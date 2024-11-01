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  • พลิกโฉมประสบการณ์การเล่นเกม พลิกโฉมประสบการณ์การเล่นเกม พลิกโฉมประสบการณ์การเล่นเกม

    ทีวีสำหรับธุรกิจการให้บริการ

    49HFL5011T/12

    พลิกโฉมประสบการณ์การเล่นเกม

    มอบประสบการณ์การรับชมที่คู่ควรกับแขกผู้เข้าพักของคุณ ให้พวกเขาได้เพลิดเพลินไปกับทีวีที่ตอบสนองได้รวดเร็วพร้อมแอปพลิเคชันเฉพาะสำหรับการบริการมากมาย ในขณะที่คุณก็จะได้เพลินไปกับการติดตั้งและการจัดการระยะไกลตามที่คุณสะดวก

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    ทีวีสำหรับธุรกิจการให้บริการ

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    ขับเคลื่อนโดย Android™

    • 49 นิ้ว Mediasuite
    • ขับเคลื่อนโดย Android™
    CMND & Create: แสดงข้อมูลที่คุณต้องการ ในเวลาที่ต้องการ

    CMND & Create: แสดงข้อมูลที่คุณต้องการ ในเวลาที่ต้องการ

    CMND & Create ช่วยให้คุณนำเสนอข้อมูลที่ต้องการได้ในทุกเวลาที่คุณต้องการ โมดูลการจัดการเนื้อหาของ CMND ยังช่วยในการสร้างและแจกจ่ายเว็บเพจของแบรนด์โรงแรมแบบอินเตอร์แอคทีฟได้ง่าย ปรับเปลี่ยนทีวีของคุณเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารล่าสุดและการปรับปรุงล่าสุดในโรงแรมของคุณให้กับแขกผู้เข้าพักได้ทราบ ทั้งหมดนี้ในแบบเรียลไทม์

    CMND & Control: บำรุงรักษาทีวีของคุณได้อย่างง่ายดาย

    CMND & Control: บำรุงรักษาทีวีของคุณได้อย่างง่ายดาย

    CMND & Control ช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าและติดตั้งระยะไกลให้กับทีวีของคุณได้จากตำแหน่งศูนย์กลางโดยไม่ต้องเข้าไปที่ห้องใดๆ อัปเดตและจัดการจอแสดงผลทั้งหมดโดยไม่เปลืองแรง และไม่เป็นการรบกวนแขกผู้เข้าพักอีกด้วย

    Miracast และ DirectShare เพื่อแบ่งปันภาพยนตร์และเพลงบนทีวีของคุณ

    Miracast และ DirectShare เพื่อแบ่งปันภาพยนตร์และเพลงบนทีวีของคุณ

    ทีวีของเราจะช่วยให้แขกของคุณมีอิสระที่จะเพลิดเพลินกับเนื้อหาบนทีวีขนาดใหญ่แบบไร้สายและไม่ยุ่งยาก ด้วยวิธีการที่เป็นระบบเปิดของเรา เราให้บริการแก่ผู้ใช้ทั้ง iOS และ Android และเรายังเพิ่มความสามารถในการใช้งานร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง การแชร์ที่ปลอดภัยของเราจะช่วยปกป้องแขกของคุณ พวกเขาสามารถแบ่งปันและเพลิดเพลินไปกับรูปภาพ ภาพยนตร์ และเพลงทั้งหมดได้บนทีวีผ่าน Miracast และ DirectShare!

    การใช้ร่วมกับ MyChoice สำหรับกำไรที่สม่ำเสมอ

    การใช้ร่วมกับ MyChoice สำหรับกำไรที่สม่ำเสมอ

    MyChoice มอบความเรียบง่ายและต้นทุนต่ำในการให้บริการช่องทีวีระดับพรีเมี่ยมแก่แขกที่มาพักของคุณ ในขณะเดียวกันก็มอบโอกาสในการเพิ่มกำไรให้แก่คุณ ช่วยให้คุณสามารถคืนต้นทุนในการลงทุนกับทีวีได้

    Android: มอบประสบการณ์ทีวีที่เพลิดเพลินกว่า เข้มข้นกว่า และรวดเร็วกว่า

    ด้วย Android บน Hospitality TV ของคุณ คุณจะเพลิดเพลินไปกับความรวดเร็ว เข้มข้น และอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับแขกผู้เข้าพัก โดยคุณสามารถควบคุมได้ทั้งบริการเฉพาะสำหรับการบริการ แอปพลิเคชัน และอื่นๆอีกมากมาย อีกทั้งยังมีเมนูที่ง่ายต่อการใช้งานพร้อมลิงก์ตรงไปยังแอปโปรดของคุณ

