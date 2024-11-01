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    Professional LED TV

    32HFL5010T/12

    เชื่อมต่อและควบคุม

    ด้วยทีวีสำหรับงานบริการที่ประหยัดพลังงาน ให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับทุกคุณประโยชน์ของการเชื่อมต่ออันล้ำสมัย และเพจข้อมูลโรงแรมแบบอินเตอร์แอคทีฟ ในขณะที่มั่นใจได้ว่าการติดตั้งและการจัดการระยะไกลช่วยรักษาต้นทุนต่ำสุดของเจ้าของ

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    Professional LED TV

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    เชื่อมต่อและควบคุม

    เพื่อประสบการณ์ของแขกผู้เข้าพักที่มั่นใจได้ในอนาคต

    • 32" MediaSuite
    • LED
    • DVB-T2/T/C และ IPTV
    SmartInstall สำหรับติดตั้งและบำรุงรักษาจากระยะไกลได้ง่าย

    SmartInstall สำหรับติดตั้งและบำรุงรักษาจากระยะไกลได้ง่าย

    SmartInstall ทำให้การติดตั้งและการบำรุงรักษาของทีวีของคุณได้อย่างง่ายดาย ด้วยเครื่องมือเว็บที่ใช้งานง่าย คุณสามารถกำหนดค่าและติดตั้งทีวีของคุณจากระยะไกลโดยไม่ต้องไปที่ห้องใดๆ! วิธีนี้จะช่วยคุณประหยัดเวลาและทำให้แน่ใจว่าแขกที่มาพักของคุณจะไม่ถูกรบกวน ไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตหน้าข้อมูลโรงแรมหรือการติดตั้งช่องใหม่ ให้ SmartInstall จัดการได้ทั้งหมด

    SmartInfo สำหรับหน้าข้อมูลแบรนด์โรงแรมแบบอินเตอร์แอคทีฟ

    SmartInfo สำหรับหน้าข้อมูลแบรนด์โรงแรมแบบอินเตอร์แอคทีฟ

    SmartInfo จะช่วยคุณนำเสนอข้อมูลโรงแรมหรือเมืองให้กับแขกของคุณ พวกเขาจะสามารถเข้าถึงเว็บเพจโรงแรมแบบอินเตอร์แอคทีฟนี้ได้แม้ว่าทีวีจะไม่ได้เชื่อมต่อกับอินทราเน็ตหรืออินเทอร์เน็ต คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้อย่างสม่ำเสมอและง่ายดายเพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปรุงปรุงล่าสุดในโรงแรมให้กับแขกของคุณ

    Miracast และ DirectShare เพื่อแบ่งปันภาพยนตร์และเพลงบนทีวีของคุณ

    Miracast และ DirectShare เพื่อแบ่งปันภาพยนตร์และเพลงบนทีวีของคุณ

    ทีวีของเราจะช่วยให้แขกของคุณมีอิสระที่จะเพลิดเพลินกับเนื้อหาบนทีวีขนาดใหญ่แบบไร้สายและไม่ยุ่งยาก ด้วยวิธีการที่เป็นระบบเปิดของเรา เราให้บริการแก่ผู้ใช้ทั้ง iOS และ Android และเรายังเพิ่มความสามารถในการใช้งานร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง การแชร์ที่ปลอดภัยของเราจะช่วยปกป้องแขกของคุณ พวกเขาสามารถแบ่งปันและเพลิดเพลินไปกับรูปภาพ ภาพยนตร์ และเพลงทั้งหมดได้บนทีวีผ่าน Miracast และ DirectShare!

    การใช้ร่วมกับ MyChoice สำหรับกำไรที่สม่ำเสมอ

    การใช้ร่วมกับ MyChoice สำหรับกำไรที่สม่ำเสมอ

    MyChoice มอบความเรียบง่ายและต้นทุนต่ำในการให้บริการช่องทีวีระดับพรีเมี่ยมแก่แขกที่มาพักของคุณ ในขณะเดียวกันก็มอบโอกาสในการเพิ่มกำไรให้แก่คุณ ช่วยให้คุณสามารถคืนต้นทุนในการลงทุนกับทีวีได้

    Full HD LED TV ภาพ LED สีสันสดใสพร้อมความคมชัดที่สมจริง

    คุณภาพของภาพที่ไม่อาจมองข้าม HDTV ทั่วไปมีคุณภาพของภาพที่ดี แต่คุณอาจคาดหวังมากกว่านั้น ลองจินตนาการถึงรายละเอียดของภาพที่คมชัดพร้อมความสว่างสูง ความเข้มที่น่าทึ่ง และสีสันสมจริงเพื่อการรับชมภาพประดุจชีวิตจริง

    แอปพลิเคชัน Smart TV พร้อมบริการเฉพาะสำหรับการบริการ

    แอป Philips Smart TV ประกอบด้วยตัวเลือกของแอปพลิเคชันต่างๆ ที่หลากหลายและมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่แอป YouTube ไปจนถึงแอปเครือข่ายสังคมและแอปอื่นๆ อีกมากมาย เวอร์ชันเฉพาะนี้ปรับมาเพื่อให้เป็นมิตรกับการใช้งานและมีประโยชน์เพิ่มขึ้นหลายอย่าง เช่น การทำให้แน่ใจว่าข้อมูลของผู้ใช้ภายนอกจะถูกลบอย่างปลอดภัยหลังการใช้งาน และการหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ผิดกฎหมายซึ่งอาจเป็นอันตรายต่องานของคุณ

    AppControl ช่วยเพิ่ม จัดเรียง และลบแอปโดยไม่เปลืองแรง

    App Control จะช่วยให้แขกของคุณมีแอปพลิเคชันที่พวกเขาใฝ่ฝัน คุณสามารถเพิ่ม ลบ จัดเรียงแอปพลิเคชันทั้งหมดได้ในแบบที่คุณต้องการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถจำลองการตั้งค่าเหล่านี้ไปยังทีวีเครื่องอื่นๆ โดยไม่ต้องตั้งค่าทีวีเพิ่ม สามารถสร้างโปรไฟล์ได้หลากหลายและเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเลือกให้ห้องสวีทมีแอปวิดีโอแบนด์วิธสูงและห้องอื่นๆ มีแอปแบนด์วิธต่ำก็ทำได้ตามต้องการ App Control จะช่วยให้แน่ใจว่าคุณและแขกผู้เข้าพักของคุณมีประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น

    ระบบ IPTV ภายในตัวเพื่อการโต้ตอบที่กำหนดเองได้อย่างเต็มที่

    ประหยัดต้นทุนและไม่ยุ่งยาก ด้วย Smart TV ใหม่ของเรา คุณสามารถสร้างระบบโรงแรมบนทีวีได้โดยตรง ช่องแบบอินเตอร์แอคทีฟ Video-On-Demand เมนูและข้อมูลของโรงแรมแบบอินเตอร์แอคทีฟ ตลอดจนระบบการสั่งซื้อแบบออนไลน์ก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีกล่องภายนอกที่ติดมากับทีวี นอกจากการเผยแพร่เนื้อหาผ่านสายโคแอกซ์ของทีวีแล้ว คุณยังสามารถใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของคุณในการเผยแพร่ช่องทีวีหรือ VOD ไปยังทีวีได้โดยตรง เครือข่ายพันธมิตรของเราช่วยให้คุณแน่ใจว่าคุณจะได้รับพอร์ทัลที่กำหนดเองได้ตามที่คุณต้องการ

    ระบบ W-iFi ภายในตัวเพื่อใช้งาน Smart TV แบบไร้สาย

    ด้วยระบบ Wi-Fi ภายในตัวใน Smart TV จาก Philips คุณสามารถเข้าถึงโลกแห่งข้อมูลได้ในแบบไร้สาย

    Serial Xpress Protocol สำหรับระบบอินเตอร์แอคทีฟ

    ให้คุณเชื่อมต่อทีวีได้กับตัวถอดรหัสภายนอก และกล่องรับสัญญาณของผู้ให้บริการระบบอินเตอร์แอคทีฟหลักทุกรายผ่าน Serial Xpress Protocol (SXP)

    จอแสดงนาฬิกาบนหน้าจอเพื่อความสะดวกที่สุดของแขก

    ด้วยจอแสดงนาฬิกาบนหน้าจอใหม่ของเรา แขกจะสามารถเข้าถึงเวลาปัจจุบันได้อย่างง่ายดาย เพียงกดปุ่มเดียว นาฬิกาก็จะแสดงขึ้นบนหน้าจอทีวีที่รวมการแสดงที่มีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานที่ลดลง

    การสิ้นเปลืองพลังไฟต่ำ

    Philips TV ได้รับการออกแบบให้ลดการใช้พลังงานให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลงได้อีกด้วย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      อัตราการจัดมุมมอง
      16:9
      ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว)
      32  นิ้ว
      ขนาดจอในแนวทแยง (เมตริก)
      80  ซม.
      จอแสดงผล
      LED Full HD
      ความละเอียดจอ
      1920x1080p
      ความสว่าง
      350  cd/m²
      การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ
      • 200Hz Perfect Motion Rate
      • Pixel Plus HD
      มุมมองภาพ
      178º (H) / 178º (V)

    • จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

      Digital TV
      DVB-T/T2/C
      การเล่นวิดีโอ
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      อะนาล็อกทีวี
      PAL
      การเล่น IP
      • Multicast
      • Unicast

    • คุณสมบัติ

      ใช้งานง่าย
      • สไตล์ภาพ
      • สไตล์เสียง
      บริการดิจิตอล
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • เทเลเท็กซ์
      • HbbTV
      การควบคุมในเครื่อง
      จอยสติ๊ก

    • คุณสมบัติบริการ

      โหมดโรงแรม
      • การล็อคการควบคุมจอยสติ๊ก
      • ล็อคเมนู
      • การติดตั้งล็อคเมนู
      • การจำกัดระดับเสียง
      โหมด Prison
      • โหมดความปลอดภัยสูง
      • TXT/MHEG/USB/EPG/ล็อคคำบรรยาย
      ตัวจับเวลา
      • ตั้งเวลาปิดเครื่อง
      • การตั้งปลุก
      • ช่องที่เปิดตอนตื่น
      • เสียงปลุกตอนตื่น
      ปุ่มควบคุมการเปิด
      • แชนเนล
      • คุณสมบัติ
      • รูปแบบภาพ
      • ระดับเสียง
      ป้องกันขโมย
      • การป้องกันการโจรกรรมแบตเตอรี่
      • ล็อค Kensington
      ควบคุมพลังงาน
      • เปิดอัตโนมัติ
      • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม/เริ่มทำงานอย่างรวดเร็ว
      • WoLAN
      แอป
      • AppControl
      • แอปพลิเคชันระบบคลาวด์
      ยี่ห้อของคุณ
      • SmartInfo
      • โลโก้ต้อนรับ
      • SmartTV พื้นหลังกำหนดเอง
      • ข้อความต้อนรับ
      • แดชบอร์ดปรับแต่งได้ (HTML)
      • ระบบ IPTV
      นาฬิกา
      • นาฬิกาในโหมดสแตนด์บาย
      • ปุ่ม RC เรืองแสงในความมืด
      • นาฬิกาบนหน้าจอ
      • นาฬิกาภายนอกเลือกได้
      SmartInfo
      • เบราว์เซอร์ HTML5
      • แบบอินเตอร์แอคทีฟ
      • แสดงสไลด์รูป
      การโคลนนิ่งและอัปเดตเฟิร์มแวร์
      • การโคลนนิ่งเริ่มต้นทันที
      • ผ่าน USB/RF/IP
      CMND&Control
      • ตัวแก้ไขช่องแบบออฟไลน์
      • ตัวแก้ไขการตั้งค่าแบบออฟไลน์
      • สถานะทีวีแบบเรียลไทม์ (IP)
      • การจัดการระยะไกลผ่าน IP/RF
      • CMND&Create
      • การจัดการ TV Group
      การควบคุม
      • บล็อคการอัปเดตช่องอัตโนมัติ
      • Serial Xpress Protocol
      • JSON API สำหรับการควบคุมทีวี-JAPIT
      DRM อินเตอร์แอคทีฟ
      • VSecure
      • การใช้งาน Smoothstreaming ของ Playready
      การสร้างรายได้
      • AppRevenue
      • ตัวเลือกของฉัน
      รีโมทคอนโทรล
      • สายรัดสายไฟ
      • การตรวจสอบแบตเตอรี่อ่อน
      • ตัวล็อคฝาครอบแบตเตอรี่ RC
      ช่อง
      รายการแบบรวม

    • คุณสมบัติดูแลสุขภาพ

      การควบคุม
      • รีโมทคอนโทรลหลายเครื่อง
      • เข้ากันได้กับ Healthcare RC
      • ใช้ได้กับระบบ Nurse call
      สะดวกสบาย
      • ช่องสัญญาณออกของหูฟัง
      • ปิดเสียงลำโพงหลักแยกอิสระ
      ปลอดภัย
      • Class II แบบหนาทนทาน
      • สารหน่วงไฟ

    • มัลติมีเดีย

      สนับสนุนการเล่นวิดีโอ
      • รูปแบบ: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • รูปแบบ: AVI, MKV
      • 3GP
      • ASF
      • M2TS
      • M4V
      • MP4
      • MPG
      • PS
      • Quicktime
      • TS
      • WMV
      สนับสนุนรูปแบบเพลง
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 สูงถึง v9.2)
      สนับสนุนรูปแบบคำบรรยาย
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      สนับสนุนรูปแบบภาพ
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      สนับสนุนความละเอียดวิดีโอใน USB
      สูงถึง 1920x1080p@60Hz
      การเชื่อมต่อมัลติมีเดีย
      • USB
      • LAN

