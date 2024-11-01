รายการอื่นๆ ในกล่อง
- แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล
- รีโมทคอนโทรล
- ใบรับประกัน
- สายไฟ
- ขาตั้ง
28HFL5010T/12
เชื่อมต่อและควบคุม
ด้วยทีวีสำหรับงานบริการที่ประหยัดพลังงาน ให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับทุกคุณประโยชน์ของการเชื่อมต่ออันล้ำสมัย และเพจข้อมูลโรงแรมแบบอินเตอร์แอคทีฟ ในขณะที่มั่นใจได้ว่าการติดตั้งและการจัดการระยะไกลช่วยรักษาต้นทุนต่ำสุดของเจ้าของดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
SmartInstall ทำให้การติดตั้งและการบำรุงรักษาของทีวีของคุณได้อย่างง่ายดาย ด้วยเครื่องมือเว็บที่ใช้งานง่าย คุณสามารถกำหนดค่าและติดตั้งทีวีของคุณจากระยะไกลโดยไม่ต้องไปที่ห้องใดๆ! วิธีนี้จะช่วยคุณประหยัดเวลาและทำให้แน่ใจว่าแขกที่มาพักของคุณจะไม่ถูกรบกวน ไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตหน้าข้อมูลโรงแรมหรือการติดตั้งช่องใหม่ ให้ SmartInstall จัดการได้ทั้งหมด
SmartInfo จะช่วยคุณนำเสนอข้อมูลโรงแรมหรือเมืองให้กับแขกของคุณ พวกเขาจะสามารถเข้าถึงเว็บเพจโรงแรมแบบอินเตอร์แอคทีฟนี้ได้แม้ว่าทีวีจะไม่ได้เชื่อมต่อกับอินทราเน็ตหรืออินเทอร์เน็ต คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้อย่างสม่ำเสมอและง่ายดายเพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปรุงปรุงล่าสุดในโรงแรมให้กับแขกของคุณ
ทีวีของเราจะช่วยให้แขกของคุณมีอิสระที่จะเพลิดเพลินกับเนื้อหาบนทีวีขนาดใหญ่แบบไร้สายและไม่ยุ่งยาก ด้วยวิธีการที่เป็นระบบเปิดของเรา เราให้บริการแก่ผู้ใช้ทั้ง iOS และ Android และเรายังเพิ่มความสามารถในการใช้งานร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง การแชร์ที่ปลอดภัยของเราจะช่วยปกป้องแขกของคุณ พวกเขาสามารถแบ่งปันและเพลิดเพลินไปกับรูปภาพ ภาพยนตร์ และเพลงทั้งหมดได้บนทีวีผ่าน Miracast และ DirectShare!
MyChoice มอบความเรียบง่ายและต้นทุนต่ำในการให้บริการช่องทีวีระดับพรีเมี่ยมแก่แขกที่มาพักของคุณ ในขณะเดียวกันก็มอบโอกาสในการเพิ่มกำไรให้แก่คุณ ช่วยให้คุณสามารถคืนต้นทุนในการลงทุนกับทีวีได้
ด้วยแสงพื้นหลัง LED คุณจะเพลิดเพลินกับการใช้พลังงานต่ำ และเส้นสายของภาพที่สวยงามพร้อมความสว่างสูง คมเข้มของภาพที่น่าทึ่งและสีสันสดใส
แอป Philips Smart TV ประกอบด้วยตัวเลือกของแอปพลิเคชันต่างๆ ที่หลากหลายและมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่แอป YouTube ไปจนถึงแอปเครือข่ายสังคมและแอปอื่นๆ อีกมากมาย เวอร์ชันเฉพาะนี้ปรับมาเพื่อให้เป็นมิตรกับการใช้งานและมีประโยชน์เพิ่มขึ้นหลายอย่าง เช่น การทำให้แน่ใจว่าข้อมูลของผู้ใช้ภายนอกจะถูกลบอย่างปลอดภัยหลังการใช้งาน และการหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ผิดกฎหมายซึ่งอาจเป็นอันตรายต่องานของคุณ
App Control จะช่วยให้แขกของคุณมีแอปพลิเคชันที่พวกเขาใฝ่ฝัน คุณสามารถเพิ่ม ลบ จัดเรียงแอปพลิเคชันทั้งหมดได้ในแบบที่คุณต้องการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถจำลองการตั้งค่าเหล่านี้ไปยังทีวีเครื่องอื่นๆ โดยไม่ต้องตั้งค่าทีวีเพิ่ม สามารถสร้างโปรไฟล์ได้หลากหลายและเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเลือกให้ห้องสวีทมีแอปวิดีโอแบนด์วิธสูงและห้องอื่นๆ มีแอปแบนด์วิธต่ำก็ทำได้ตามต้องการ App Control จะช่วยให้แน่ใจว่าคุณและแขกผู้เข้าพักของคุณมีประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น
ประหยัดต้นทุนและไม่ยุ่งยาก ด้วย Smart TV ใหม่ของเรา คุณสามารถสร้างระบบโรงแรมบนทีวีได้โดยตรง ช่องแบบอินเตอร์แอคทีฟ Video-On-Demand เมนูและข้อมูลของโรงแรมแบบอินเตอร์แอคทีฟ ตลอดจนระบบการสั่งซื้อแบบออนไลน์ก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีกล่องภายนอกที่ติดมากับทีวี นอกจากการเผยแพร่เนื้อหาผ่านสายโคแอกซ์ของทีวีแล้ว คุณยังสามารถใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของคุณในการเผยแพร่ช่องทีวีหรือ VOD ไปยังทีวีได้โดยตรง เครือข่ายพันธมิตรของเราช่วยให้คุณแน่ใจว่าคุณจะได้รับพอร์ทัลที่กำหนดเองได้ตามที่คุณต้องการ
ด้วยระบบ Wi-Fi ภายในตัวใน Smart TV จาก Philips คุณสามารถเข้าถึงโลกแห่งข้อมูลได้ในแบบไร้สาย
ให้คุณเชื่อมต่อทีวีได้กับตัวถอดรหัสภายนอก และกล่องรับสัญญาณของผู้ให้บริการระบบอินเตอร์แอคทีฟหลักทุกรายผ่าน Serial Xpress Protocol (SXP)
ด้วยจอแสดงนาฬิกาบนหน้าจอใหม่ของเรา แขกจะสามารถเข้าถึงเวลาปัจจุบันได้อย่างง่ายดาย เพียงกดปุ่มเดียว นาฬิกาก็จะแสดงขึ้นบนหน้าจอทีวีที่รวมการแสดงที่มีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานที่ลดลง
Philips TV ได้รับการออกแบบให้ลดการใช้พลังงานให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลงได้อีกด้วย
ภาพ/การแสดงภาพ
จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
คุณสมบัติ
คุณสมบัติบริการ
คุณสมบัติดูแลสุขภาพ
มัลติมีเดีย
เสียง
กำลังไฟ
อุปกรณ์เสริม
การเชื่อมต่อแบบไร้สาย
การเชื่อมต่อด้านข้าง
การเชื่อมต่อด้านหลัง
การเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ
ดีไซน์
ขนาด
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