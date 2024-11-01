จอ LCD ที่มีแสงพื้นหลัง LED
เพลิดเพลินไปกับภาพจากจอ LED ที่ให้สีสันสดใส
เพลิดเพลินไปกับภาพบนจอแสดงผล LED ที่มีสีสันสดใสพร้อมการออกแบบหน้าจอมันวาวสวยดึงดูดใจ และทำงานด้วยลำโพงสเตอริโอและ SmartControl Lite จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมจริงๆ!
ดูประโยชน์ทั้งหมด
Unfortunately this product is no longer available
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
จอ LCD ที่มีแสงพื้นหลัง LED
เพลิดเพลินไปกับภาพจากจอ LED ที่ให้สีสันสดใส พร้อมลำโพงสเตอริโอ SmartContrast ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิท
SmartContrast เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Philips ที่จะวิเคราะห์ชนิดของเนื้อหาที่คุณกำลังชม และจะปรับสีและควบคุมความเปรียบต่างของแสงฉากหลังโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ภาพและวิดีโอดิจิตอลที่ดีเยี่ยม หรือเมื่อเล่นเกมส์ที่มีโทนสีดำค่อนข้างมาก เมื่อคุณเลือกโหมดประหยัดพลังงาน เครื่องจะปรับความเปรียบต่างของภาพและแสงฉากหลังอย่างละเอียดเพื่อให้เข้ากับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ใช้งานสำนักงาน และยังลดการใช้พลังงานอีกด้วย
เทคโนโลยี LED สำหรับสีสันสดใส
LED สีขาวคือ อุปกรณ์ระบบ Solid state ที่สว่างเต็มที่เสมอกันและรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลาการเริ่มต้น จอภาพ LED ปราศจากสารปรอทจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในขั้นตอนการรีไซเคิลและการกำจัดทิ้ง เทคโนโลยี LED ช่วยให้สามารถควบคุมการลดแสงพื้นหลัง LCD ได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีอัตราความเปรียบต่างสูงเป็นพิเศษ และยังให้ภาพที่สว่าง สีสันสดใสเสมอกันอย่างทั่วถึง
เสียงทรงพลังด้วยลำโพง 2x2 วัตต์ RMS
คุณสามารถสนุกกับแอปพลิเคชันบันเทิงและสังคมด้วยเสียงสเตอริโอ ลำโพงในตัวชุดนี้ไม่เพียงให้เสียงที่ยอดเยี่ยม แต่ยังช่วยขจัดความยุ่งเหยิงของสายไฟภายนอกและประหยัดเนื้อที่บนโต๊ะอีกด้วย
ประสิทธิภาพในการจูนหน้าจอที่ทำได้ง่ายด้วย SmartControl Lite
SmartControl Lite คือไอคอน 3D ใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมจอภาพ GUI ให้ผู้ใช้ปรับพารามิเตอร์ต่างๆ ของจอภาพ เช่น สี, ความสว่าง, การปรับเทียบหน้าจอ, มัลติมีเดีย, การจัดการ ID และอื่นๆ ได้โดยใช้เมาส์
จอภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไร้สารปรอท
จอภาพ Philips ที่มีแสงฉากหลัง LED ปราศจากสารปรอท ซึ่งเป็นหนึ่งในสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสัตว์มากที่สุด จอภาพไร้สารปรอทนี้จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นับตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการกำจัดทิ้ง
แสดงคุณสมบัติทั้งหมด แสดงคุณสมบัติน้อยลง
แสดง คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด แสดง คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ น้อยลง ข้อมูลทางเทคนิค
ภาพ/การแสดงภาพ
ขนาดจอภาพ
19 นิ้ว / 48.3 ซม. อัตราการจัดมุมมอง
16:10 ประเภทจอ LCD
TFT-LCD ชนิดแสงพื้นหลัง
ระบบ W-LED ระยะห่างระหว่างพิกเซล
0.2835x 0.2835 มม. ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
1440 x 900 @ 60 Hz ความสว่าง
250
cd/m² สีในการแสดงผล
16.7 ล้าน อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
1000:1 SmartContrast
10,000,000:1 เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
5
ms มุมมองภาพ
170º (H) / 160º (V)
@ C/R > 10 พื้นที่แสดงภาพจริง
408.24 (H) x 255.15 (V) ความถี่ในการสแกน
30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V) sRGB
ใช่
การเชื่อมต่อ
สัญญาณอินพุต
VGA (อะนาล็อก)
DVI-D (ดิจิตอล, HDCP) Sync Input
Separate Sync
Sync on Green สัญญาณเสียง (เข้า/ออก)
Audio In PC
สะดวกสบาย
การใช้งานกับระบบพลักแอนด์เพลย์
DDC/CI
Mac OS X
sRGB
Windows 7
Windows XP เครื่องเสียงในตัว
2.0W x 2 ความสะดวกสำหรับผู้ใช้
อัตโนมัติ/ลง
ความสว่าง/ย้อนกลับ
เมนู/ตกลง
เปิด/ปิดเครื่อง
ระดับเสียง/ขึ้น ภาษา OSD
อังกฤษ
ฝรั่งเศส
เยอรมัน
อิตาลี
โปรตุเกส
รัสเซีย
สเปน
จีน (แผ่นดินใหญ่)
ตุรกี อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ
ขาตั้ง
เอียง
-5/20
องศา
กำลังไฟ
แหล่งจ่ายไฟ
ภายในตัว
100-240VAC, 50-60Hz โหมดปิด
0.5 W (ทั่วไป) ในโหมดเปิด
12.01 วัตต์ (ทั่วไป) (วิธีทดสอบ EnergyStar 6.0) โหมดสแตนด์บาย
0.5 W (ทั่วไป) สัญญาณไฟ LED การปิด/เปิดเครื่อง
ขนาด
ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (มม.)
442 x 373 x 201
มม. บรรจุภัณฑ์หน่วยเป็น มม. (กว้างxสูงxลึก)
490 x 378 x 124
มม. ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (มม.)
442 x 305 x 48
มม.
น้ำหนัก
ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ (กก.)
4.03
กก. ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กก.)
2.98
กก. ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.)
2.65
กก.
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
0°C ถึง 40°C
°C MTBF
30,000
ชั่วโมง ความชื้นสัมพัทธ์
20%-80
% ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
-20° C ถึง 60° C
°C
ความยั่งยืน
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
EnergyStar 6.0
RoHS
ปราศจากสารปรอท วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
100
%
มาตรฐานและการรับรอง
การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
BSMI
เครื่องหมาย CE
FCC Class B
GOST
PSB
SASO
SEMKO
ใบรับรอง TCO
TUV/ISO9241-307
UL/cUL
WEEE
ตัวเครื่อง
สี
ดำ เคลือบ
ขัดเงา (กรอบจอภาพด้านหน้า) /หยาบละเอียด (กรอบจอภาพด้านหลัง)
ดูข้อกำหนดทั้งหมด ดูรายละเอียดน้อยลง
แสดง ข้อมูลทางเทคนิค ทั้งหมด แสดง ข้อมูลทางเทคนิค น้อยลง
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด