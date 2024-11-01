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  • สีสันสดใส รายละเอียดคมชัด สีสันสดใส รายละเอียดคมชัด สีสันสดใส รายละเอียดคมชัด

    จอภาพ LCD

    257E7QDSB/00

    สีสันสดใส รายละเอียดคมชัด

    จอแสดงผลแบบจอกว้างอันงดงามนี้จะมอบสีที่สดใสและรายละเอียดที่คมชัดในดีไซน์สุดหรูเพื่อความสว่างสดใสในทุกบ้านและสำนักงาน

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    จอภาพ LCD

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    สีสันสดใส รายละเอียดคมชัด

    ในดีไซน์หรู

    • E Line
    • 25 นิ้ว (63.4 ซม.)
    • 1920 x 1080 (Full HD)
    จอแสดงผล AH-IPS ให้ภาพอันยอดเยี่ยมด้วยมุมมองภาพกว้าง

    จอแสดงผล AH-IPS ให้ภาพอันยอดเยี่ยมด้วยมุมมองภาพกว้าง

    จอแสดงผล AH-IPS ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งให้มุมมองภาพที่กว้างขึ้นเป็นพิเศษที่มุม 178/178 องศา ทำให้สามารถรับชมภาพได้จากทุกมุม จอแสดงผล AH-IPS ให้คุณได้สัมผัสกับภาพที่คมชัดพร้อมสีสันสดใสไม่เหมือนกับแผง TN มาตรฐานทั่วไป ทำให้ AH-IPS เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับภาพถ่าย ภาพยนตร์ และการเบราส์เว็บ รวมไปถึงการใช้งานแบบมืออาชีพที่ต้องการความเที่ยงตรงของสีและความสว่างที่ต่อเนื่องตลอดเวลา

    จอแสดงผลแบบ Full HD 16:9 เพื่อภาพที่ละเอียดคมชัด

    จอแสดงผลแบบ Full HD 16:9 เพื่อภาพที่ละเอียดคมชัด

    คุณภาพของภาพที่ไม่อาจมองข้าม จอแสดงผลทั่วไปให้ภาพคุณภาพดี แต่คุณอาจคาดหวังมากกว่านั้น จอแสดงผลนี้มีความละเอียดภาพขั้นสูงแบบ Full HD 1920 x 1080 ด้วยคุณภาพแบบ Full HD ที่มีรายละเอียดของภาพที่คมชัดพร้อมความสว่างสูง ความเข้มที่น่าทึ่งและสีสันที่สมจริงจึงให้การรับชมภาพประดุจชีวิตจริง

    ลดอาการอ่อนล้าของดวงตาด้วยเทคโนโลยีปราศจากการสั่นไหว

    ลดอาการอ่อนล้าของดวงตาด้วยเทคโนโลยีปราศจากการสั่นไหว

    เนื่องจากวิธีการควบคุมความสว่างบนหน้าจอ LED Backlit ผู้ชมบางรายอาจรู้สึกถึงการสั่นไหวบนหน้าจอซึ่งทำให้ดวงตาอ่อนล้า เทคโนโลยีปราศจากการสั่นไหวของ Philips นำโซลูชันใหม่มาควบคุมความสว่างและลดการสั่นไหวเพื่อการรับชมที่สบายตายิ่งขึ้น

    SmartContrast ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิท

    SmartContrast ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิท

    SmartContrast เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Philips ที่จะวิเคราะห์ชนิดของเนื้อหาที่คุณกำลังชม และจะปรับสีและควบคุมความเปรียบต่างของแสงฉากหลังโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ภาพและวิดีโอดิจิตอลที่ดีเยี่ยม หรือเมื่อเล่นเกมส์ที่มีโทนสีดำค่อนข้างมาก เมื่อคุณเลือกโหมดประหยัดพลังงาน เครื่องจะปรับความเปรียบต่างของภาพและแสงฉากหลังอย่างละเอียดเพื่อให้เข้ากับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ใช้งานสำนักงาน และยังลดการใช้พลังงานอีกด้วย

    หน้าจอที่มีขอบบางเพื่อรูปลักษณ์ที่ดูไร้รอยต่อ

    หน้าจอที่มีขอบบางเพื่อรูปลักษณ์ที่ดูไร้รอยต่อ

    จอแสดงผลใหม่จาก Philips มีขอบจอที่บางเป็นพิเศษซึ่งช่วยลดสิ่งรบกวนให้เหลือน้อยที่สุดและเพิ่มพื้นที่การมองภาพให้มากที่สุด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตั้งค่าจอแสดงผลแบบหลายหน้าจอหรือการตั้งค่าหน้าจอแบบไทล์ เช่น การเล่นเกม การออกแบบกราฟิก และการใช้งานแบบมืออาชีพ ขอบจอที่บางเป็นพิเศษนี้ให้ความรู้สึกเหมือนกับการใช้หน้าจอขนาดใหญ่เพียงจอเดียว

