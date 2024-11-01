คำค้นหา

  • จอแสดงผลเพื่อการศึกษาแบบโต้ตอบ จอแสดงผลเพื่อการศึกษาแบบโต้ตอบ จอแสดงผลเพื่อการศึกษาแบบโต้ตอบ

    Signage Solutions จอแสดงผล E-Line

    86BDL3052E/00

    จอแสดงผลเพื่อการศึกษาแบบโต้ตอบ

    จอภาพสัมผัส Philips E-Line จะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วม และส่งเสริมการทำงานร่วมกันด้วยจุดสัมผัสที่มากถึง 20 จุด ขับเคลื่อนด้วย Android และได้รับการป้องกันด้วยกระจกป้องกันแสงสะท้อนความแข็งแกร่งสูงเพื่อความทนทานในการใช้งานของห้องเรียน

    Unfortunately this product is no longer available

    Signage Solutions จอแสดงผล E-Line

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู ไม่ปรากฏ ทั้งหมด

    จอแสดงผลเพื่อการศึกษาแบบโต้ตอบ

    มาพร้อมเทคโนโลยีมัลติทัช

    • 86"
    • โดย Android
    • Multi-touch
    ช่องเสียบ OPS ช่วยให้สามารถฝังพีซีได้โดยไม่ต้องต่อสายเคเบิล

    ช่องเสียบ OPS ช่วยให้สามารถฝังพีซีได้โดยไม่ต้องต่อสายเคเบิล

    ผสานการทำงานของ PC เต็มรูปแบบและโมดูล CRD50 ที่ขับเคลื่อนโดยระบบ Android เข้ากับจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips โดยตรง ซึ่งช่องเสียบ OPS นี้มาพร้อมกับการเชื่อมต่อทั้งหมดที่คุณต้องอาศัยการเสียบสาย รวมไปถึงการใช้งานแหล่งจ่ายไฟ

    ใช้งาน ตรวจสอบ และบำรุงรักษาด้วย CMND & Control

    ใช้งาน ตรวจสอบ และบำรุงรักษาด้วย CMND & Control

    ใช้งานจอภาพของคุณผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเฉพาะ (LAN) โดยให้ CMND & Control พาคุณไปสัมผัสกับฟังก์ชันสำคัญมากมาย เช่น การควบคุมอินพุตต่างๆ และการติดตามสถานะของจอภาพ คุณจึงรับมือกับหน้าจอกว่า 100 เครื่องได้สบาย

    Android: เรียกใช้แอปของคุณเอง หรือเลือกใช้แอปที่คุณโปรดปราน

    ด้วยระบบปฏิบัติการ Android ที่มีอยู่ในจอแสดงผล คุณจะสามารถใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนามากที่สุดในโลกและบันทึกแอปของคุณไว้ในจอแสดงผลโดยตรงได้ หรือเลือกแอปจากไลบรารีแอป Android ขนาดใหญ่และเล่นเนื้อหาจากจอแสดงผลก็ได้ เครื่องมือตั้งเวลาในตัวจะช่วยให้คุณแบ่งเวลาใช้แอปและเนื้อหาของคุณโดยอิงตามลูกค้าและช่วงเวลาของวันได้ อีกทั้งคุณสมบัติการปรับทิศทางอัตโนมัติยังช่วยให้แสดงเนื้อหาในแนวนอนหรือแนวตั้งได้ง่ายดายเหมือนกับการเปิดจอแสดงผล

    เทคโนโลยีมัลติทัชที่รองรับ 20 จุดสัมผัส

    สร้างสรรค์ประสบการณ์เชิงโต้ตอบที่น่าจดจำด้วยจุดสัมผัสที่ใช้พร้อมกันได้ถึง 20 จุด เหมาะที่สุดสำหรับการประสานงานและการแข่งขัน เชื่อมโยงผู้ชมเข้ากับเนื้อหาได้ทุกประเภท จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริบทการศึกษา สถานที่สาธารณะ องค์กร การโรงแรม และการค้าปลีก แผงหน้าจอสัมผัสได้มาตรฐาน HID เสียบแล้วใช้ได้เลย

