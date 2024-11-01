  จอแสดงผลในห้องเรียนแบบโต้ตอบ

    Signage Solutions จอแสดงผล Multi-Touch

    86BDL3552T/00

    จอแสดงผลในห้องเรียนแบบโต้ตอบ

    เพิ่มการมีส่วนร่วมและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานร่วมกันด้วยจอแสดงผล Philips T-Line แบบโต้ตอบ จอแสดงผลที่ขับเคลื่อนโดย Android เหล่านี้โดดเด่นด้วยกระจกแกร่งป้องกันแสงสะท้อน ออกแบบมาให้ทนทานต่อการใช้งานหนักๆ ในแต่ละวัน และมีจุดสัมผัสสูงสุด 20 จุด

    Unfortunately this product is no longer available

    จอแสดงผลในห้องเรียนแบบโต้ตอบ

    มาพร้อมเทคโนโลยีมัลติทัช

    • 86"
    • โดย Android
    • Multi-touch
    ช่องเสียบ OPS ช่วยให้สามารถฝังพีซีได้โดยไม่ต้องต่อสายเคเบิล

    ผสานการทำงานของ PC เต็มรูปแบบและโมดูล CRD50 ที่ขับเคลื่อนโดยระบบ Android เข้ากับจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips โดยตรง ซึ่งช่องเสียบ OPS นี้มาพร้อมกับการเชื่อมต่อทั้งหมดที่คุณต้องอาศัยการเสียบสาย รวมไปถึงการใช้งานแหล่งจ่ายไฟ

    ใช้งาน ตรวจสอบ และบำรุงรักษาด้วย CMND & Control

    ใช้งานจอภาพของคุณผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเฉพาะ (LAN) โดยให้ CMND & Control พาคุณไปสัมผัสกับฟังก์ชันสำคัญมากมาย เช่น การควบคุมอินพุตต่างๆ และการติดตามสถานะของจอภาพ คุณจึงรับมือกับหน้าจอกว่า 100 เครื่องได้สบาย

    เทคโนโลยีมัลติทัชที่รองรับ 20 จุดสัมผัส

    สร้างสรรค์ประสบการณ์เชิงโต้ตอบที่น่าจดจำด้วยจุดสัมผัสที่ใช้พร้อมกันได้ถึง 20 จุด เหมาะที่สุดสำหรับการประสานงานและการแข่งขัน เชื่อมโยงผู้ชมเข้ากับเนื้อหาได้ทุกประเภท จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริบทการศึกษา สถานที่สาธารณะ องค์กร การโรงแรม และการค้าปลีก แผงหน้าจอสัมผัสได้มาตรฐาน HID เสียบแล้วใช้ได้เลย

    โหมดไวท์บอร์ดในตัว

    จุดประกายการทำงานร่วมกันอย่างคล่องตัวด้วยโหมดไวท์บอร์ด เพียงเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อเปลี่ยนจอแสดงผลของคุณให้เป็นผืนผ้าใบเปล่าให้ผู้ใช้วาดด้วยมือหรือด้วยปากกาวาดภาพสำหรับใช้กับจอแสดงผลโดยเฉพาะได้พร้อมกันหลายๆ คน สามารถบันทึกทุกสิ่งบนหน้าจอได้เพื่อนำไปพิมพ์หรือแชร์เป็นไฟล์

    แชร์หน้าจอแบบไร้สาย ทำงานร่วมกันด้วยฟังก์ชันขั้นสูง

    แสดงสัญญาณ 4 ชุดบนหน้าจอเดียวด้วยฟังก์ชันแชร์หน้าจอแบบไร้สาย ให้คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายเครื่องพร้อมๆ กันเพื่อสลับเนื้อหาได้ทันใจ ใช้เครือข่าย Wi-Fi ที่มีอยู่เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ทันทีอย่างปลอดภัย หรือใช้ดองเกิล HDMI Interact แยกจำหน่ายของเราเพื่อส่งสัญญาณขึ้นไปแสดงบนหน้าจอโดยตรง โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ปลอดภัย/มีรหัสผ่านปกป้อง

