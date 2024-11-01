รายการอื่นๆ ในกล่อง
- สายไฟ AC
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
- สายเคเบิล RS232
- รีโมทคอนโทรลและแบตเตอรี่ขนาด AAA
55BDL6002H/00
ต้องเหลียวมอง
แสดงผลได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนด้วยจอแสดงผล Philips H Line Full HD ที่มีความสว่างสูงพิเศษ ความคมชัดและความเปรียบต่างที่น่าทึ่งทำให้หน้าจอนี้เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับพื้นที่พลุกพล่านที่มีแสงจ้าล้อมรอบ ตั้งแต่สนามบินไปจนถึงห้างสรรพสินค้า
Unfortunately this product is no longer available
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ใช้งานจอภาพของคุณผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเฉพาะ (LAN) โดยให้ CMND & Control พาคุณไปสัมผัสกับฟังก์ชันสำคัญมากมาย เช่น การควบคุมอินพุตต่างๆ และการติดตามสถานะของจอภาพ คุณจึงรับมือกับหน้าจอกว่า 100 เครื่องได้สบาย
จัดการกับเนื้อหาของคุณให้อยู่หมัดด้วย CMND & Create คุณสามารถเผยแพร่เนื้อหาของตัวเองสู่สาธารณะได้ง่ายๆ ผ่านอินเทอร์เฟซแบบลากแล้ววาง ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดวันพิเศษหรือข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ขององค์กร รวมไปถึงแม่แบบและวิดเจ็ตที่มีในตัวเครื่องซึ่งจะช่วยยกระดับภาพถ่าย ข้อความ และวิดีโอของคุณให้พร้อมใช้งานได้ในทันที
ไม่ว่าจะอยู่ในห้องรอหรือห้องประชุม จอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips ก็ไม่มีวันดับแน่นอน เพราะระบบ FailOver สามารถสับเปลี่ยนระหว่างอินพุตสำรองและอินพุตหลักได้โดยอัตโนมัติ จึงรับรองรองได้ว่าจะมีเนื้อหาแสดงบนหน้าจออยู่ตลอดแม้ว่าแหล่งสัญญาณหลักจะหยุดทำงานไปแล้วก็ตาม เพียงกำหนดรายการอินพุตทางเลือกไว้เพื่อให้มั่นใจทุกอย่างสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
ผสานการทำงานของ PC เต็มรูปแบบและโมดูล CRD50 ที่ขับเคลื่อนโดยระบบ Android เข้ากับจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips โดยตรง ซึ่งช่องเสียบ OPS นี้มาพร้อมกับการเชื่อมต่อทั้งหมดที่คุณต้องอาศัยการเสียบสาย รวมไปถึงการใช้งานแหล่งจ่ายไฟ
จอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips มาพร้อมกับระบบบนชิป (SoC) ของ Android ด้วยโมดูลเสริม CRD50 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ OPS ที่ทำให้สามารถใช้พลังประมวลผล Android ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้สายไฟ เพียงแค่เลื่อนไปที่ช่องเสียบ OPS ซึ่งบรรจุการเชื่อมต่อทั้งหมดที่จำเป็นในการทำงานของโมดูล (รวมไปถึงการใช้งานแหล่งจ่ายไฟ)
ควบคุมเครือข่ายจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips ให้อยู่หมัด มาพร้อม CMND ที่จะช่วยให้คุณสามารถจัดการ อัปเดต ดูแล และเล่นผ่านอินเทอร์เฟซในรูปแบบที่เรียบง่าย ตั้งแต่การติดตั้งไปจนถึงการใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไป
สร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในที่แสงจ้าหรือในสถานที่กึ่งกลางแจ้ง จอแสดงผลที่มีความสว่างระดับสูงพิเศษถึง 2500 แคนเดลา/ตร.ม.นี้เหมาะอย่างยิ่งในการดึงดูดความสนใจในพื้นที่กว้างและพลุกพล่านที่มีแสงจ้าล้อมรอบ
ภาพ/การแสดงภาพ
การเชื่อมต่อ
สะดวกสบาย
เสียง
กำลังไฟ
ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ
ขนาด
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
การใช้งานกับมัลติมีเดีย
อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด