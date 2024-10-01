รายการอื่นๆ ในกล่อง
- หัวดูดขนาดมาตรฐาน
HX3042/00
กระแสน้ำอันทรงพลัง
ใช้หัวพ่นน้ำสำหรับการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ หัวพ่นใช้น้ำเพียงกระแสเดียวเพื่อขจัดสิ่งสกปรกและทำความสะอาดซอกฟันของคุณอย่างทั่วถึงดูประโยชน์ทั้งหมด
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ใช้หัวพ่นน้ำสำหรับการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ หัวพ่นใช้น้ำเพียงกระแสเดียวเพื่อขจัดสิ่งสกปรกและทำความสะอาดซอกฟันของคุณอย่างทั่วถึง
หัวฉีดทำมุมแบบเพรียวบางและปลายสำหรับนำทางช่วยให้เข้าถึงในตำแหน่งที่ถูกต้องได้อย่างง่ายดาย วางปลายหัวฉีดให้อยู่เหนือแนวร่องเหงือก กดเบาๆ เพื่อให้ปลายหัวฉีดสัมผัสกับร่องเหงือกและฟัน และเลื่อนจากฟันซี่หนึ่งไปยังซี่ถัดไป
ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้
ใช้งานง่าย
อุปกรณ์ที่มีมาให้
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