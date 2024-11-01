รายการอื่นๆ ในกล่อง
- แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล
- รีโมทคอนโทรล
- ใบรับประกัน
- สายไฟ
- ขาตั้ง
49HFL5011T/12
พลิกโฉมประสบการณ์การเล่นเกม
มอบประสบการณ์การรับชมที่คู่ควรกับแขกผู้เข้าพักของคุณ ให้พวกเขาได้เพลิดเพลินไปกับทีวีที่ตอบสนองได้รวดเร็วพร้อมแอปพลิเคชันเฉพาะสำหรับการบริการมากมาย ในขณะที่คุณก็จะได้เพลินไปกับการติดตั้งและการจัดการระยะไกลตามที่คุณสะดวกดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
CMND & Create ช่วยให้คุณนำเสนอข้อมูลที่ต้องการได้ในทุกเวลาที่คุณต้องการ โมดูลการจัดการเนื้อหาของ CMND ยังช่วยในการสร้างและแจกจ่ายเว็บเพจของแบรนด์โรงแรมแบบอินเตอร์แอคทีฟได้ง่าย ปรับเปลี่ยนทีวีของคุณเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารล่าสุดและการปรับปรุงล่าสุดในโรงแรมของคุณให้กับแขกผู้เข้าพักได้ทราบ ทั้งหมดนี้ในแบบเรียลไทม์
CMND & Control ช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าและติดตั้งระยะไกลให้กับทีวีของคุณได้จากตำแหน่งศูนย์กลางโดยไม่ต้องเข้าไปที่ห้องใดๆ อัปเดตและจัดการจอแสดงผลทั้งหมดโดยไม่เปลืองแรง และไม่เป็นการรบกวนแขกผู้เข้าพักอีกด้วย
ทีวีของเราจะช่วยให้แขกของคุณมีอิสระที่จะเพลิดเพลินกับเนื้อหาบนทีวีขนาดใหญ่แบบไร้สายและไม่ยุ่งยาก ด้วยวิธีการที่เป็นระบบเปิดของเรา เราให้บริการแก่ผู้ใช้ทั้ง iOS และ Android และเรายังเพิ่มความสามารถในการใช้งานร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง การแชร์ที่ปลอดภัยของเราจะช่วยปกป้องแขกของคุณ พวกเขาสามารถแบ่งปันและเพลิดเพลินไปกับรูปภาพ ภาพยนตร์ และเพลงทั้งหมดได้บนทีวีผ่าน Miracast และ DirectShare!
MyChoice มอบความเรียบง่ายและต้นทุนต่ำในการให้บริการช่องทีวีระดับพรีเมี่ยมแก่แขกที่มาพักของคุณ ในขณะเดียวกันก็มอบโอกาสในการเพิ่มกำไรให้แก่คุณ ช่วยให้คุณสามารถคืนต้นทุนในการลงทุนกับทีวีได้
ด้วย Android บน Hospitality TV ของคุณ คุณจะเพลิดเพลินไปกับความรวดเร็ว เข้มข้น และอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับแขกผู้เข้าพัก โดยคุณสามารถควบคุมได้ทั้งบริการเฉพาะสำหรับการบริการ แอปพลิเคชัน และอื่นๆอีกมากมาย อีกทั้งยังมีเมนูที่ง่ายต่อการใช้งานพร้อมลิงก์ตรงไปยังแอปโปรดของคุณ
AppControl ทำให้แน่ใจว่าคุณจะมีแอปที่ต้องการบนทีวีของคุณ ด้วยความสามารถในการเพิ่ม ลบ และจัดเรียงแอป พร้อมทั้งความสามารถในการกำหนดค่าแอปในห้องที่เจาะจง มอบประสบการณ์รับชมที่ปรับแต่งได้ตามแขกผู้เข้าพักอย่างแท้จริงโดยคุณสามารถควบคุมได้จากตำแหน่งศูนย์กลางโดยไม่ต้องเข้าไปที่ห้องเลย เพื่อการใช้งานที่ง่ายและปลอดภัย โหลดแอปที่กำหนดเองจากบนเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ส่วนตัวของเรา ซึ่งมีความปลอดภัยเนื่องจากมีเพียงคุณเท่านั้นที่เข้าใช้งานได้
แอปขั้นสูงประกอบไปด้วยไลบรารีแอปพลิเคชันที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ด้วยพลังของ Android ทำให้แอปทำงานได้ลื่นไหลกว่า รวดเร็วกว่า และล้ำหน้ากว่าที่เคยเป็น ด้วยการออกแบบเพื่องานบริการ ข้อมูลของผู้ใช้ภายนอกจะถูกลบอย่างปลอดภัยหลังการใช้งาน และการหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ผิดกฎหมายซึ่งอาจเป็นอันตรายต่องานของคุณ
ประหยัดต้นทุนและไม่ยุ่งยาก ด้วย Smart TV ใหม่ของเรา คุณสามารถสร้างระบบโรงแรมบนทีวีได้โดยตรง ช่องแบบอินเตอร์แอคทีฟ Video-On-Demand เมนูและข้อมูลของโรงแรมแบบอินเตอร์แอคทีฟ ตลอดจนระบบการสั่งซื้อแบบออนไลน์ก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีกล่องภายนอกที่ติดมากับทีวี นอกจากการเผยแพร่เนื้อหาผ่านสายโคแอกซ์ของทีวีแล้ว คุณยังสามารถใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของคุณในการเผยแพร่ช่องทีวีหรือ VOD ไปยังทีวีได้โดยตรง เครือข่ายพันธมิตรของเราช่วยให้คุณแน่ใจว่าคุณจะได้รับพอร์ทัลที่กำหนดเองได้ตามที่คุณต้องการ
ให้คุณเชื่อมต่อทีวีได้กับตัวถอดรหัสภายนอก และกล่องรับสัญญาณของผู้ให้บริการระบบอินเตอร์แอคทีฟหลักทุกรายผ่าน Serial Xpress Protocol (SXP)
หากคุณไม่อยากใช้รีโมทคอนโทรล ลองเปลี่ยนมาใช้ Philips TV Remote App บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเพื่อควบคุมทีวีของคุณ เลือกแอปที่ต้องการดู แล้วเข้าใช้ SmartInfo เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีแล้วบนอุปกรณ์ iOS และ Android
ภาพ/การแสดงภาพ
จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
Android TV
คุณสมบัติ
คุณสมบัติบริการ
คุณสมบัติดูแลสุขภาพ
มัลติมีเดีย
เสียง
กำลังไฟ
อุปกรณ์เสริม
การเชื่อมต่อแบบไร้สาย
การเชื่อมต่อด้านล่าง
การเชื่อมต่อด้านข้าง
การเชื่อมต่อด้านหลัง
การเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ
ดีไซน์
ขนาด
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