    AppControl ช่วยเพิ่ม จัดเรียง และลบแอปโดยไม่เปลืองแรง

    AppControl ทำให้แน่ใจว่าคุณจะมีแอปที่ต้องการบนทีวีของคุณ ด้วยความสามารถในการเพิ่ม ลบ และจัดเรียงแอป พร้อมทั้งความสามารถในการกำหนดค่าแอปในห้องที่เจาะจง มอบประสบการณ์รับชมที่ปรับแต่งได้ตามแขกผู้เข้าพักอย่างแท้จริงโดยคุณสามารถควบคุมได้จากตำแหน่งศูนย์กลางโดยไม่ต้องเข้าไปที่ห้องเลย เพื่อการใช้งานที่ง่ายและปลอดภัย โหลดแอปที่กำหนดเองจากบนเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ส่วนตัวของเรา ซึ่งมีความปลอดภัยเนื่องจากมีเพียงคุณเท่านั้นที่เข้าใช้งานได้

    แอปขั้นสูงพร้อมบริการเฉพาะสำหรับการบริการมากมาย

    แอปขั้นสูงประกอบไปด้วยไลบรารีแอปพลิเคชันที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ด้วยพลังของ Android ทำให้แอปทำงานได้ลื่นไหลกว่า รวดเร็วกว่า และล้ำหน้ากว่าที่เคยเป็น ด้วยการออกแบบเพื่องานบริการ ข้อมูลของผู้ใช้ภายนอกจะถูกลบอย่างปลอดภัยหลังการใช้งาน และการหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ผิดกฎหมายซึ่งอาจเป็นอันตรายต่องานของคุณ

    ระบบ IPTV ภายในตัวเพื่อการโต้ตอบที่กำหนดเองได้อย่างเต็มที่

    ประหยัดต้นทุนและไม่ยุ่งยาก ด้วย Smart TV ใหม่ของเรา คุณสามารถสร้างระบบโรงแรมบนทีวีได้โดยตรง ช่องแบบอินเตอร์แอคทีฟ Video-On-Demand เมนูและข้อมูลของโรงแรมแบบอินเตอร์แอคทีฟ ตลอดจนระบบการสั่งซื้อแบบออนไลน์ก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีกล่องภายนอกที่ติดมากับทีวี นอกจากการเผยแพร่เนื้อหาผ่านสายโคแอกซ์ของทีวีแล้ว คุณยังสามารถใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของคุณในการเผยแพร่ช่องทีวีหรือ VOD ไปยังทีวีได้โดยตรง เครือข่ายพันธมิตรของเราช่วยให้คุณแน่ใจว่าคุณจะได้รับพอร์ทัลที่กำหนดเองได้ตามที่คุณต้องการ

    Serial Xpress Protocol สำหรับระบบอินเตอร์แอคทีฟ

    ให้คุณเชื่อมต่อทีวีได้กับตัวถอดรหัสภายนอก และกล่องรับสัญญาณของผู้ให้บริการระบบอินเตอร์แอคทีฟหลักทุกรายผ่าน Serial Xpress Protocol (SXP)

    Philips TV Remote App เพื่อการควบคุมแขกผู้เข้าพักที่ดียิ่งขึ้น

    หากคุณไม่อยากใช้รีโมทคอนโทรล ลองเปลี่ยนมาใช้ Philips TV Remote App บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเพื่อควบคุมทีวีของคุณ เลือกแอปที่ต้องการดู แล้วเข้าใช้ SmartInfo เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีแล้วบนอุปกรณ์ iOS และ Android

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      อัตราการจัดมุมมอง
      16:9
      ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว)
      49  นิ้ว
      ขนาดจอในแนวทแยง (เมตริก)
      123  ซม.
      จอแสดงผล
      LED Full HD
      ความละเอียดจอ
      1920x1080p
      ความสว่าง
      300  cd/m²
      การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ
      • 200Hz Perfect Motion Rate
      • Pixel Plus HD
      มุมมองภาพ
      178º (H) / 178º (V)

    • จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

      Digital TV
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC FHD (สูงสุดถึง 1080p60)
      การเล่นวิดีโอ
      • NTSC
      • PAL
      อะนาล็อกทีวี
      PAL
      การเล่น IP
      • Multicast
      • Unicast

    • Android TV

      ระบบปฏิบัติการ
      Android™ 5.1 (Lollipop)
      ขนาดหน่วยความจำ(Flash)
      8GB

    • คุณสมบัติ

      ใช้งานง่าย
      • สไตล์ภาพ
      • สไตล์เสียง
      บริการดิจิตอล
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • เทเลเท็กซ์
      • HbbTV
      • คำบรรยาย
      การควบคุมในเครื่อง
      จอยสติ๊ก

