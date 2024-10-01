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    Philips Sonicare F1 Standard nozzle หัวฉีดน้ำดูแลช่องปาก

    HX3042/00

    กระแสน้ำอันทรงพลัง

    ใช้หัวพ่นน้ำสำหรับการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ หัวพ่นใช้น้ำเพียงกระแสเดียวเพื่อขจัดสิ่งสกปรกและทำความสะอาดซอกฟันของคุณอย่างทั่วถึง

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿1,090.00

    Philips Sonicare F1 Standard nozzle หัวฉีดน้ำดูแลช่องปาก

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    หัวฉีดมาตรฐาน F1 เพื่อการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

    ใช้หัวพ่นน้ำสำหรับการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ หัวพ่นใช้น้ำเพียงกระแสเดียวเพื่อขจัดสิ่งสกปรกและทำความสะอาดซอกฟันของคุณอย่างทั่วถึง

    ปลายสำหรับนำทางจะช่วยให้การวางตำแหน่งถูกต้อง

    ปลายสำหรับนำทางจะช่วยให้การวางตำแหน่งถูกต้อง

    หัวฉีดทำมุมแบบเพรียวบางและปลายสำหรับนำทางช่วยให้เข้าถึงในตำแหน่งที่ถูกต้องได้อย่างง่ายดาย วางปลายหัวฉีดให้อยู่เหนือแนวร่องเหงือก กดเบาๆ เพื่อให้ปลายหัวฉีดสัมผัสกับร่องเหงือกและฟัน และเลื่อนจากฟันซี่หนึ่งไปยังซี่ถัดไป

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

      สามารถใช้งานได้กับ
      Philips Sonicare Power Flosser รุ่นใดก็ได้

    • ใช้งานง่าย

      หัวฉีด
      เปิดและปิดได้ง่าย
      หัวฉีดสำรอง
      • ควรเปลี่ยนทุกๆ 6 เดือน
      • เพื่อสุขอนามัยที่ดี

    • อุปกรณ์ที่มีมาให้

      หัวฉีดน้ำมาตรฐาน F1
      2

    มีอะไรในกล่อง

    รายการอื่นๆ ในกล่อง

    • หัวดูดขนาดมาตรฐาน
    Badge-D2C

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