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  • เพลิดเพลินไปกับภาพจากจอ LED ที่ให้สีสันสดใส เพลิดเพลินไปกับภาพจากจอ LED ที่ให้สีสันสดใส เพลิดเพลินไปกับภาพจากจอ LED ที่ให้สีสันสดใส

    จอ LCD ที่มีแสงพื้นหลัง LED

    236V4LAB/00

    เพลิดเพลินไปกับภาพจากจอ LED ที่ให้สีสันสดใส

    เพลิดเพลินไปกับภาพบนจอแสดงผล LED ที่มีสีสันสดใสพร้อมการออกแบบหน้าจอมันวาวสวยดึงดูดใจ และทำงานด้วยลำโพงสเตอริโอและ SmartControl Lite จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมจริงๆ!

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    จอ LCD ที่มีแสงพื้นหลัง LED

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    เพลิดเพลินไปกับภาพจากจอ LED ที่ให้สีสันสดใส

    พร้อมลำโพงสเตอริโอ

    • V Line
    • 23" (58.4 ซม.)
    SmartContrast ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิท

    SmartContrast ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิท

    SmartContrast เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Philips ที่จะวิเคราะห์ชนิดของเนื้อหาที่คุณกำลังชม และจะปรับสีและควบคุมความเปรียบต่างของแสงฉากหลังโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ภาพและวิดีโอดิจิตอลที่ดีเยี่ยม หรือเมื่อเล่นเกมส์ที่มีโทนสีดำค่อนข้างมาก เมื่อคุณเลือกโหมดประหยัดพลังงาน เครื่องจะปรับความเปรียบต่างของภาพและแสงฉากหลังอย่างละเอียดเพื่อให้เข้ากับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ใช้งานสำนักงาน และยังลดการใช้พลังงานอีกด้วย

    จอแสดงผล 16:9 Full HD เพื่อที่สุดของประสบการณ์การรับชม

    จอแสดงผล 16:9 Full HD เพื่อที่สุดของประสบการณ์การรับชม

    จอภาพ Full HD ที่มีความละเอียดของภาพจอกว้างระดับ 1920 x 1080p ซึ่งเป็นความละเอียดสูงสุดของแหล่งสัญญาณ HD เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ สามารถรองรับสัญญาณ 1080p ได้จากทุกแหล่ง รวมถึงจาก Blu-ray และเกมส์คอนโซล HD รุ่นล่าสุดจึงไม่มีวันล้าสมัย ระบบประมวลสัญญาณได้รับการอัพเกรดเป็นพิเศษเพื่อให้รองรับคุณภาพสัญญาณและความละเอียดที่สูงขึ้น จึงทำให้ภาพ Progressive Scan ไม่มีการสั่นไหว และสีสว่างสดใสสวยงามยิ่งขึ้น

    เทคโนโลยี LED สำหรับสีสันสดใส

    LED สีขาวคือ อุปกรณ์ระบบ Solid state ที่สว่างเต็มที่เสมอกันและรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลาการเริ่มต้น จอภาพ LED ปราศจากสารปรอทจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในขั้นตอนการรีไซเคิลและการกำจัดทิ้ง เทคโนโลยี LED ช่วยให้สามารถควบคุมการลดแสงพื้นหลัง LCD ได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีอัตราความเปรียบต่างสูงเป็นพิเศษ และยังให้ภาพที่สว่าง สีสันสดใสเสมอกันอย่างทั่วถึง

    เสียงทรงพลังด้วยลำโพง 2x2 วัตต์ RMS

    คุณสามารถสนุกกับแอปพลิเคชันบันเทิงและสังคมด้วยเสียงสเตอริโอ ลำโพงในตัวชุดนี้ไม่เพียงให้เสียงที่ยอดเยี่ยม แต่ยังช่วยขจัดความยุ่งเหยิงของสายไฟภายนอกและประหยัดเนื้อที่บนโต๊ะอีกด้วย

    ประสิทธิภาพในการจูนหน้าจอที่ทำได้ง่ายด้วย SmartControl Lite

    SmartControl Lite คือไอคอน 3D ใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมจอภาพ GUI ให้ผู้ใช้ปรับพารามิเตอร์ต่างๆ ของจอภาพ เช่น สี, ความสว่าง, การปรับเทียบหน้าจอ, มัลติมีเดีย, การจัดการ ID และอื่นๆ ได้โดยใช้เมาส์

    จอภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไร้สารปรอท

    จอภาพ Philips ที่มีแสงฉากหลัง LED ปราศจากสารปรอท ซึ่งเป็นหนึ่งในสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสัตว์มากที่สุด จอภาพไร้สารปรอทนี้จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นับตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการกำจัดทิ้ง

    Energy Star เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและสิ้นเปลืองพลังงานน้อยลง

