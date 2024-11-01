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    Signage Solutions จอภาพ H-Line

    55BDL6002H/00

    ต้องเหลียวมอง

    แสดงผลได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนด้วยจอแสดงผล Philips H Line Full HD ที่มีความสว่างสูงพิเศษ ความคมชัดและความเปรียบต่างที่น่าทึ่งทำให้หน้าจอนี้เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับพื้นที่พลุกพล่านที่มีแสงจ้าล้อมรอบ ตั้งแต่สนามบินไปจนถึงห้างสรรพสินค้า

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    Signage Solutions จอภาพ H-Line

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    ต้องเหลียวมอง

    จอแสดงผลที่ให้แสงสว่างสูงตลอด 24 ชั่วโมงทั้ง 7 วัน

    • 55"
    • 2500cd/m²
    • Full HD
    ใช้งาน ตรวจสอบ และบำรุงรักษาด้วย CMND & Control

    ใช้งาน ตรวจสอบ และบำรุงรักษาด้วย CMND & Control

    ใช้งานจอภาพของคุณผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเฉพาะ (LAN) โดยให้ CMND & Control พาคุณไปสัมผัสกับฟังก์ชันสำคัญมากมาย เช่น การควบคุมอินพุตต่างๆ และการติดตามสถานะของจอภาพ คุณจึงรับมือกับหน้าจอกว่า 100 เครื่องได้สบาย

    CMND & Create ต่อยอดและเผยแพร่เนื้อหาของคุณ

    CMND & Create ต่อยอดและเผยแพร่เนื้อหาของคุณ

    จัดการกับเนื้อหาของคุณให้อยู่หมัดด้วย CMND & Create คุณสามารถเผยแพร่เนื้อหาของตัวเองสู่สาธารณะได้ง่ายๆ ผ่านอินเทอร์เฟซแบบลากแล้ววาง ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดวันพิเศษหรือข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ขององค์กร รวมไปถึงแม่แบบและวิดเจ็ตที่มีในตัวเครื่องซึ่งจะช่วยยกระดับภาพถ่าย ข้อความ และวิดีโอของคุณให้พร้อมใช้งานได้ในทันที

    FailOver ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาจะเล่นอยู่เสมอ

    FailOver ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาจะเล่นอยู่เสมอ

    ไม่ว่าจะอยู่ในห้องรอหรือห้องประชุม จอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips ก็ไม่มีวันดับแน่นอน เพราะระบบ FailOver สามารถสับเปลี่ยนระหว่างอินพุตสำรองและอินพุตหลักได้โดยอัตโนมัติ จึงรับรองรองได้ว่าจะมีเนื้อหาแสดงบนหน้าจออยู่ตลอดแม้ว่าแหล่งสัญญาณหลักจะหยุดทำงานไปแล้วก็ตาม เพียงกำหนดรายการอินพุตทางเลือกไว้เพื่อให้มั่นใจทุกอย่างสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

    ช่องเสียบ OPS ช่วยให้สามารถฝังพีซีได้โดยไม่ต้องต่อสายเคเบิล

    ช่องเสียบ OPS ช่วยให้สามารถฝังพีซีได้โดยไม่ต้องต่อสายเคเบิล

    ผสานการทำงานของ PC เต็มรูปแบบและโมดูล CRD50 ที่ขับเคลื่อนโดยระบบ Android เข้ากับจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips โดยตรง ซึ่งช่องเสียบ OPS นี้มาพร้อมกับการเชื่อมต่อทั้งหมดที่คุณต้องอาศัยการเสียบสาย รวมไปถึงการใช้งานแหล่งจ่ายไฟ

    เพิ่มพลังประมวลผล Android พร้อมโมดูลเสริม CRD50

    จอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips มาพร้อมกับระบบบนชิป (SoC) ของ Android ด้วยโมดูลเสริม CRD50 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ OPS ที่ทำให้สามารถใช้พลังประมวลผล Android ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้สายไฟ เพียงแค่เลื่อนไปที่ช่องเสียบ OPS ซึ่งบรรจุการเชื่อมต่อทั้งหมดที่จำเป็นในการทำงานของโมดูล (รวมไปถึงการใช้งานแหล่งจ่ายไฟ)

    การจัดการระบบระยะไกลผ่าน CMND

    ควบคุมเครือข่ายจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips ให้อยู่หมัด มาพร้อม CMND ที่จะช่วยให้คุณสามารถจัดการ อัปเดต ดูแล และเล่นผ่านอินเทอร์เฟซในรูปแบบที่เรียบง่าย ตั้งแต่การติดตั้งไปจนถึงการใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไป

    แสงสว่างสูง (2500 แคนเดลา/ตร.ม.) เหมาะสำหรับการใช้งานกึ่งกลางแจ้ง

    สร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในที่แสงจ้าหรือในสถานที่กึ่งกลางแจ้ง จอแสดงผลที่มีความสว่างระดับสูงพิเศษถึง 2500 แคนเดลา/ตร.ม.นี้เหมาะอย่างยิ่งในการดึงดูดความสนใจในพื้นที่กว้างและพลุกพล่านที่มีแสงจ้าล้อมรอบ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      ขนาดจอในแนวทแยง (เมตริก)
      138.7  ซม.
      ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว)
      54.6  นิ้ว
      อัตราการจัดมุมมอง
      16:9
      ความละเอียดจอ
      1920x1080p
      ระยะห่างระหว่างพิกเซล
      0.63 x 0.63 มม.
      ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
      1920 x 1080 @ 60Hz
      ความสว่าง
      2500  cd/m²
      สีในการแสดงผล
      1.07 B
      อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
      4000 : 1
      อัตราความเปรียบต่างไดนามิค
      500,000 : 1
      เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
      8  ms
      มุมมองภาพ (แนวนอน)
      178  องศา
      มุมมองภาพ (แนวตั้ง)
      178  องศา

