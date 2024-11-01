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    Philips Sonicare DiamondClean แปรงสีฟันไฟฟ้า Sonic

    HX9332/04

    เพื่อการกำจัดคราบต่างๆได้ดียิ่งขึ้น

    แปรงสีฟันไฟฟ้า Philips Sonicare DiamondClean เป็นรุ่นที่ดีที่สุด และหรูหราที่สุดของPhilips เปลี่ยนมาใช้ Sonicare วันนี้เลย

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    Philips Sonicare DiamondClean แปรงสีฟันไฟฟ้า Sonic

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    แปรงสีฟันแบบโซนิคที่ดีที่สุดของ Philips Sonicare

    • 5 โหมด
    • 2 หัวแปรง
    • ถ้วยแก้วชาร์จ
    • อุปกรณ์ชาร์จ USB แบบพกพา
    เลือกโหมดจาก 5 โหมด ประกอบด้วยโหมดขัดเงางาม และโหมดบอบบาง

    เลือกโหมดจาก 5 โหมด ประกอบด้วยโหมดขัดเงางาม และโหมดบอบบาง

    ด้วย DiamondClean คุณจะได้รับการทำความสะอาดที่สดชื่นในทุกๆ ๆวัน โหมด 5 โหมดของเราจะครอบคลุมทุกความต้องการในการแปรงของคุณ โหมดทำความสะอาด – สำหรับการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยมในทุกๆ วัน โหมดดูแลเหงือก – สำหรับนวดเหงือกอย่างนุ่มนวล โหมดขัดเงางาม – เพื่อเพิ่มความสดใสให้รอยยิ้มของคุณ ด้วย DiamondClean คุณจะได้รับการทำความสะอาดที่สดชื่นในทุกๆ ๆวัน โหมด 5 โหมดของเราจะครอบคลุมทุกความต้องการในการแปรงของคุณ โหมดทำความสะอาด – สำหรับการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยมในทุกๆ วัน โหมดดูแลเหงือก – สำหรับนวดเหงือกอย่างนุ่มนวล โหมดขัดเงางาม – เพื่อเพิ่มความสดใสให้รอยยิ้มของคุณ โหมดบอบบาง – สำหรับการทำความสะอาดเหงือกที่บอบบางอย่างนุ่มนวลแต่ยังคงมีประสิทธิภาพ และโหมดฟันขาว - โหมดที่เหมาะสมในการลบรอยเปื้อนบนพื้นผิว

    กล่องเก็บสำหรับเดินทางชาร์จด้วย USB และฐานชาร์จแก้ว

    กล่องเก็บสำหรับเดินทางชาร์จด้วย USB และฐานชาร์จแก้ว

    กล่องเก็บสำหรับเดินทาง USB แบบพิเศษยังทำหน้าที่เป็นเครื่องชาร์จได้อีกด้วย ทำให้คุณสะดวกในทุกที่ทุกเวลา วางแปรงของคุณในกล่องและเชื่อมต่อกับแลปทอปหรือเสียบเข้ากับเต้ารับบนผนัง ยังประกอบด้วยที่ยึดหัวแปรงสำหรับสุขอนามัยที่มากขึ้นเมื่อเดินทาง เมื่อชาร์จไฟที่บ้าน แก้วชาร์จอันทันสมัยของเราเข้ากับห้องน้ำที่บ้านคุณอย่างมีสไตล์ และยังสามารถนำมาบ้วนมากได้หลังจากการแปรงฟัน เพียงแค่วางแปรงลงในแก้วชาร์จ คุณก็สามารถเพลิดเพลินกับการใช้งานได้ยาวนานถึง 2 สัปดาห์ในจากการชาร์จเพียงหนึ่งครั้ง

    เทคโนโลยีอันเป็นเอกลักษณ์ของเราให้การทำความสะอาดที่ทรงพลังแต่นุ่มนวล

    เทคโนโลยีอันเป็นเอกลักษณ์ของเราให้การทำความสะอาดที่ทรงพลังแต่นุ่มนวล

    การสั่นด้วยคลื่นโซนิคอันทรงพลังจะเปลี่ยนยาสีฟันของคุณให้เป็นฟองทำความสะอาดคราบหินปูน และจะกระจายฟองไประหว่างซอกฟันและร่องเหงือกของคุณ ในขณะเดียวกัน ฟันของคุณจะได้สัมผัสจังหวะการปัด 62,000 ครั้งที่นุ่มนวลแต่มีประสิทธิภาพ คุณจะได้รับการทำความสะอาดที่เทียบเท่าการแปรงด้วยแปรงสีฟันปกติทั้งเดือนภายในเวลาแค่ 2 นาที

    ตัวตั้งเวลาจะกระตุ้นการแปรงฟันระยะเวลา 2 นาทีแบบละเอียด

    ตัวตั้งเวลาจะกระตุ้นการแปรงฟันระยะเวลา 2 นาทีแบบละเอียด

    ใช้เวลาเพียงแค่ 2 นาทีเพื่อแปรงฟันของคุณอย่างทั่วถึง QuadPacer จะบอกให้คุณรู้ว่าคุณควรใช้เวลาที่เหมาะสมเท่าไหร่ในการทำความสะอาดแต่ละส่วนในปากของคุณ ในขณะที่ SmarTimer จะส่งสัญญาณเมื่อเวลาหมด อุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยให้คุณได้แปรงฟันตามระยะเวลาที่แนะนำในทุกๆ ครั้ง

    โปรแกรมที่เริ่มต้นใช้งานง่ายจะช่วยสร้างกิจวัตร Philips Sonicare ของคุณ

    โปรแกรมที่เริ่มต้นใช้งานง่ายจะช่วยสร้างกิจวัตร Philips Sonicare ของคุณ

    การเริ่มสิ่งใหม่ๆ อาจต้องใช้ความเคยชิน โปรแกรมที่เริ่มต้นใช้งานง่ายของเราจะให้ตัวเลือก แบบค่อยๆ และเพิ่มพลังในการแปรงไปเรื่อยๆอย่างนุ่มนวลเมื่อคุณใช้งานแปรงสีฟันใน 14 ครั้งแรก

    ปลอดภัยและนุ่มนวลต่อความต้องการด้านสุขภาพช่องปากของคุณ

    ปลอดภัยและนุ่มนวลต่อความต้องการด้านสุขภาพช่องปากของคุณ

    ตอบโจทย์ทุกความต้องการเฉพาะของคุณ คุณสามารถมั่นใจในประสบการณ์การแปรงฟันด้วย DiamondClean เทคโนโลยีการสั่นด้วยคลื่นโซนิคของเราเหมาะสำหรับการใช้งานกับเหล็กดัดฟัน การอุดฟัน การครอบฟัน การเคลือบฟันเทียม และยังสามารถใช้ในการรักษาโรคเหงือกได้ในทุกๆ วัน

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • กำลังไฟ

      แรงดันไฟฟ้า
      100-240 V, 50-60 Hz

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      แบตเตอรี่
      ชาร์จใหม่ได้
      เวลาในการทำงาน (ตั้งแต่แบตเตอรี่เต็มจนหมด)
      นานถึง 3 สัปดาห์**
      ประเภทแบตเตอรี่
      แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

    • ดีไซน์และการตกแต่ง

      สี
      ขาวเซรามิก

    • บริการ

      รับประกัน
      รับประกันเป็นระยะเวลา 2 ปี

    • ใช้งานง่าย

      จอแสดงผล
      จอแสดงผลส่องสว่าง
      สัญญาณแสดงระดับแบตเตอรี่
      ไอคอนไฟส่องสว่างที่ช่วยบอกอายุของแบตเตอรี่
      ด้ามจับ
      ดีไซน์บางเบาจับถนัดมือ
      ระบบหัวแปรง
      หัวแปรงแบบเสียบใช้ง่าย
      เวลาแปรงฟัน
      นานถึง 3 สัปดาห์**

    • อุปกรณ์ที่มีมาให้

      ด้ามจับ
      DiamondClean 1 หัว
      หัวแปรง
      • DiamondClean 1 หัว ขนาดกะทัดรัด
      • DiamondClean 1 หัวขนาดมาตรฐาน
      กล่องเก็บสำหรับเดินทาง
      อุปกรณ์ชาร์จ USB แบบพกพา
      ถ้วยแก้วชาร์จ
      1

    • ประสิทธิภาพการทำความสะอาด

      ประสิทธิภาพการทำงาน
      กำจัดคราบหินปูนได้มากถึง 7 เท่า
      ประโยชน์ต่อสุขภาพ
      ปรับปรุงสุขภาพเหงือกในสองสัปดาห์
      ตัวจับเวลา
      Quadpacer และ SmarTimer
      ความเร็ว
      แปรงหมุนถึง 62,000 ครั้ง/นาที
      ประโยชน์ในการช่วยให้ฟันขาวสดใส
      ฟันขาวใสกว่าเดิมถึง 2 เท่า*

    • โหมด

      Clean
      เพื่อการทำความสะอาดอย่างยอดเยี่ยมในทุกๆ วัน
      สีขาว
      ขจัดคราบบนผิวฟัน
      Gum Care
      ค่อยๆ นวดเหงือก
      โปแลนด์
      เพิ่มความเงางามพร้อมขัดฟันของคุณ
      Sensitive
      การทำความสะอาดที่อ่อนโยนต่อผิวฟันและเหงือก

    Badge-D2C

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    • *ใช้ระยะเวลาสองนาทีสองช่วงในการแปรงฟันต่อวัน ในโหมด Clean

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