    • คุณสมบัติบริการ

      โหมดโรงแรม
      • การล็อคการควบคุมจอยสติ๊ก
      • ล็อคเมนู
      • การติดตั้งล็อคเมนู
      • การจำกัดระดับเสียง
      โหมด Prison
      • โหมดความปลอดภัยสูง
      • TXT/MHEG/USB/EPG/ล็อคคำบรรยาย
      ตัวจับเวลา
      • ตั้งเวลาปิดเครื่อง
      • การตั้งปลุก
      • ช่องที่เปิดตอนตื่น
      • เสียงปลุกตอนตื่น
      ปุ่มควบคุมการเปิด
      • แชนเนล
      • คุณสมบัติ
      • รูปแบบภาพ
      • ระดับเสียง
      • สไตล์ภาพ
      ป้องกันขโมย
      • การป้องกันการโจรกรรมแบตเตอรี่
      • ล็อค Kensington
      ควบคุมพลังงาน
      • เปิดอัตโนมัติ
      • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม/เริ่มทำงานอย่างรวดเร็ว
      • WoLAN
      • WoWLAN
      แอป
      • AppControl
      • แอปพลิเคชันระบบคลาวด์
      • แอป Android
      • Philips TV Remote App
      ยี่ห้อของคุณ
      • SmartInfo
      • โลโก้ต้อนรับ
      • แดชบอร์ดปรับแต่งได้ (HTML)
      • ระบบ IPTV
      • แอปที่กำหนดเอง
      • ชื่อสถานที่ (Geonames ID)
      นาฬิกา
      • นาฬิกาในโหมดสแตนด์บาย
      • ปุ่ม RC เรืองแสงในความมืด
      • นาฬิกาบนหน้าจอ
      • นาฬิกาภายนอกเลือกได้
      SmartInfo
      • เบราว์เซอร์ HTML5
      • แบบอินเตอร์แอคทีฟ
      การโคลนนิ่งและอัปเดตเฟิร์มแวร์
      • การโคลนนิ่งเริ่มต้นทันที
      • ผ่าน USB/RF/IP
      CMND&Control
      • ตัวแก้ไขช่องแบบออฟไลน์
      • ตัวแก้ไขการตั้งค่าแบบออฟไลน์
      • สถานะทีวีแบบเรียลไทม์ (IP)
      • การจัดการระยะไกลผ่าน IP/RF
      • CMND&Create
      • การจัดการ TV Group
      การควบคุม
      • บล็อคการอัปเดตช่องอัตโนมัติ
      • Serial Xpress Protocol
      • JSON API สำหรับการควบคุมทีวี-JAPIT
      บริการภายในตัว
      การพยากรณ์อากาศ 5 วัน
      DRM อินเตอร์แอคทีฟ
      • VSecure
      • การใช้งาน Smoothstreaming ของ Playready
      • สื่อที่ปลอดภัย
      การสร้างรายได้
      ตัวเลือกของฉัน
      ภาษา
      การควบคุมภาษาสำหรับแขกผู้เข้าพัก
      รีโมทคอนโทรล
      • สายรัดสายไฟ
      • การตรวจสอบแบตเตอรี่อ่อน
      • ตัวล็อคฝาครอบแบตเตอรี่ RC
      ช่อง
      • รายการแบบรวม
      • รายการแบ่งตามรูปแบบ

    • คุณสมบัติดูแลสุขภาพ

      การควบคุม
      • รีโมทคอนโทรลหลายเครื่อง
      • เข้ากันได้กับ Healthcare RC
      • ใช้ได้กับระบบ Nurse call
      สะดวกสบาย
      • ช่องสัญญาณออกของหูฟัง
      • ปิดเสียงลำโพงหลักแยกอิสระ
      ปลอดภัย
      • Class II แบบหนาทนทาน
      • สารหน่วงไฟ

    • มัลติมีเดีย

      สนับสนุนการเล่นวิดีโอ
      • รูปแบบ: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • HEVC
      • รูปแบบ: AVI, MKV
      สนับสนุนรูปแบบเพลง
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 สูงถึง v9.2)
      • WMA-PRO (v9 และ v10)
      สนับสนุนรูปแบบคำบรรยาย
      • SRT
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      • ASS
      สนับสนุนรูปแบบภาพ
      JPG
      สนับสนุนความละเอียดวิดีโอใน USB
      สูงถึง 1920x1080p@60Hz
      การเชื่อมต่อมัลติมีเดีย
      • USB
      • LAN

    • เสียง

      กำลังเอาต์พุตเสียง
      16 (2x8)  วัตต์
      เอาต์พุตลำโพงห้องน้ำ
      1.5 วัตต์ โมโน 8 โอห์ม
      ลำโพง
      • 2.0
      • ด้านล่าง
      คุณสมบัติด้านเสียง
      • AVL
      • Incredible surround
      • Dynamic Bass
      • Dolby MS10

