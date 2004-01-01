คำค้นหา

  • เครื่องฟอกอากาศขนาดกะทัดรัดที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีที่สุด เครื่องฟอกอากาศขนาดกะทัดรัดที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีที่สุด เครื่องฟอกอากาศขนาดกะทัดรัดที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีที่สุด

    600i series เครื่องฟอกอากาศ

    AC0650/10

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว
    2 รางวัล

    เครื่องฟอกอากาศขนาดกะทัดรัดที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีที่สุด

    ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว เครื่องฟอกอากาศจะขจัดสารก่อภูมิแพ้และสารมลพิษออกไปโดยใช้พลังงานให้น้อยที่สุด ดีไซน์เงางามกะทัดรัดผสมกลมกลืนเข้ากับบ้านของคุณ ควบคุมเครื่องฟอกอากาศได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอป Philips Air+

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    600i series เครื่องฟอกอากาศ

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู เครื่องฟอกอากาศ ทั้งหมด

    เครื่องฟอกอากาศขนาดกะทัดรัดที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีที่สุด

    ฟอกอากาศให้ปราศจากสารก่อภูมิแพ้และสารมลพิษ

    • ฟอกอากาศในห้องที่กว้างสุดถึง 44 ตร.ม.
    • ใช้กำลังไฟฟ้าในการทำงานสูงสุด 12 W
    • อากาศบริสุทธิ์ (CADR) 170 ลบ.ม./ชม.
    • เชื่อมต่อกับแอป Air+
    กำจัดสารมลพิษภายใน 17 นาที (3)

    กำจัดสารมลพิษภายใน 17 นาที (3)

    เครื่องฟอกอากาศของเราสร้างอากาศบริสุทธิ์ทั่วทุกมุมห้องโดยมีอัตรา CADR ที่ 170 ลบ.ม./ชม. ฟอกอากาศในห้องกว้างสุด 44 ตร.ม. ได้อย่างทั่วถึง บอกลาสารมลพิษ เช่น PM2.5 แบคทีเรีย เกสรดอกไม้ ฝุ่นผง ขนสัตว์ และอื่นๆ อีกมากมายภายใน 17 นาที (3)

    กรองอนุภาคขนาดเล็ก 0.003 ไมครอนได้ 99.97% (1)

    กรองอนุภาคขนาดเล็ก 0.003 ไมครอนได้ 99.97% (1)

    ระบบกรอง 2 ชั้นที่ใช้เทคโนโลยี HEPA ของ NanoProtect ช่วยจับอนุภาคละเอียดพิเศษที่เล็กถึง 0.003 ไมครอนได้ 99.97% (1) เทคโนโลยี HEPA ของ NanoProtect ไม่เพียงแต่ดักจับสารมลพิษเท่านั้น แต่ยังใช้ประจุไฟฟ้าสถิตดูดมลพิษดังกล่าวเข้ามาด้วย ช่วยฟอกอากาศได้สูงสุดเป็น 2 เท่าของตัวกรอง HEPA H13 ธรรมดาทั่วไป ทั้งยังมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงกว่าด้วย (2)

    กำจัดไวรัสและละอองลอยออกจากอากาศ (5)

    กำจัดไวรัสและละอองลอยออกจากอากาศ (5)

    แทบไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไปจาก VitaShield ได้เลย ให้อากาศทั้งสะอาดขึ้นและบริสุทธิ์ขึ้น เทคโนโลยี VitaShield จะจับละอองลอย เชื้อโรค และอนุภาคที่ขนาดเล็กถึง 0.003 ไมครอน ซึ่งเล็กเสียยิ่งกว่าไวรัสที่เล็กที่สุดเสียอีก ได้รับการทดสอบแยกในห้องปฏิบัติการภายนอกเพื่อกำจัดไวรัส H1N1 ออกจากอากาศ อีกทั้งยังได้รับการทดสอบแล้วว่ากำจัดไวรัส HCov-E229 ได้ 99.99% (5)