    • เสียง

      กำลังเอาต์พุตเสียง
      20 (2x10)  วัตต์
      เอาต์พุตลำโพงห้องน้ำ
      1.5 วัตต์ โมโน 8 โอห์ม
      ลำโพง
      • 2.0
      • ด้านล่าง
      คุณสมบัติด้านเสียง
      • AVL
      • Incredible surround
      • Dynamic Bass
      • Dolby MS10

    • กำลังไฟ

      แหล่งจ่ายไฟหลัก
      AC 220-240V; 50-60Hz
      อุณหภูมิแวดล้อม
      0° C ถึง 40° C
      ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย
      <0.3W
      ระดับ Energy Label
      A+
      การใช้พลังงานตาม Eu Energy Label
      25  วัตต์
      คุณสมบัติประหยัดพลังงาน
      โหมด ECO
      การประหยัดพลังงานในแต่ละปี
      37  kW h

    • อุปกรณ์เสริม

      พร้อมด้วย
      • รีโมทคอนโทรล 22AV1409A/12
      • แท่นวางแบบหมุนได้
      • แบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน
      • ใบรับประกัน
      • คู่มือด้านกฎหมายและความปลอดภัย
      • สายไฟ
      ทางเลือก
      • นาฬิกาภายนอก 22AV1120C/00
      • Healthcare RC 22AV1109H/12
      • ติดตั้ง RC 22AV9573A

    • การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

      LAN ไร้สาย
      802.11 b/g/n
      Wifi-Direct
      • DirectShare
      • Miracast

    • การเชื่อมต่อด้านข้าง

      ช่องเสียบการ์ดสำหรับการเชื่อมต่อแบบปกติ
      CI+ 1.3
      HDMI2
      HDMI 1.4
      ช่องสัญญาณออกของหูฟัง
      Mini-Jack
      USB1
      USB 2.0

    • การเชื่อมต่อด้านหลัง

      Scart
      • RGB
      • CVBS
      • SVHS
      เอาต์พุตลำโพงห้องน้ำ
      Mini-Jack
      Component
      YPbPr + L/R cinch
      ช่องสัญญาณเข้า AV
      CVBS ใช้ร่วมกับ YPbPr
      สัญญาณเสียงเข้า DVI
      Mini-Jack
      กำลังไฟภายนอก
      • 12V/15W
      • Mini-Jack
      การควบคุมภายนอก
      RJ-48
      เสาอากาศ
      IEC-75
      HDMI1
      HDMI 1.4
      เอาต์พุตระบบเสียงดิจิตอล
      ออปติคัล
      อีเธอร์เน็ต (LAN)
      RJ-45
      อินพุต VGA
      D-sub 15 ขา

    • การเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ

      RJ48
      • IR-เข้า/ออก
      • อินเตอร์เฟซแบบ Serial Xpress interface
      EasyLink (HDMI CEC)
      • เล่นด้วยปุ่มเดียว
      • สแตนด์บายระบบ
      • RC pass through
      • การควบคุมเสียงในระบบ
      LAN
      เรียกใช้งานจาก LAN
      HDMI
      • ARC (ทุกพอร์ต)
      • DVI (ทุกพอร์ต)
      Scart
      Power on scart

    • ดีไซน์

      สี
      สีดำ

    • ขนาด

      ความกว้างของเครื่อง
      727  มม.
      ความสูงของเครื่อง
      425  มม.
      ความหนาของเครื่อง
      64/77  มม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      5  กก.
      ความกว้างของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง)
      727  มม.
      ความสูงของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง)
      489  มม.
      ความหนาของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง)
      179  มม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (รวมขาตั้ง)
      6.3  กก.
      ติดผนังได้
      • M4
      • 100 x 100 มม.

    มีอะไรในกล่อง

    รายการอื่นๆ ในกล่อง

    • แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล
    • รีโมทคอนโทรล
    • ใบรับประกัน
    • สายไฟ
    • ขาตั้ง
    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

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    • คุณสมบัติที่มีจะขึ้นอยู่กับการใช้งานที่เลือกโดยผู้ติดตั้ง
    • วัดการใช้ไฟโหมดเปิดทั่วไปตาม IEC62087 Ed 2 การใช้พลังงานจริงจะขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานโทรทัศน์
    • ทีวีรุ่นนี้มีสารตะกั่วเฉพาะบางส่วน หรือในส่วนประกอบบางส่วนซึ่งไม่มีเทคโนโลยีอื่นที่สามารถทดแทนได้ตามข้อยกเว้นภายใต้ RoHS Directive

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