    • การเชื่อมต่อ

      เอาต์พุตระบบเสียง
      • แจ็ค 3.5 มม.
      • ช่องเสียบลำโพงภายนอก
      อินพุตวิดีโอ
      • คอมโพสิต (Share Component Y)
      • Display Port1.2 (x1)
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 1.4 (x2)
      • VGA (Analog D-Sub) (x1)
      • Component (BNC x3)
      อินพุตเสียง
      • แจ็ค 3.5 มม.
      • เสียงซ้าย/ขวา (RCA)
      การเชื่อมต่ออื่นๆ
      • OPS
      • USB 2.0 (x1)
      เอาต์พุตวิดีโอ
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • DVI-I (x1)
      การควบคุมภายนอก
      • แจ็ค 2.5 มม. RS232C (เข้า/ออก)
      • RJ45
      • แจ็ค 3.5 มม. IR (เข้า/ออก)

    • สะดวกสบาย

      การติดตั้ง
      • แนวนอน
      • แนวตั้ง
      ฟังก์ชันรักษาหน้าจอ
      Pixel shift ความสว่างต่ำ
      การควบคุมแป้นพิมพ์
      • ซ่อนไว้
      • ล็อคการทำงานได้
      สัญญาณการควบคุมระยะไกล
      ล็อคการทำงานได้
      Signal Loop Through
      • RS232
      • IR Loopthrough
      • DisplayPort
      • IR
      • RJ45
      ง่ายต่อการติดตั้ง
      • มีที่จับเพื่อการเคลื่อนย้าย
      • Smart insert
      ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน
      Smart Power
      อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ
      ที่จับเพื่อการเคลื่อนย้าย
      คุณภาพของภาพ
      ระบบควบคุมสีขั้นสูง
      สามารถควบคุมเครือข่ายได้
      • RS232
      • RJ45

    • เสียง

      ลำโพงภายในตัว
      2 x 10W (RMS)

    • กำลังไฟ

      แหล่งจ่ายไฟหลัก
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      การใช้พลังงาน (ทั่วไป)
      295  วัตต์
      การใช้พลังงาน (สูงสุด)
      420 W
      ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย
      <0.5W

    • ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

      รูปแบบคอมพิวเตอร์
      • 1024 x 768, 60, 75Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 960, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1366 x 768, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 640 x 480, 60, 72, 75Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 800 x 600, 60, 75Hz
      รูปแบบวิดีโอ
      • 1080i, 25, 30Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 720p, 50, 60Hz

    • ขนาด

      ที่ยึด Smart Insert
      ระยะห่าง 100 มม. x 100 มม., M4L6 หกตัว
      ความกว้างของเครื่อง
      1243.2  มม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      31.84  กก.
      ความสูงของเครื่อง
      714  มม.
      ความหนาของเครื่อง
      137.7  มม.
      ความกว้างตัวเครื่อง (นิ้ว)
      48.9  นิ้ว
      ความสูงตัวเครื่อง (นิ้ว)
      28.1  นิ้ว
      ตัวยึดติดผนัง
      400 x 400 มม., M6
      ความลึกตัวเครื่อง (นิ้ว)
      5.42  นิ้ว
      ความกว้างของขอบจอ
      13.9 มม. (ขอบจอเท่ากัน)
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ปอนด์)
      70.20  lb
      ความสูง Smart Insert
      200  มม.

    • สภาพแวดล้อมในการทำงาน

      ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล
      0 ~ 3000 ม.
      ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  ชั่วโมง
      ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
      -20 ~ 60  °C
      ช่วงความชื้น (การทำงาน)[RH]
      20 ~ 80% RH (ไม่มีการกลั่นตัว)
      ช่วงความชื้น (การเก็บรักษา) [RH]
      5 ~ 95% RH (ไม่มีการกลั่นตัว)

    • การใช้งานกับมัลติมีเดีย

      เล่นวิดีโอผ่าน USB
      • ISM
      • M2TS
      • M4V
      • Manifest
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPD
      • MPEG
      • MPG
      • MT2
      • MTS
      • TS
      • VOB
      แสดงรูปภาพผ่าน USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      เล่นเสียงผ่าน USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • PLS
      • WAV
      • WMA

    • อุปกรณ์เสริม

      อุปกรณ์เสริมที่มีให้
      • สายไฟ AC
      • คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      • สายเคเบิล RS232
      • รีโมทคอนโทรลและแบตเตอรี่ขนาด AAA
      อุปกรณ์เสริมที่มีให้
      • สาย RS232 แบบ Daisy Chain
      • ชุดจัดขอบให้ตรงแนว (1) -1 ชิ้น
      • ชุดจัดขอบให้ตรงแนว (2) - 2 ชิ้น
      • โลโก้ Philips (x1)
      • ตะปูควง (8 ชิ้น)

    • อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

      ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ
      • อังกฤษ
      • ฝรั่งเศส
      • เยอรมัน
      • อิตาลี
      • โปแลนด์
      • รัสเซีย
      • สเปน
      • ตุรกี
      • จีน (แผ่นดินใหญ่)
      • จีน (ไต้หวัน)
      • อาระบิก
      • ญี่ปุ่น
      • โปรตุเกส
      รับประกัน
      รับประกัน 3 ปี
      การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
      • CB
      • CE
      • UL/cUL
      • EAC
      • EMF
      • FCC, Class A
      • PSB
      • PSE
      • VCCI

    มีอะไรในกล่อง

    รายการอื่นๆ ในกล่อง

    • สายไฟ AC
    • คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
    • สายเคเบิล RS232
    • รีโมทคอนโทรลและแบตเตอรี่ขนาด AAA
    Badge-D2C

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