    • กำลังไฟ

      แหล่งจ่ายไฟหลัก
      AC 220-240V; 50-60Hz
      อุณหภูมิแวดล้อม
      0° C ถึง 40° C
      ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย
      <0.4W
      ระดับ Energy Label
      A+
      การใช้พลังงานตาม Eu Energy Label
      50  วัตต์
      คุณสมบัติประหยัดพลังงาน
      โหมด ECO
      การประหยัดพลังงานในแต่ละปี
      79  kW h

    • อุปกรณ์เสริม

      พร้อมด้วย
      • แท่นวางแบบหมุนได้
      • แบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน
      • ใบรับประกัน
      • คู่มือด้านกฎหมายและความปลอดภัย
      • สายไฟ
      • รีโมทคอนโทรล 22AV1505B/12
      ทางเลือก
      • นาฬิกาภายนอก 22AV1120C/00
      • Healthcare RC 22AV1109H/12
      • ติดตั้ง RC 22AV9573A
      • Bluetooth RC 22AV1507A/12

    • การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

      LAN ไร้สาย
      802.11 b/g/n
      Bluetooth
      • 4.0
      • เกมแพด HID พร้อมใช้งาน
      • มัลติแชนเนล
      • ระบบเสียงไร้สาย (หูฟัง)
      Wifi-Direct
      • DirectShare
      • Miracast

    • การเชื่อมต่อด้านล่าง

      HDMI1
      HDMI 1.4
      เสาอากาศ
      IEC-75
      HDMI2
      HDMI 1.4
      เอาต์พุตระบบเสียงดิจิตอล
      ออปติคัล
      USB1
      USB 2.0
      อีเธอร์เน็ต (LAN)
      RJ-45

    • การเชื่อมต่อด้านข้าง

      USB2
      USB 3.0
      ช่องเสียบการ์ดสำหรับการเชื่อมต่อแบบปกติ
      CI+ 1.3.2
      USB3
      USB 2.0
      HDMI3
      HDMI 1.4
      HDMI4
      HDMI 1.4 (MHL 2.0)
      ช่องสัญญาณออกของหูฟัง
      Mini-Jack

    • การเชื่อมต่อด้านหลัง

      Scart
      • RGB
      • CVBS
      เอาต์พุตลำโพงห้องน้ำ
      Mini-Jack
      Component
      YPbPr + L/R cinch
      สัญญาณเสียงเข้า DVI
      Mini-Jack
      กำลังไฟภายนอก
      • 12V/15W
      • Mini-Jack
      การควบคุมภายนอก
      RJ-48

    • การเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ

      RJ48
      • IR-เข้า/ออก
      • อินเตอร์เฟซแบบ Serial Xpress interface
      EasyLink (HDMI CEC)
      • เล่นด้วยปุ่มเดียว
      • สแตนด์บายระบบ
      • RC pass through
      • การควบคุมเสียงในระบบ
      LAN
      เรียกใช้งานจาก LAN
      HDMI
      • ARC (ทุกพอร์ต)
      • DVI (ทุกพอร์ต)
      • MHL 2.0 (HDMI4)

    • ดีไซน์

      สี
      สีเงิน

    • ขนาด

      ความกว้างของเครื่อง
      1099  มม.
      ความสูงของเครื่อง
      632  มม.
      ความหนาของเครื่อง
      66/79  มม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      12.4  กก.
      ความกว้างของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง)
      1099  มม.
      ความสูงของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง)
      694  มม.
      ความหนาของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง)
      250  มม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (รวมขาตั้ง)
      13.9  กก.
      ติดผนังได้
      • 400 x 200 มม.
      • M6

    มีอะไรในกล่อง

    รายการอื่นๆ ในกล่อง

    • แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล
    • รีโมทคอนโทรล
    • ใบรับประกัน
    • สายไฟ
    • ขาตั้ง
    Badge-D2C

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    • คุณสมบัติที่มีจะขึ้นอยู่กับการใช้งานที่เลือกโดยผู้ติดตั้ง
    • ทาง Philips ไม่รับประกันความพร้อมใช้งานและความต่อเนื่องของฟังก์ชันการทำงานที่ถูกต้องของแอป
    • หน่วยความจำที่มีอยู่จริงอาจน้อยลงเนื่องจากมีการกำหนดค่าล่วงหน้าของอุปกรณ์
    • วัดการใช้ไฟโหมดเปิดทั่วไปตาม IEC62087 Ed 2 การใช้พลังงานจริงจะขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานโทรทัศน์
    • ทีวีรุ่นนี้มีสารตะกั่วเฉพาะบางส่วน หรือในส่วนประกอบบางส่วนซึ่งไม่มีเทคโนโลยีอื่นที่สามารถทดแทนได้ตามข้อยกเว้นภายใต้ RoHS Directive

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