จอภาพ LCD
ภาพ LED สีสันสดใสคุณภาพเยี่ยม
เพลิดเพลินกับภาพ LED สีสันสดใสบนจอแสดงผล Philips นี้ คุณสมบัติที่จำเป็นต่างๆ เช่น SmartContrast ที่ให้ภาพสดใสได้อย่างมั่นใจทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยม
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ภาพ LED สีสันสดใสคุณภาพเยี่ยม V Line 20 (ทแยง 19.5 นิ้ว / 49.5 ซม.) เทคโนโลยี LED สำหรับสีสันสดใส
LED สีขาวคือ อุปกรณ์ระบบ Solid state ที่สว่างเต็มที่เสมอกันและรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลาการเริ่มต้น จอภาพ LED ปราศจากสารปรอทจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในขั้นตอนการรีไซเคิลและการกำจัดทิ้ง เทคโนโลยี LED ช่วยให้สามารถควบคุมการลดแสงพื้นหลัง LCD ได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีอัตราความเปรียบต่างสูงเป็นพิเศษ และยังให้ภาพที่สว่าง สีสันสดใสเสมอกันอย่างทั่วถึง
จอภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไร้สารปรอท
จอภาพ Philips ที่มีแสงฉากหลัง LED ปราศจากสารปรอท ซึ่งเป็นหนึ่งในสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสัตว์มากที่สุด จอภาพไร้สารปรอทนี้จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นับตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการกำจัดทิ้ง
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ภาพ/การแสดงภาพ
ขนาดจอภาพ
19.5 นิ้ว / 49.5 ซม. อัตราการจัดมุมมอง
16:9 ประเภทจอ LCD
TFT-LCD ชนิดแสงพื้นหลัง
ระบบ W-LED ระยะห่างระหว่างพิกเซล
0.26 x 0.26 มม. ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
1600 x 900 @ 60 Hz ความสว่าง
200
cd/m² สีในการแสดงผล
16.7 ล้าน อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
600:1 เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
5
ms มุมมองภาพ พื้นที่แสดงภาพจริง
433.9 (H) x 236.3 (V) ความถี่ในการสแกน
30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V) sRGB
ใช่
การเชื่อมต่อ
สัญญาณอินพุต
VGA (อะนาล็อก) Sync Input
Separate Sync
สะดวกสบาย
การใช้งานกับระบบพลักแอนด์เพลย์
DDC/CI
Mac OS X
sRGB
Windows 7
Windows 8 ความสะดวกสำหรับผู้ใช้
เปิด/ปิดเครื่อง ภาษา OSD
โปรตุเกสบราซิล
เชค
เนเธอร์แลนด์
อังกฤษ
ฟินนิช
ฝรั่งเศส
เยอรมัน
กรีก
ฮังการี
อิตาลี
ญี่ปุ่น
เกาหลี
โปแลนด์
โปรตุเกส
รัสเซีย
จีน (แผ่นดินใหญ่)
สเปน
สวีเดน
จีน (ไต้หวัน)
ตุรกี
Ukrainian อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ
ขาตั้ง
เอียง
-3/10
องศา
กำลังไฟ
แหล่งจ่ายไฟ
ภายในตัว
100-240VAC, 50-60Hz โหมดปิด
0.5 W (ทั่วไป) ในโหมดเปิด
16.18 W (ทั่วไป) โหมดสแตนด์บาย
0.5 W (ทั่วไป) สัญญาณไฟ LED การปิด/เปิดเครื่อง
ขนาด
ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (มม.)
465 x 345 x 170
มม. บรรจุภัณฑ์หน่วยเป็น มม. (กว้างxสูงxลึก)
503 x 350 x 109
มม. ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (มม.)
465 x 285 x 48
มม.
น้ำหนัก
ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ (กก.)
3.23
กก. ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กก.)
2.33
กก. ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.)
2.03
กก.
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล
ขณะทำงาน: +12,000 ฟุต (3,658 ม.), ขณะไม่ทำงาน: +40,000 ฟุต (12,192 ม.) ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
0°C ถึง 40°C
°C MTBF
30,000
ชั่วโมง ความชื้นสัมพัทธ์
20%-80
% ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
-20° C ถึง 60° C
°C
ความยั่งยืน
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
100
%
มาตรฐานและการรับรอง
การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
BSMI
เครื่องหมาย CE
FCC Class B
GOST
SEMKO
TUV/ISO9241-307
cETLus
WEEE
ตัวเครื่อง
สี
ดำ เคลือบ
ลวดลายเส้น (กรอบจอภาพด้านหน้า) /หยาบละเอียด (กรอบจอภาพด้านหลัง)
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