออกของหูฟัง
      Mini-Jack

    • การเชื่อมต่อด้านหลัง

      เอาต์พุตลำโพงห้องน้ำ
      Mini-Jack
      Component
      YPbPr + L/R cinch
      ช่องสัญญาณเข้า AV
      CVBS ใช้ร่วมกับ YPbPr
      สัญญาณเสียงเข้า DVI
      Mini-Jack
      การควบคุมภายนอก
      RJ-48
      เสาอากาศ
      IEC-75
      HDMI1
      • HDMI 2.0 พร้อมด้วย HDCP 2.2
      • ARC
      เอาต์พุตระบบเสียงดิจิตอล
      ออปติคัล
      HDMI2
      HDMI 2.0 พร้อมด้วย HDCP 2.2
      USB1
      USB 2.0

    • การเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ

      RJ48
      • IR-เข้า/ออก
      • อินเตอร์เฟซแบบ Serial Xpress interface
      EasyLink (HDMI CEC)
      • เล่นด้วยปุ่มเดียว
      • สแตนด์บายระบบ
      • RC pass through
      • การควบคุมเสียงในระบบ
      HDMI
      DVI (ทุกพอร์ต)

    • ดีไซน์

      สี
      สีดำ

    • ขนาด

      ความกว้างของเครื่อง
      560  มม.
      ความสูงของเครื่อง
      336  มม.
      ความหนาของเครื่อง
      35  มม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      3.0  กก.
      ความกว้างของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง)
      560  มม.
      ความสูงของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง)
      344  มม.
      ความหนาของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง)
      112  มม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (รวมขาตั้ง)
      3.2  กก.
      ติดผนังได้
      • M4
      • 75 x 75 มม.

    มีอะไรในกล่อง

    รายการอื่นๆ ในกล่อง

    • แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล
    • รีโมทคอนโทรล
    • ใบรับประกัน
    • สายไฟ
    • ขาตั้ง
    Badge-D2C

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    • คุณสมบัติที่มีจะขึ้นอยู่กับการใช้งานที่เลือกโดยผู้ติดตั้ง
    • วัดการใช้ไฟโหมดเปิดทั่วไปตาม IEC62087 Ed 2 การใช้พลังงานจริงจะขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานโทรทัศน์
    • ทีวีรุ่นนี้มีสารตะกั่วเฉพาะบางส่วน หรือในส่วนประกอบบางส่วนซึ่งไม่มีเทคโนโลยีอื่นที่สามารถทดแทนได้ตามข้อยกเว้นภายใต้ RoHS Directive

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