    โหมดไวท์บอร์ดในตัว

    จุดประกายการทำงานร่วมกันอย่างคล่องตัวด้วยโหมดไวท์บอร์ด เพียงเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อเปลี่ยนจอแสดงผลของคุณให้เป็นผืนผ้าใบเปล่าให้ผู้ใช้วาดด้วยมือหรือด้วยปากกาวาดภาพสำหรับใช้กับจอแสดงผลโดยเฉพาะได้พร้อมกันหลายๆ คน สามารถบันทึกทุกสิ่งบนหน้าจอได้เพื่อนำไปพิมพ์หรือแชร์เป็นไฟล์

    พื้นผิวการแสดงผล

    ป้องกันแสงจ้า ป้องกันเงาสะท้อน ป้องกันรอยนิ้วมือ ความแข็ง 7 MoH

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      ขนาดจอในแนวทแยง (เมตริก)
      218.44  ซม.
      ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว)
      86  นิ้ว
      อัตราการจัดมุมมอง
      16:9
      ความละเอียดจอ
      3840 x 2160
      ระยะห่างระหว่างพิกเซล
      0.4935 (แนวนอน) x 0.4935 (แนวตั้ง) [มม.]
      ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
      3840 x 2160 @ 60 Hz
      สีในการแสดงผล
      1.07 B
      ความสว่าง (หลังติดกระจก)
      380  cd/m²
      ความสว่าง (ก่อนติดกระจก)
      410  cd/m²
      อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
      4000:1
      เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
      8  ms
      มุมมองภาพ (แนวนอน)
      178  องศา
      มุมมองภาพ (แนวตั้ง)
      178  องศา
      การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • 3D Combfilter
      • Motion compens. deinterlacing
      • Progressive scan
      • 3D MA deinterlacing
      • Dynamic contrast enhancement
      เทคโนโลยีหน้าจอ (Panel)
      VA
      ระบบปฏิบัติการ
      Android 8.0
      ความละเอียดของ UI ของระบบปฏิบัติการ OS
      1920 x 1080 @ 60 Hz

    • การเชื่อมต่อ

      เอาต์พุตระบบเสียง
      Mini Jack 3.5 มม. (x1)
      อินพุตวิดีโอ
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 2.0 (x3)
      • VGA (Analog D-Sub) (x1)
      • USB 2.0 (x4)
      • USB-C (สูงสุด 65 วัตต์)
      อินพุตเสียง
      Mini Jack 3.5 มม. (x1)
      การเชื่อมต่ออื่นๆ
      • OPS
      • Micro SD
      • USB-B (3 ชิ้น)
      การควบคุมภายนอก
      • แจ็ค 3.5 มม. IR (เข้า/ออก)
      • RJ45
      • แจ็ค 2.5 มม. RS232C (เข้า/ออก)

    • สะดวกสบาย

      การติดตั้ง
      แนวนอน (18/7)
      ฟังก์ชันรักษาหน้าจอ
      Pixel shift ความสว่างต่ำ
      การควบคุมแป้นพิมพ์
      ล็อคการทำงานได้
      สัญญาณการควบคุมระยะไกล
      ล็อคการทำงานได้
      Signal Loop Through
      • RS232
      • IR Loopthrough
      ง่ายต่อการติดตั้ง
      • AC Out
      • Smart insert
      อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ
      ที่จับเพื่อการเคลื่อนย้าย
      สามารถควบคุมเครือข่ายได้
      • RS232
      • RJ45

    • เสียง

      ลำโพงภายในตัว
      2 x15 W

    • กำลังไฟ

      แหล่งจ่ายไฟหลัก
      100 ~ 240 VAC, 50/60Hz
      การใช้พลังงาน (ทั่วไป)
      250  วัตต์
      การใช้พลังงาน (สูงสุด)
      507 W
      ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย
      <0.5W
      คุณสมบัติประหยัดพลังงาน
      Smart Power
      ระดับ Energy Label
      G

    • ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

      รูปแบบคอมพิวเตอร์
      • 720 x 400, 70Hz
      • 832 x 624, 75Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1600 x 900, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1024 x 768, 60Hz
      • 1152 x 870, 75Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60Hz
      • 640 x 480, 60,67,75Hz
      • 800 x 600, 60Hz
      รูปแบบวิดีโอ
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 2160p, 30, 60Hz
      • 576i, 50Hz
      • 576p, 50Hz