    ปุ่มเปิดปิดเมนู EasySelect สำหรับเข้าใช้เมนูบนหน้าจออย่างรวดเร็ว

    ปุ่มเปิดปิดเมนู EasySelect สำหรับเข้าใช้เมนูบนหน้าจออย่างรวดเร็ว

    ปุ่มเปิดปิดเมนู EasySelect ที่ถูกกำหนดไว้อย่างเหมาะสมจะช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนการตั้งค่าจอภาพได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายในเมนูการแสดงผลบนหน้าจอ

    เทคโนโลยี MHL เพื่อความเพลิดเพลินกับข้อมูลที่คุณรับชมได้บนจอขนาดใหญ่

    เทคโนโลยี MHL เพื่อความเพลิดเพลินกับข้อมูลที่คุณรับชมได้บนจอขนาดใหญ่

    Mobile High Definition Link (MHL) เป็นเสียง/วิดีโออินเตอร์เฟซเคลื่อนที่สำหรับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์พกพาอื่นโดยตรง เพื่อการแสดงผลด้วยความละเอียดสูง สายไฟ MHL ที่เลือกได้ทำให้คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ MHL ของคุณกับจอแสดงผลขนาดใหญ่จาก Philips MHLได้โดยง่าย และชมวิดีโอ HD ด้วยเสียงดิจิตอลแบบเต็มรูปเสมือนมีชีวิต ไม่เพียงแต่คุณสามารถสนุกกับเกมบนมือถือ รูปภาพ ภาพยนตร์ หรือแอปพลิเคชันต่างๆ บนจอขนาดใหญ่ คุณสามารถชาร์จอุปกรณ์มือถือได้พร้อมกัน ดังนั้นคุณจะไม่เคยขาดพลังงานสำรอง

    SmartImage Lite สำหรับการตั้งค่าภาพให้เหมาะสมเพื่อการใช้งานที่ง่ายดาย

    SmartImage Lite เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ Philips ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณ SmartImage Lite เพิ่มความเปรียบต่าง ความอิ่มตัวของสีและความคมชัดของภาพและวิดีโอได้อย่างรวดเร็วตามสถานการณ์ที่คุณเลือกเพื่อประสิทธิภาพการแสดงผลอันสุดยอด ทั้งหมดนี้ในแบบเรียลไทม์ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว

    จอภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไร้สารปรอท

    จอภาพ Philips ที่มีแสงฉากหลัง LED ปราศจากสารปรอท ซึ่งเป็นหนึ่งในสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสัตว์มากที่สุด จอภาพไร้สารปรอทนี้จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นับตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการกำจัดทิ้ง

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      ขนาดจอภาพ
      25 นิ้ว / 63.4 ซม.
      อัตราการจัดมุมมอง
      16:9
      ประเภทจอ LCD
      จอ LCD แบบ AH-IPS
      ชนิดแสงพื้นหลัง
      ระบบ W-LED
      ระยะห่างระหว่างพิกเซล
      0.288 x 0.285 มม.
      ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
      1920 x 1080 @ 60Hz
      ความสว่าง
      250  cd/m²
      สีในการแสดงผล
      16.7 ล้าน
      อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
      1000:1
      SmartContrast
      20,000,000:1
      เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
      14 (Gray to Gray)  ms
      มุมมองภาพ
      • 178º (H) / 178º (V)
      • @ C/R > 10
      การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ
      SmartImage Lite
      พื้นที่แสดงภาพจริง
      552.96 (แนวนอน) x 308.64(แนวตั้ง)
      ความถี่ในการสแกน
      30 -83 kHz (H) / 56 -76 Hz (V)
      sRGB
      ใช่
      SmartResponse (ทั่วไป)
      5 (Gray to Gray) มิลลิวินาที
      MHL
      1080p @ 30Hz
      ปราศจากการสั่นไหว
      ใช่

    • การเชื่อมต่อ

      สัญญาณอินพุต
      • VGA (อะนาล็อก)
      • DVI-D (ดิจิตอล, HDCP)
      • MHL-HDMI (ดิจิตอล, HDCP)
      Sync Input
      • Separate Sync
      • Sync on Green
      สัญญาณเสียง (เข้า/ออก)
      HDMI เสียงออก

