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ยกเลิกการผลิต
226V4LAB/00
เพลิดเพลินไปกับภาพจากจอ LED ที่ให้สีสันสดใส
เพลิดเพลินไปกับภาพบนจอแสดงผล LED ที่มีสีสันสดใสพร้อมการออกแบบหน้าจอมันวาวสวยดึงดูดใจ และทำงานด้วยลำโพงสเตอริโอและ SmartControl Lite จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมจริงๆ !
V Line
21.5" (54.6 ซม.)
จอภาพ Full HD ที่มีความละเอียดของภาพจอกว้างระดับ 1920 x 1080p ซึ่งเป็นความละเอียดสูงสุดของแหล่งสัญญาณ HD เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ สามารถรองรับสัญญาณ 1080p ได้จากทุกแหล่ง รวมถึงจาก Blu-ray และเกมส์คอนโซล HD รุ่นล่าสุดจึงไม่มีวันล้าสมัย ระบบประมวลสัญญาณได้รับการอัพเกรดเป็นพิเศษเพื่อให้รองรับคุณภาพสัญญาณและความละเอียดที่สูงขึ้น จึงทำให้ภาพ Progressive Scan ไม่มีการสั่นไหว และสีสว่างสดใสสวยงามยิ่งขึ้น
จอภาพ Philips ที่มีแสงฉากหลัง LED ปราศจากสารปรอท ซึ่งเป็นหนึ่งในสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสัตว์มากที่สุด จอภาพไร้สารปรอทนี้จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นับตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการกำจัดทิ้ง
5.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
black64er
07/03/2025
New Zealand
probably one of the best monitors ever made
I've had it for about 13 years... I literally never turn it off... and now, just today, they are standing side by side – the 27-inch AOC 27B3H2, which I just bought today... The Philips monitor's display is at least 300% better, and not just that... The image remains clear from almost all angles, whereas with this AOC, as soon as you move even slightly—just 5 degrees left, right, up, or down—the entire display gets a milky haze... Terrible display. To summarize, the Philips 236VL is probably one of the best monitors ever made.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 236V4LAB LCD monitor with LED backlight
วันที่ใช้ 2023-03-07
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 236V4LAB LCD monitor with LED backlight
วันที่ใช้ 2023-03-07