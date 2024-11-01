BDL4231C/00
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
HDMI ใช้สำหรับการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิตอล RGB แบบไม่บีบอัดจากแหล่งภาพมายังหน้าจอ ด้วยการขจัดการแปลงเป็นสัญญาณอะนาล็อก ภาพที่ได้จึงสมบูรณ์แบบ คุณจะได้รับสัญญาณภาพที่มีคุณภาพ ให้ภาพที่คมชัดยิ่งขึ้น อีกทั้งมีการสั่นน้อยลงกว่าเดิม HDMI สามารถรับสัญญาณที่ดีที่สุดจากแหล่งสัญญาณได้อย่างชาญฉลาด ช่องต่อ HDMI สามารถใช้ร่วมกับแหล่งภาพแบบ DVI แต่มีระบบเสียงแบบดิจิตอล ทั้งนี้ HDMI ยังใช้การป้องกันการคัดลอก HDCP อีกด้วย
ความเข้มของแบ็คไลท์สามารถควบคุมได้และตั้งค่าล่วงหน้าได้โดยระบบ เพื่อลดการใช้พลังงานได้สูงสุดถึง 50% ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของพลังงานได้มาก
ผลิตภัณฑ์จอภาพของ Philips ออกแบบและผลิตตรงตามมาตรฐาน Restriction of Hazardous Substances (RoHS) อย่างเข้มงวดซึ่งห้ามการใช้สารตะกั่วและสารพิษอื่นๆ ที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม
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