    Android: เรียกใช้แอปของคุณเอง หรือเลือกใช้แอปที่คุณโปรดปราน

    ด้วยระบบปฏิบัติการ Android ที่มีอยู่ในจอแสดงผล คุณจะสามารถใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนามากที่สุดในโลกและบันทึกแอปของคุณไว้ในจอแสดงผลโดยตรงได้ หรือเลือกแอปจากไลบรารีแอป Android ขนาดใหญ่และเล่นเนื้อหาจากจอแสดงผลก็ได้ เครื่องมือตั้งเวลาในตัวจะช่วยให้คุณแบ่งเวลาใช้แอปและเนื้อหาของคุณโดยอิงตามลูกค้าและช่วงเวลาของวันได้ อีกทั้งคุณสมบัติการปรับทิศทางอัตโนมัติยังช่วยให้แสดงเนื้อหาในแนวนอนหรือแนวตั้งได้ง่ายดายเหมือนกับการเปิดจอแสดงผล

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      ขนาดจอในแนวทแยง (เมตริก)
      217.4  ซม.
      ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว)
      85.6  นิ้ว
      อัตราการจัดมุมมอง
      16:9
      ความละเอียดจอ
      3840 x 2160
      ระยะห่างระหว่างพิกเซล
      0.4935x0.4935 มม.
      ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
      3840x 2160 @ 60Hz
      ความสว่าง
      420  cd/m²
      สีในการแสดงผล
      1.07 พันล้าน
      อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
      1200:1
      อัตราความเปรียบต่างไดนามิค
      500,000:1
      เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
      8  ms
      มุมมองภาพ (แนวนอน)
      178  องศา
      มุมมองภาพ (แนวตั้ง)
      178  องศา
      การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • 3D Combfilter
      • Motion compens. deinterlacing
      • 3D MA deinterlacing
      • Dynamic contrast enhancement
      • Progressive scan
      การเคลือบพื้นผิว
      เคลือบผิวลดแสงจ้า
      เทคโนโลยีหน้าจอ (Panel)
      IPS
      ระบบปฏิบัติการ
      Android 9

    • การเชื่อมต่อ

      เอาต์พุตระบบเสียง
      แจ็ค 3.5 มม. (x2)
      อินพุตวิดีโอ
      • Display Port1.2 (x1)
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2.0 (x4)
      • USB 2.0 (x2)
      • USB 3.0 (x2)
      • USB-C
      อินพุตเสียง
      แจ็ค 3.5 มม. (x1)
      การเชื่อมต่ออื่นๆ
      • OPS
      • Micro SD
      เอาต์พุตวิดีโอ
      • DVI - D (x1)
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 2.0 (x2)
      การควบคุมภายนอก
      • RJ45
      • แจ็ค 2.5 มม. RS232C (เข้า/ออก)
      • แจ็ค 3.5 มม. IR (เข้า/ออก)

    • สะดวกสบาย

      การติดตั้ง
      • แนวนอน (18/7)
      • แนวตั้ง (12/7)
      ฟังก์ชันรักษาหน้าจอ
      ความสว่างต่ำ
      การควบคุมแป้นพิมพ์
      • ซ่อนไว้
      • ล็อคการทำงานได้
      สัญญาณการควบคุมระยะไกล
      ล็อคการทำงานได้
      Signal Loop Through
      • RS232
      • IR Loopthrough
      • DisplayPort
      ง่ายต่อการติดตั้ง
      Smart insert
      ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน
      Smart Power
      อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ
      ที่จับเพื่อการเคลื่อนย้าย
      คุณภาพของภาพ
      ระบบควบคุมสีขั้นสูง
      สามารถควบคุมเครือข่ายได้
      • RJ45
      • RS232

    • เสียง

      ลำโพงภายในตัว
      2 x 20W RMS

    • กำลังไฟ

      แหล่งจ่ายไฟหลัก
      100 - 240V~, 50 - 60Hz, 7.5A
      การใช้พลังงาน (ทั่วไป)
      390  วัตต์
      การใช้พลังงาน (สูงสุด)
      650 W
      ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย
      <0.5 วัตต์
      คุณสมบัติประหยัดพลังงาน
      Smart Power
      ระดับ Energy Label
      G

    • ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

      รูปแบบคอมพิวเตอร์
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1024x768, 60,70Hz
      • 1152 x 864, 60, 70, 75Hz
      • 1152 x 900, 66Hz
      • 1280 x 720, 60,70Hz
      • 1280 x 768, 60Hz, 75Hz
      • 1280 x 800, 60,75Hz
      • 1280 x 960, 60Hz
      • 1280x1024, 60,67,75Hz
      • 1366 x 768, 60Hz
      • 1400 x 1050 ,60, 75Hz
      • 1440 x 1050, 60Hz
      • 1440 x 900, 60, 75Hz
      • 1600 x 900, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1920 x 1200, 60Hz
      • 3840 x 2160, 24,25,30,60Hz
      • 640 x 350, 70Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 832 x 624, 75Hz
      • 848 x 480, 60Hz
      • 960x720, 75Hz
      รูปแบบวิดีโอ
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 480p, 60Hz
      • 4K x 2K
      • 576p, 50Hz
      • 720p, 60Hz

