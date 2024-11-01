จอภาพ LCD
สีสันสดใส รายละเอียดคมชัด
จอแสดงผลแบบจอกว้างอันงดงามนี้จะมอบสีที่สดใสและรายละเอียดที่คมชัดในดีไซน์สุดหรูเพื่อความสว่างสดใสในทุกบ้านและสำนักงาน
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สีสันสดใส รายละเอียดคมชัด ในดีไซน์หรู E Line 25 นิ้ว (63.4 ซม.) 1920 x 1080 (Full HD) จอแสดงผล AH-IPS ให้ภาพอันยอดเยี่ยมด้วยมุมมองภาพกว้าง
จอแสดงผล AH-IPS ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งให้มุมมองภาพที่กว้างขึ้นเป็นพิเศษที่มุม 178/178 องศา ทำให้สามารถรับชมภาพได้จากทุกมุม จอแสดงผล AH-IPS ให้คุณได้สัมผัสกับภาพที่คมชัดพร้อมสีสันสดใสไม่เหมือนกับแผง TN มาตรฐานทั่วไป ทำให้ AH-IPS เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับภาพถ่าย ภาพยนตร์ และการเบราส์เว็บ รวมไปถึงการใช้งานแบบมืออาชีพที่ต้องการความเที่ยงตรงของสีและความสว่างที่ต่อเนื่องตลอดเวลา
จอแสดงผลแบบ Full HD 16:9 เพื่อภาพที่ละเอียดคมชัด
คุณภาพของภาพที่ไม่อาจมองข้าม จอแสดงผลทั่วไปให้ภาพคุณภาพดี แต่คุณอาจคาดหวังมากกว่านั้น จอแสดงผลนี้มีความละเอียดภาพขั้นสูงแบบ Full HD 1920 x 1080 ด้วยคุณภาพแบบ Full HD ที่มีรายละเอียดของภาพที่คมชัดพร้อมความสว่างสูง ความเข้มที่น่าทึ่งและสีสันที่สมจริงจึงให้การรับชมภาพประดุจชีวิตจริง
ลดอาการอ่อนล้าของดวงตาด้วยเทคโนโลยีปราศจากการสั่นไหว
เนื่องจากวิธีการควบคุมความสว่างบนหน้าจอ LED Backlit ผู้ชมบางรายอาจรู้สึกถึงการสั่นไหวบนหน้าจอซึ่งทำให้ดวงตาอ่อนล้า เทคโนโลยีปราศจากการสั่นไหวของ Philips นำโซลูชันใหม่มาควบคุมความสว่างและลดการสั่นไหวเพื่อการรับชมที่สบายตายิ่งขึ้น
SmartContrast ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิท
SmartContrast เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Philips ที่จะวิเคราะห์ชนิดของเนื้อหาที่คุณกำลังชม และจะปรับสีและควบคุมความเปรียบต่างของแสงฉากหลังโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ภาพและวิดีโอดิจิตอลที่ดีเยี่ยม หรือเมื่อเล่นเกมส์ที่มีโทนสีดำค่อนข้างมาก เมื่อคุณเลือกโหมดประหยัดพลังงาน เครื่องจะปรับความเปรียบต่างของภาพและแสงฉากหลังอย่างละเอียดเพื่อให้เข้ากับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ใช้งานสำนักงาน และยังลดการใช้พลังงานอีกด้วย
หน้าจอที่มีขอบบางเพื่อรูปลักษณ์ที่ดูไร้รอยต่อ
จอแสดงผลใหม่จาก Philips มีขอบจอที่บางเป็นพิเศษซึ่งช่วยลดสิ่งรบกวนให้เหลือน้อยที่สุดและเพิ่มพื้นที่การมองภาพให้มากที่สุด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตั้งค่าจอแสดงผลแบบหลายหน้าจอหรือการตั้งค่าหน้าจอแบบไทล์ เช่น การเล่นเกม การออกแบบกราฟิก และการใช้งานแบบมืออาชีพ ขอบจอที่บางเป็นพิเศษนี้ให้ความรู้สึกเหมือนกับการใช้หน้าจอขนาดใหญ่เพียงจอเดียว
ปุ่มเปิดปิดเมนู EasySelect สำหรับเข้าใช้เมนูบนหน้าจออย่างรวดเร็ว
ปุ่มเปิดปิดเมนู EasySelect ที่ถูกกำหนดไว้อย่างเหมาะสมจะช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนการตั้งค่าจอภาพได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายในเมนูการแสดงผลบนหน้าจอ
เทคโนโลยี MHL เพื่อความเพลิดเพลินกับข้อมูลที่คุณรับชมได้บนจอขนาดใหญ่
Mobile High Definition Link (MHL) เป็นเสียง/วิดีโออินเตอร์เฟซเคลื่อนที่สำหรับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์พกพาอื่นโดยตรง เพื่อการแสดงผลด้วยความละเอียดสูง สายไฟ MHL ที่เลือกได้ทำให้คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ MHL ของคุณกับจอแสดงผลขนาดใหญ่จาก Philips MHLได้โดยง่าย และชมวิดีโอ HD ด้วยเสียงดิจิตอลแบบเต็มรูปเสมือนมีชีวิต ไม่เพียงแต่คุณสามารถสนุกกับเกมบนมือถือ รูปภาพ ภาพยนตร์ หรือแอปพลิเคชันต่างๆ บนจอขนาดใหญ่ คุณสามารถชาร์จอุปกรณ์มือถือได้พร้อมกัน ดังนั้นคุณจะไม่เคยขาดพลังงานสำรอง
SmartImage Lite สำหรับการตั้งค่าภาพให้เหมาะสมเพื่อการใช้งานที่ง่ายดาย
SmartImage Lite เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ Philips ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณ SmartImage Lite เพิ่มความเปรียบต่าง ความอิ่มตัวของสีและความคมชัดของภาพและวิดีโอได้อย่างรวดเร็วตามสถานการณ์ที่คุณเลือกเพื่อประสิทธิภาพการแสดงผลอันสุดยอด ทั้งหมดนี้ในแบบเรียลไทม์ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว
จอภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไร้สารปรอท
จอภาพ Philips ที่มีแสงฉากหลัง LED ปราศจากสารปรอท ซึ่งเป็นหนึ่งในสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสัตว์มากที่สุด จอภาพไร้สารปรอทนี้จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นับตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการกำจัดทิ้ง
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ภาพ/การแสดงภาพ
ขนาดจอภาพ
25 นิ้ว / 63.4 ซม. อัตราการจัดมุมมอง
16:9 ประเภทจอ LCD
จอ LCD แบบ AH-IPS ชนิดแสงพื้นหลัง
ระบบ W-LED ระยะห่างระหว่างพิกเซล
0.288 x 0.285 มม. ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
1920 x 1080 @ 60Hz ความสว่าง
250
cd/m² สีในการแสดงผล
16.7 ล้าน อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
1000:1 SmartContrast
20,000,000:1 เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
14 (Gray to Gray)
ms มุมมองภาพ
178º (H) / 178º (V)
@ C/R > 10 การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ
SmartImage Lite พื้นที่แสดงภาพจริง
552.96 (แนวนอน) x 308.64(แนวตั้ง) ความถี่ในการสแกน
30 -83 kHz (H) / 56 -76 Hz (V) sRGB
ใช่ SmartResponse (ทั่วไป)
5 (Gray to Gray) มิลลิวินาที MHL
1080p @ 30Hz ปราศจากการสั่นไหว
ใช่
การเชื่อมต่อ
สัญญาณอินพุต
VGA (อะนาล็อก)
DVI-D (ดิจิตอล, HDCP)
MHL-HDMI (ดิจิตอล, HDCP) Sync Input
Separate Sync
Sync on Green สัญญาณเสียง (เข้า/ออก)
HDMI เสียงออก
สะดวกสบาย
การใช้งานกับระบบพลักแอนด์เพลย์
DDC/CI
Mac OS X
sRGB
Windows 8.1 / 8 / 7 ความสะดวกสำหรับผู้ใช้ ภาษา OSD
โปรตุเกสบราซิล
เชค
เนเธอร์แลนด์
อังกฤษ