    • สะดวกสบาย

      การใช้งานกับระบบพลักแอนด์เพลย์
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 8.1 / 8 / 7
      ความสะดวกสำหรับผู้ใช้
      • เปิด/ปิดเครื่อง
      • เมนู
      • ระดับเสียง (สัญญาณเสียงออก HDMI)
      • อินพุต
      • SmartImage Lite
      ภาษา OSD
      • โปรตุเกสบราซิล
      • เชค
      • เนเธอร์แลนด์
      • อังกฤษ
      • ฟินนิช
      • ฝรั่งเศส
      • เยอรมัน
      • กรีก
      • ฮังการี
      • อิตาลี
      • ญี่ปุ่น
      • เกาหลี
      • โปแลนด์
      • โปรตุเกส
      • รัสเซีย
      • จีน (แผ่นดินใหญ่)
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      • ตุรกี
      • Ukrainian
      อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ
      • ล็อค Kensington
      • ขาตั้ง VESA (100x100 มม.)

    • ขาตั้ง

      เอียง
      -5/20  องศา

    • กำลังไฟ

      แหล่งจ่ายไฟ
      • ภายนอก
      • 100-240VAC, 50-60Hz
      โหมดปิด
      0.3 W (ทั่วไป)
      ในโหมดเปิด
      20.67 W (ทั่วไป) (วิธีทดสอบ EnergyStar 6.0)
      โหมดสแตนด์บาย
      0.5 W (ทั่วไป)
      สัญญาณไฟ LED การปิด/เปิดเครื่อง
      • การใช้งาน - สีขาว
      • โหมดสแตนด์บาย- ไฟสีขาว (กะพริบ)

    • ขนาด

      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (มม.)
      577 x 436 x 213  มม.
      บรรจุภัณฑ์หน่วยเป็น มม. (กว้างxสูงxลึก)
      619 x 492 x 124  มม.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (มม.)
      577 x 346 x 49  มม.

    • น้ำหนัก

      ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ (กก.)
      5.86  กก.
      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กก.)
      3.73  กก.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.)
      3.48  กก.

    • สภาพแวดล้อมในการทำงาน

      ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล
      ขณะทำงาน: +12,000 ฟุต (3,658 ม.), ขณะไม่ทำงาน: +40,000 ฟุต (12,192 ม.)
      ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
      0°C ถึง 40°C  °C
      MTBF
      50,000 (ไม่รวม Backlight)  ชั่วโมง
      ความชื้นสัมพัทธ์
      20%-80  %
      ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
      -20° C ถึง 60° C  °C

    • ความยั่งยืน

      สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
      • EnergyStar 6.0
      • RoHS
      • ปราศจากสารปรอท
      วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
      100  %

    • มาตรฐานและการรับรอง

      การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
      • เครื่องหมาย CE
      • FCC Class B
      • VCCI
      • C-tick
      • CECP
      • CU
      • SASO
      • KUCAS
      • cETLus
      • SEMKO
      • TUV/ISO9241-307
      • EPA
      • WEEE
      • PSB
      • ใบรับรอง TCO

    • ตัวเครื่อง

      สี
      ดำ
      เคลือบ
      เงางาม

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

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    • จอภาพ Philips นี้ได้รับการรับรอง MHL อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่อุปกรณ์ MHL ของคุณไม่เชื่อมต่อหรือทำงานผิดปกติ ให้ตรวจสอบ FAQ ของอุปกรณ์ MHL ของคุณหรือตรวจสอบกับผู้ขายโดยตรงเพื่อขอคำแนะนำ นโยบายของผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณอาจต้องการให้คุณซื้อสายหรืออะแดปเตอร์ MHL เฉพาะจากแบรนด์ของตนเพื่อให้สามารถใช้งานได้
    • ต้องมีอุปกรณ์มือถือที่ได้รับการรับรอง MHL และสาย MHL (ไม่มีมาให้) โปรดตรวจสอบเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ร่วมกันได้กับผู้จำหน่ายอุปกรณ์ MHL
    • การสแตนด์บาย/ปิดการประหยัดพลังงานของ ErP ไม่สามารถใช้งานได้กับการชาร์จ MHL
    • โปรดดูที่ www.mhlconsortiun.org เพื่อดูรายชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ใช้งาน MHL ได้
    • เวลาการตอบสนองอย่างอัจฉริยะคือ ค่าที่ดีที่สุดจากการทดสอบ GtG หรือ GtG (BW)
    • สัญลักษณ์ตัวอักษร "AH-IPS”/เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเป็นของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

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