    • ขนาด

      ที่ยึด Smart Insert
      100 มม. x 100 มม., M4L6 หกตัว
      ความกว้างของเครื่อง
      1961.00  มม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      74.3  กก.
      ความสูงของเครื่อง
      1132.30  มม.
      ความหนาของเครื่อง
      80.5 มม. (D เมื่อติดผนัง) / 108.4 มม. (D เมื่อใส่ที่ครอบลำโพง)  มม.
      ความกว้างตัวเครื่อง (นิ้ว)
      77.20  นิ้ว
      ความสูงตัวเครื่อง (นิ้ว)
      44.58  นิ้ว
      ตัวยึดติดผนัง
      600 (H) x 400 (V) มม. M8
      ความลึกตัวเครื่อง (นิ้ว)
      3.17(D@wall mount) / 4.27 (D@speaker cover)  นิ้ว
      ความกว้างของขอบจอ
      16.30 มม. (สม่ำเสมอ)
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ปอนด์)
      163.8  lb

    • สภาพแวดล้อมในการทำงาน

      ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล
      0 ~ 3000 ม.
      ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  ชั่วโมง
      ความชื้นสัมพัทธ์
      20~80% (ขณะทำงาน), 5-95% (ขณะจัดเก็บ)  %
      ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
      -20 ~ 60  °C

    • การใช้งานกับมัลติมีเดีย

      เล่นวิดีโอผ่าน USB
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • ASF
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • WEBM
      • WMV
      แสดงรูปภาพผ่าน USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      • JPG
      เล่นเสียงผ่าน USB
      • AAC
      • M4A
      • WMA
      • MP3

    • เครื่องเล่นภายใน

      CPU
      MTK5680
      GPU
      DDR4 4GB
      หน่วยความจำ
      4GB RAM
      การจัดเก็บ
      32GB eMMc
      WiFi
      • AP(WC0SR2511-88112BU)
      • STA(WCT5GM2511MT7668AU)

    • อุปกรณ์เสริม

      อุปกรณ์เสริมที่มีให้
      • รีโมทคอนโทรล
      • แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล
      • คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      • สายเคเบิล RS232
      • สายไฟ AC
      • สาย HDMI
      • สายแพรเซนเซอร์ IR (1.8 ม.)
      อุปกรณ์เสริมที่มีให้
      • สาย RS232 แบบ Daisy Chain
      • ผ้าทำความสะอาด (x1)
      • สาย DVI-D (1.8 ม.)
      • สกรู M2 (x2)
      • สกรู M3 (x2)
      • โลโก้ Philips (x1)
      • Touch Pen (x2)
      • Touch USB (x1)
      • ฝากครอบ USB (x1)
      อุปกรณ์เสริมต่างๆ
      ดองเกิลสำหรับแคส

    • อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

      ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ
      • อังกฤษ
      • ฝรั่งเศส
      • เยอรมัน
      • สเปน
      • โปแลนด์
      • ตุรกี
      • รัสเซีย
      • อิตาลี
      • จีน (แผ่นดินใหญ่)
      • จีน (ไต้หวัน)
      • อาระบิก
      • ญี่ปุ่น
      • เดนมาร์ค
      • เนเธอร์แลนด์
      • ฟินนิช
      • นอร์เวย์
      • โปรตุเกส
      • สวีเดน
      รับประกัน
      รับประกัน 3 ปี
      การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
      • CE
      • RoHS
      • BSMI
      • CB
      • ETL
      • FCC, Class A
      • PSB
      • EMF
      • EAC

    • คุณสมบัติ

      เทคโนโลยี Multi-Touch
      หน้าจอสัมผัสชนิดอินฟราเรดขั้นสูง
      การสัมผัสหลายจุด
      รองรับการสัมผัส 20 จุดพร้อมกัน
      พลักแอนด์เพลย์
      เป็นไปตาม HID
      กระจกที่มอบการป้องกัน
      • ลดแสงจ้า
      • กระจกนิรภัยเทมเปอร์