ฟินนิช
ฝรั่งเศส
เยอรมัน
กรีก
ฮังการี
อิตาลี
ญี่ปุ่น
เกาหลี
โปแลนด์
โปรตุเกส
รัสเซีย
จีน (แผ่นดินใหญ่)
สเปน
สวีเดน
จีน (ไต้หวัน)
ตุรกี
Ukrainian อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ
ขาตั้ง
เอียง
-5/20
องศา
กำลังไฟ
แหล่งจ่ายไฟ
ภายนอก
100-240VAC, 50-60Hz โหมดปิด
0.3 W (ทั่วไป) ในโหมดเปิด
20.67 W (ทั่วไป) (วิธีทดสอบ EnergyStar 6.0) โหมดสแตนด์บาย
0.5 W (ทั่วไป) สัญญาณไฟ LED การปิด/เปิดเครื่อง
ขนาด
ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (มม.)
577 x 436 x 213
มม. บรรจุภัณฑ์หน่วยเป็น มม. (กว้างxสูงxลึก)
619 x 492 x 124
มม. ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (มม.)
577 x 346 x 49
มม.
น้ำหนัก
ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ (กก.)
5.86
กก. ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กก.)
3.73
กก. ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.)
3.48
กก.
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล
ขณะทำงาน: +12,000 ฟุต (3,658 ม.), ขณะไม่ทำงาน: +40,000 ฟุต (12,192 ม.) ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
0°C ถึง 40°C
°C MTBF
50,000 (ไม่รวม Backlight)
ชั่วโมง ความชื้นสัมพัทธ์
20%-80
% ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
-20° C ถึง 60° C
°C
ความยั่งยืน
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
EnergyStar 6.0
RoHS
ปราศจากสารปรอท วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
100
%
มาตรฐานและการรับรอง
การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
เครื่องหมาย CE
FCC Class B
VCCI
C-tick
CECP
CU
SASO
KUCAS
cETLus
SEMKO
TUV/ISO9241-307
EPA
WEEE
PSB
ใบรับรอง TCO
ตัวเครื่อง
สี
ดำ เคลือบ
เงางาม
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จอภาพ Philips นี้ได้รับการรับรอง MHL อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่อุปกรณ์ MHL ของคุณไม่เชื่อมต่อหรือทำงานผิดปกติ ให้ตรวจสอบ FAQ ของอุปกรณ์ MHL ของคุณหรือตรวจสอบกับผู้ขายโดยตรงเพื่อขอคำแนะนำ นโยบายของผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณอาจต้องการให้คุณซื้อสายหรืออะแดปเตอร์ MHL เฉพาะจากแบรนด์ของตนเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ต้องมีอุปกรณ์มือถือที่ได้รับการรับรอง MHL และสาย MHL (ไม่มีมาให้) โปรดตรวจสอบเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ร่วมกันได้กับผู้จำหน่ายอุปกรณ์ MHL การสแตนด์บาย/ปิดการประหยัดพลังงานของ ErP ไม่สามารถใช้งานได้กับการชาร์จ MHL โปรดดูที่ www.mhlconsortiun.org เพื่อดูรายชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ใช้งาน MHL ได้ เวลาการตอบสนองอย่างอัจฉริยะคือ ค่าที่ดีที่สุดจากการทดสอบ GtG หรือ GtG (BW) สัญลักษณ์ตัวอักษร "AH-IPS”/เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเป็นของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ
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