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Brillianceจอภาพ LCD พร้อมเว็บแคม, MultiView

272P4QPJKES/00

ภาพชัดสดใสดุจคริสตัลเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

จอภาพ Philips คุณภาพระดับมืออาชีพเครื่องนี้มอบภาพ Crystalclear Quad ระดับ HD 2560x1440 ทั้งยังมี MultiView ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการเชื่อมต่อและดูแบบสองส่วน และมาพร้อมเว็บแคมซึ่งช่วยประหยัดเงินและเวลา

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ด้วย MultiView

ภาพชัดสดใสดุจคริสตัลเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

  • Quad HD

  • 27" (68.6 ซม.)

  • จอแสดงผล 2560 x 1440

MultiView ทำให้สามารถเชื่อมต่อและดูแบบสองส่วนในเวลาเดียวกันได้

ด้วยความละเอียดสูงพิเศษของจอภาพ Philips MultiView คุณจึงสามารถสัมผัสโลกแห่งการเชื่อมต่อในวิธีที่สะดวกสบายไม่ว่าที่ทำงานหรือที่บ้าน MultiView ทำให้สามารถเชื่อมต่อและดูแบบสองส่วนเพื่อให้คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์สองอย่าง เช่น PC และโน้ตบุ๊คแบบเรียงคู่กันพร้อมๆ กัน ทำให้การทำงานหลายๆ อย่างที่ซับซ้อนพร้อมกันเป็นเรื่องง่าย สามารถดูถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลจากกล่องรับสัญญาณของคุณด้านขวา ขณะท่องอินเตอร์เน็ตจากโน๊ตบุ๊คของคุณด้านซ้ายเป็นเรื่องง่าย คุณอาจต้องการจับตาดูการถ่ายทอดสดรายการข่าวพร้อมกับฟังเสียงในหน้าต่างขนาดเล็กขณะที่ทำงานกับบล็อกล่าสุดของคุณ

ลำโพงสเตอริโอในตัวสำหรับมัลติมีเดีย

มีลำโพงระบบเสียงสเตอริโอคู่คุณภาพสูงในอุปกรณ์แสดงภาพ สามารถจัดวางได้แบบ Front Firing ซึ่งสามารถมองเห็นได้ หรือแบบ Down Firing ซึ่งมองไม่เห็น, Top Firing, Rear Firing เป็นต้น ขึ้นอยู่กับรุ่นและการออกแบบ

พอร์ตจอแสดงผลสำหรับการใช้งาน Daisy Chain Multi-Display

จอภาพ Philips นี้ใช้พอร์ตแสดงผลที่มีเทคโนโลยี 1.2a Multi Stream Transport (MST) พร้อมด้วย HBR2 ที่ถ่ายโอนข้อมูลได้มากสองเท่าเป็น 21.6 Gbps ทำให้สามารถเชื่อมต่อหลายจอภาพแบบ Daisy Chain ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณเป็นอย่างมาก ความสามารถการเชื่อมต่อหลายจอภาพแบบ Daisy Chain ทำให้จอภาพ Philips นี้เหมาะสมเป็นพิเศษสำหรับใช้ในด้านการเงิน การธนาคาร ห้องควบคุม และลักษณะการใช้งานอื่นๆ ที่คล้ายกัน เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้การ์ดกราฟฟิก PC ของคุณต้องได้รับการรับรอง DP1.2 พร้อมตัวเลือก MST สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดไปที่ http://www.displayport.org/

ข้อมูลทางเทคนิค

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