    Energy Star คือ โปรแกรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก EPA สหรัฐอเมริกาและถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในหลายๆ ประเทศ การรับรอง Energy Star ทำให้คุณมั่นใจว่าคุณกำลังซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานล่าสุดของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือ อุปกรณ์ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกระดับการทำงาน จอแสดงผลใหม่ของ Philips ได้รับการรับรอง Energy Star 5.0 ในเรื่องข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ และจอแสดงผลยังมีความสอดคล้องหรือเกินกว่ามาตรฐานอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ในโหมดรอทำงาน (sleep mode) ตามมาตรฐาน Energy Star 5.0 กำหนดว่าต้องสิ้นเปลืองพลังงานน้อยกว่า 1 วัตต์ ในขณะที่จอแสดงผลของ Philips สิ้นเปลืองพลังงานเพียงแค่ 0.5 วัตต์ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.energystar.gov

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      ขนาดจอภาพ
      23 นิ้ว / 58.4 ซม.
      อัตราการจัดมุมมอง
      16:9
      ประเภทจอ LCD
      TFT-LCD
      ชนิดแสงพื้นหลัง
      ระบบ W-LED
      ระยะห่างระหว่างพิกเซล
      0.265 x 0.265 มม.
      ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
      1920 x 1080 @ 60 Hz
      ความสว่าง
      250  cd/m²
      สีในการแสดงผล
      16.7 ล้าน
      อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
      1000:1
      SmartContrast
      10,000,000:1
      เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
      5  ms
      มุมมองภาพ
      • 170º (H) / 160º (V)
      • @ C/R > 10
      พื้นที่แสดงภาพจริง
      509.18 (แนวนอน) x 286.42 (แนวตั้ง)
      ความถี่ในการสแกน
      30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
      sRGB
      ใช่

    • การเชื่อมต่อ

      สัญญาณอินพุต
      • VGA (อะนาล็อก)
      • DVI-D (ดิจิตอล, HDCP)
      Sync Input
      • Separate Sync
      • Sync on Green
      สัญญาณเสียง (เข้า/ออก)
      Audio In PC

    • สะดวกสบาย

      การใช้งานกับระบบพลักแอนด์เพลย์
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      • Windows XP
      เครื่องเสียงในตัว
      2.0W x 2
      ความสะดวกสำหรับผู้ใช้
      • อัตโนมัติ/ลง
      • ความสว่าง/ย้อนกลับ
      • เมนู/ตกลง
      • เปิด/ปิดเครื่อง
      • ระดับเสียง/ขึ้น
      ภาษา OSD
      • อังกฤษ
      • ฝรั่งเศส
      • เยอรมัน
      • อิตาลี
      • โปรตุเกส
      • รัสเซีย
      • สเปน
      • จีน (แผ่นดินใหญ่)
      • ตุรกี
      อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ
      • ล็อค Kensington
      • ขาตั้ง VESA (100x100 มม.)

    • ขาตั้ง

      เอียง
      -5/20  องศา

    • กำลังไฟ

      แหล่งจ่ายไฟ
      • ภายในตัว
      • 100-240VAC, 50-60Hz
      โหมดปิด
      0.5 W
      ในโหมดเปิด
      29.9 วัตต์ (วิธีทดสอบ EnergyStar 5.0)
      โหมดสแตนด์บาย
      0.5 W
      สัญญาณไฟ LED การปิด/เปิดเครื่อง
      • การใช้งาน - สีขาว
      • โหมดสแตนด์บาย- ไฟสีขาว (กะพริบ)

    • ขนาด

      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (มม.)
      549 x 417 x 219  มม.
      บรรจุภัณฑ์หน่วยเป็น มม. (กว้างxสูงxลึก)
      597 x 420 x 131  มม.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (มม.)
      549 x 339 x 48  มม.

    • น้ำหนัก

      ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ (กก.)
      4.43  กก.
      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กก.)
      3.06  กก.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.)
      2.82  กก.

    • สภาพแวดล้อมในการทำงาน

      ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
      0°C ถึง 40°C  °C
      MTBF
      30,000  ชั่วโมง
      ความชื้นสัมพัทธ์
      20%-80  %
      ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
      -20° C ถึง 60° C  °C

    • ความยั่งยืน

      สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
      • EnergyStar 5.0
      • RoHS
      • ปราศจากสารปรอท
      วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
      100  %

    • มาตรฐานและการรับรอง

      การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
      • BSMI
      • เครื่องหมาย CE
      • FCC Class B
      • GOST
      • PSB
      • SASO
      • SEMKO
      • ใบรับรอง TCO
      • TUV/ISO9241-307
      • UL/cUL
      • WEEE

    • ตัวเครื่อง

      สี
      ดำ
      เคลือบ
      ขัดเงา (กรอบจอภาพด้านหน้า) /หยาบละเอียด (กรอบจอภาพด้านหลัง)

    Badge-D2C

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