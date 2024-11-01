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การออกแบบสวยงามชั้นเลิศ
จอภาพ Philips Blade 2 ใหม่ที่มีการออกแบบให้บางพิเศษอย่างมีสไตล์และ IPS แบบจอกว้าง พร้อมใช้งานด้วยประสิทธิภาพอันดีเยี่ยมดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
จอแสดงผล IPS ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งให้มุมมองภาพที่กว้างขึ้นเป็นพิเศษที่มุม 178/178 องศา ทำให้สามารถรับชมภาพได้จากทุกมุม แม้กระทั่งในมุม 90 องศาในโหมดหมุน! จอแสดงผล IPS ให้คุณได้สัมผัสกับภาพที่คมชัดพร้อมสีสันสดใสไม่เหมือนกับแผง TN มาตรฐานทั่วไป ทำให้ IPS เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับภาพถ่าย ภาพยนตร์ และการเบราส์เว็บ รวมไปถึงการใช้แอปพลิเคชันมืออาชีพที่ต้องการความเที่ยงตรงของสีและความสว่างที่ต่อเนื่องตลอดเวลา
SmartImage เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ Philips ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ พร้อมอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถเลือกโหมดต่างๆ ได้ง่าย เช่น ออฟฟิศ (Office), ภาพ (Image), ความบันเทิง (Entertainment), ประหยัด (Economy) และอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ใช้ ตัวเลือก SmartImage ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอด้านความเปรียบต่าง ปรับความอิ่มตัวของสีและความคมชัดของภาพและวิดีโอ ตัวเลือกโหมดประหยัด (Economy) ช่วยประหยัดพลังงาน เลือกตัวเลือกทั้งหมดด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว!
SmartKolor คือเทคโนโลยีการแผ่สีอันซับซ้อนที่จะปรับปรุงเฉดสีที่มองเห็นบนจอแสดงผล คุณสมบัตินี้จะให้ภาพที่สว่างสดใสโดยการเพิ่มระดับ RGB ของจอแสดงผลเพื่อให้คุณได้สัมผัสภาพถ่ายและวิดีโอด้วยประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม
SmartTxt คือระบบอันซับซ้อนที่จะยกระดับการอ่านข้อความบนแอปพลิเคชัน เช่น เอกสาร PDF หรือ ebook ซึ่งโดยปกติจะต้องใช้การปรับภาพและสมาธิในการอ่านที่มากกว่าเอกสารทั่วไป
คุณต้องการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด และภาพสว่างสดใสสมจริงมากที่สุด การประมวลภาพวิดีโอขั้นล้ำหน้าของ Philips ได้รวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเด่นซึ่งทำให้สีมืดมีความมืดลงที่สุด และเพิ่มความสว่างอย่างที่สุด จึงให้ภาพสว่างสดใส SmartContrast จะเพิ่มความคมชัดระดับสีดำให้ดำสนิท และให้ปริมาณสีที่แตกต่างกันระหว่างสีมืดกับสีสว่างได้อย่างแม่นยำและให้ภาพสว่างสดใส สมจริงด้วยสีที่มีความคมชัด และสดใส
ระบบควบคุมแบบสัมผัสเป็นไอคอนอัจฉริยะที่ไวต่อสัมผัสซึ่งเข้ามาแทนที่ปุ่มแบบกด ผู้ใช้สามารถปรับจอภาพได้ตามต้องการ ด้วยการตอบสนองต่อสัมผัสที่เบาที่สุดของคุณ ระบบควบคุมแบบสัมผัสทำให้จอภาพของคุณดูทันสมัย
จอภาพ Philips ใหม่ใช้ LED ขนาดบางเป็นพิเศษรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งมีดีไซน์ที่เพรียวบางกว่ารุ่นก่อนมาก ความเพรียวบางไม่เพียงทำให้เกิดสุนทรียทางอารมณ์ได้เมื่อยลโฉมจอภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นการประหยัดพื้นที่บนโต๊ะอีกด้วย!!
"Philips ให้คำมั่นที่จะใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์จอภาพทั้งหมด ส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกทั้งหมด, ส่วนประกอบโครงเครื่องแบบโลหะและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% ในบางรุ่น เราใช้วัสดุจากพลาสติกที่มาจากการรีไซเคิลถึงกว่า 65% เรายึดมั่นในมาตรฐาน RoHs ที่สร้างความมั่นใจว่าสารที่เป็นอันตราย เช่น สารตะกั่ว จะถูกลดลงหรือถูกกำจัดออกไป ปริมาณปรอทในจอภาพที่มีแสงพื้นหลัง CCFL ถูกลดการใช้งานลงอย่างมาก และถูกกำจัดออกจากจอภาพระบบแสงพื้นหลัง LED แล้วอย่างสิ้นเชิง คุณสามารถเยี่ยมชม Philips เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.asimpleswitch.com/global/
Energy Star คือ โปรแกรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก EPA สหรัฐอเมริกาและถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในหลายๆ ประเทศ การรับรอง Energy Star ทำให้คุณมั่นใจว่าคุณกำลังซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานล่าสุดของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือ อุปกรณ์ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกระดับการทำงาน จอแสดงผลใหม่ของ Philips ได้รับการรับรอง Energy Star 5.0 ในเรื่องข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ และจอแสดงผลยังมีความสอดคล้องหรือเกินกว่ามาตรฐานอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ในโหมดรอทำงาน (sleep mode) ตามมาตรฐาน Energy Star 5.0 กำหนดว่าต้องสิ้นเปลืองพลังงานน้อยกว่า 1 วัตต์ ในขณะที่จอแสดงผลของ Philips สิ้นเปลืองพลังงานเพียงแค่ 0.5 วัตต์ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.energystar.gov
ภาพ/การแสดงภาพ
การเชื่อมต่อ
สะดวกสบาย
ขาตั้ง
กำลังไฟ
ขนาด
น้ำหนัก
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
ความยั่งยืน
มาตรฐานและการรับรอง
ตัวเครื่อง
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