    • ขนาด

      ที่ยึด Smart Insert
      100X100 มม., 6xM4L6
      ความกว้างของเครื่อง
      1960.8  มม.
      ความสูงของเครื่อง
      1145.7  มม.
      น้ำหนัก
      74.38  กก.
      ความหนาของเครื่อง
      101.3 มม. (D_Max)/79.0 มม. (D_Wallmount)  มม.
      ความกว้างตัวเครื่อง (นิ้ว)
      77.19  นิ้ว
      ความสูงตัวเครื่อง (นิ้ว)
      45.11  นิ้ว
      ตัวยึดติดผนัง
      600 x 400 มม., M8
      ความลึกตัวเครื่อง (นิ้ว)
      3.98(D_Max)/3.11(D_Wallmount)  นิ้ว
      ความกว้างของขอบจอ
      17.8 มม. (T/R/L) x 31.7 มม. (B)

    • น้ำหนัก

      ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ (กก.)
      90.7  กก.
      ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ (ปอนด์)
      199.96  lb
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.)
      74.38  กก.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (ปอนด์)
      163.98  lb

    • สภาพแวดล้อมในการทำงาน

      ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล
      0 ~ 3000 ม.
      ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  ชั่วโมง
      ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
      -20~60  °C
      ช่วงความชื้น (การทำงาน)[RH]
      20 ~ 80% (ไม่มีการกลั่นตัว)
      ช่วงความชื้น (การเก็บรักษา) [RH]
      5 ~ 95% (ไม่มีการกลั่นตัว)

    • การใช้งานกับมัลติมีเดีย

      เล่นวิดีโอผ่าน USB
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP9
      แสดงรูปภาพผ่าน USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      เล่นเสียงผ่าน USB
      • AAC
      • MPEG
      • HEAAC

    • เครื่องเล่นภายใน

      CPU
      2 x A53 + 2 x A73
      GPU
      ARM Mali G51
      หน่วยความจำ
      3GB DDR3
      การจัดเก็บ
      EMMC 16GB

    • อุปกรณ์เสริม

      อุปกรณ์เสริมที่มีให้
      • ผ้าทำความสะอาด (x1)
      • สาย HDMI (3 ม.) (x1)
      • สายแพร์เซนเซอร์ IR (1.8 ม.) (x1)
      • โลโก้ Philips (x1)
      • คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ (x1)
      • รีโมทคอนโทรลและแบตเตอรี่ขนาด AAA
      • สาย RS232 แบบ Daisy Chain (x1)
      • Touch Pen (x2)
      • สาย USB A เป็น B (3 ม.) (x1)
      • สายเคเบิล RS232
      • สายไฟ AC
      • คลิปหนีบสาย (x3)
      • ฝาครอบสวิตช์ไฟ AC และสกรู x1
      • สาย DVI-D
      • ฝาครอบ USB และสกรู
      อุปกรณ์เสริมต่างๆ
      ดองเกิลโต้ตอบ

    • อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

      ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ
      • อาระบิก
      • เนเธอร์แลนด์
      • เดนมาร์ค
      • อังกฤษ
      • ฝรั่งเศส
      • ฟินนิช
      • เยอรมัน
      • อิตาลี
      • ญี่ปุ่น
      • นอร์เวย์
      • โปแลนด์
      • โปรตุเกส
      • รัสเซีย
      • สเปน
      • สวีเดน
      • จีน (แผ่นดินใหญ่)
      • ตุรกี
      • จีน (ไต้หวัน)
      รับประกัน
      รับประกัน 5 ปี
      การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
      • CE
      • FCC, Class A
      • RoHS
      • CB
      • EAC
      • EMF
      • ETL

    • คุณสมบัติ

      เทคโนโลยี Multi-Touch
      หน้าจอสัมผัสชนิดอินฟราเรดไร้ช่องว่าง
      การสัมผัสหลายจุด
      รองรับการสัมผัส 20 จุดพร้อมกัน
      พลักแอนด์เพลย์
      เป็นไปตาม HID
      กระจกที่มอบการป้องกัน
      • ลดแสงจ้า
      • กระจกนิรภัยเทมเปอร์ 7MOHS

    มีอะไรในกล่อง

    รายการอื่นๆ ในกล่อง

    • อุปกรณ์เสริม: ดองเกิล Interact
    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด