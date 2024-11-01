HX9332/04
เพื่อการกำจัดคราบต่างๆได้ดียิ่งขึ้น
แปรงสีฟันไฟฟ้า Philips Sonicare DiamondClean เป็นรุ่นที่ดีที่สุด และหรูหราที่สุดของPhilips เปลี่ยนมาใช้ Sonicare วันนี้เลยดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ด้วย DiamondClean คุณจะได้รับการทำความสะอาดที่สดชื่นในทุกๆ ๆวัน โหมด 5 โหมดของเราจะครอบคลุมทุกความต้องการในการแปรงของคุณ โหมดทำความสะอาด – สำหรับการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยมในทุกๆ วัน โหมดดูแลเหงือก – สำหรับนวดเหงือกอย่างนุ่มนวล โหมดขัดเงางาม – เพื่อเพิ่มความสดใสให้รอยยิ้มของคุณ ด้วย DiamondClean คุณจะได้รับการทำความสะอาดที่สดชื่นในทุกๆ ๆวัน โหมด 5 โหมดของเราจะครอบคลุมทุกความต้องการในการแปรงของคุณ โหมดทำความสะอาด – สำหรับการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยมในทุกๆ วัน โหมดดูแลเหงือก – สำหรับนวดเหงือกอย่างนุ่มนวล โหมดขัดเงางาม – เพื่อเพิ่มความสดใสให้รอยยิ้มของคุณ โหมดบอบบาง – สำหรับการทำความสะอาดเหงือกที่บอบบางอย่างนุ่มนวลแต่ยังคงมีประสิทธิภาพ และโหมดฟันขาว - โหมดที่เหมาะสมในการลบรอยเปื้อนบนพื้นผิว
กล่องเก็บสำหรับเดินทาง USB แบบพิเศษยังทำหน้าที่เป็นเครื่องชาร์จได้อีกด้วย ทำให้คุณสะดวกในทุกที่ทุกเวลา วางแปรงของคุณในกล่องและเชื่อมต่อกับแลปทอปหรือเสียบเข้ากับเต้ารับบนผนัง ยังประกอบด้วยที่ยึดหัวแปรงสำหรับสุขอนามัยที่มากขึ้นเมื่อเดินทาง เมื่อชาร์จไฟที่บ้าน แก้วชาร์จอันทันสมัยของเราเข้ากับห้องน้ำที่บ้านคุณอย่างมีสไตล์ และยังสามารถนำมาบ้วนมากได้หลังจากการแปรงฟัน เพียงแค่วางแปรงลงในแก้วชาร์จ คุณก็สามารถเพลิดเพลินกับการใช้งานได้ยาวนานถึง 2 สัปดาห์ในจากการชาร์จเพียงหนึ่งครั้ง
การสั่นด้วยคลื่นโซนิคอันทรงพลังจะเปลี่ยนยาสีฟันของคุณให้เป็นฟองทำความสะอาดคราบหินปูน และจะกระจายฟองไประหว่างซอกฟันและร่องเหงือกของคุณ ในขณะเดียวกัน ฟันของคุณจะได้สัมผัสจังหวะการปัด 62,000 ครั้งที่นุ่มนวลแต่มีประสิทธิภาพ คุณจะได้รับการทำความสะอาดที่เทียบเท่าการแปรงด้วยแปรงสีฟันปกติทั้งเดือนภายในเวลาแค่ 2 นาที
ใช้เวลาเพียงแค่ 2 นาทีเพื่อแปรงฟันของคุณอย่างทั่วถึง QuadPacer จะบอกให้คุณรู้ว่าคุณควรใช้เวลาที่เหมาะสมเท่าไหร่ในการทำความสะอาดแต่ละส่วนในปากของคุณ ในขณะที่ SmarTimer จะส่งสัญญาณเมื่อเวลาหมด อุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยให้คุณได้แปรงฟันตามระยะเวลาที่แนะนำในทุกๆ ครั้ง
การเริ่มสิ่งใหม่ๆ อาจต้องใช้ความเคยชิน โปรแกรมที่เริ่มต้นใช้งานง่ายของเราจะให้ตัวเลือก แบบค่อยๆ และเพิ่มพลังในการแปรงไปเรื่อยๆอย่างนุ่มนวลเมื่อคุณใช้งานแปรงสีฟันใน 14 ครั้งแรก
ตอบโจทย์ทุกความต้องการเฉพาะของคุณ คุณสามารถมั่นใจในประสบการณ์การแปรงฟันด้วย DiamondClean เทคโนโลยีการสั่นด้วยคลื่นโซนิคของเราเหมาะสำหรับการใช้งานกับเหล็กดัดฟัน การอุดฟัน การครอบฟัน การเคลือบฟันเทียม และยังสามารถใช้ในการรักษาโรคเหงือกได้ในทุกๆ วัน
กำลังไฟ
ข้อมูลทางเทคนิค
ดีไซน์และการตกแต่ง
บริการ
ใช้งานง่าย
อุปกรณ์ที่มีมาให้
ประสิทธิภาพการทำความสะอาด
โหมด
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