    ดีไซน์ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

    ดีไซน์ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

    อากาศสะอาดขึ้น ใช้พลังงานน้อย และประหยัดค่าไฟ ใช้กำลังไฟฟ้าในการทำงานสูงสุด 12 W เครื่องฟอกอากาศของเราใช้พลังงานได้มีประสิทธิภาพเป็น 2 เท่าของเครื่องฟอกอากาศชั้นนำอื่นๆ (7) ในโหมดหลับ เครื่องจะใช้พลังงานเพียง 2 W ซึ่งใช้พลังงานน้อยกว่าหลอดไฟธรรมดาทั่วไป 30 เท่า

    เงียบเป็นพิเศษและไม่มีแสงรบกวน

    เงียบเป็นพิเศษและไม่มีแสงรบกวน

    ดื่มด่ำกับการนอนปราศจากสิ่งรบกวนด้วยนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศของเรา ในโหมดหลับ เครื่องจะส่งเสียงดังแค่ 19 dB (6) ซึ่งเงียบยิ่งกว่าเสียงกระซิบเสียอีก ทั้งยังหรี่ไฟจากจอแสดงผลดิจิตัลเพื่อลดแสงไฟรบกวนด้วย ด้วยการตั้งค่านี้ อากาศภายในบ้านของคุณจึงสะอาดอยู่เสมอแม้ในยามวิกาล

    ทดสอบอย่างละเอียดเพื่อความทนทานและคุณภาพที่คุณไว้ใจได้

    ทดสอบอย่างละเอียดเพื่อความทนทานและคุณภาพที่คุณไว้ใจได้

    การที่คุณเลือก Philips นั้น เหตุผลก็เพราะไว้วางใจในแบรนด์ Philips ซึ่งมีประสบการณ์ในการดูแลด้านอากาศและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพมากกว่า 80 ปี เครื่องฟอกอากาศของเราเข้ารับการตรวจทดสอบอย่างเข้มงวด 170 ประเภทก่อนปล่อยสู่ท้องตลาดและได้รับการรับรองโดย European Centre for Allergy Research Foundation

    ควบคุมเครื่องฟอกอากาศของคุณด้วยแอป Philips Air+

    ควบคุมเครื่องฟอกอากาศของคุณด้วยแอป Philips Air+

    ใช้แอปของเราเพื่อความสะดวกและการควบคุมที่มากขึ้น ในแอปนี้ คุณสามารถเปิดและปิดเครื่องฟอกอากาศ ปรับการตั้งค่าความเร็ว และติดตามสถานะการกรองได้ นอกจากนี้ ยังใช้เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฟอกอากาศผ่านชุดบทความต่างๆ ที่อยู่ในแอป รวมถึงตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศนอกบ้านได้ด้วย โดยสามารถใช้แอปนี้ได้ทุกที่ทุกเวลา

    ขนาดกะทัดรัด ดีไซน์เพรียวบาง

    ขนาดกะทัดรัด ดีไซน์เพรียวบาง

    เครื่องฟอกอากาศของเรามีขนาดกะทัดรัดและดีไซน์เพรียวบาง ทำให้เหมาะกับการตั้งเสริมไว้ในทุกพื้นที่ ให้การหายใจสะดวกยิ่งขึ้นพร้อมทั้งบ้านก็ดูสวยขึ้น สูงเพียง 34 ซม. เหมาะอย่างยิ่งกับการวางไว้บนโต๊ะหรือชั้นวาง ดื่มด่ำกับอากาศสะอาดสดชื่นพร้อมกลิ่นอายความงามล้ำลึก

    ไฟแสดงอายุการใช้งานของแผ่นกรอง

    ไฟแสดงอายุการใช้งานของแผ่นกรอง

    เครื่องกรองอากาศจะเตือนให้ทราบเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนแผ่นกรอง ช่วยให้เครื่องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรมากมาย ประกอบกับการที่แผ่นกรอง Philips เดิมของเรารับประกันประสิทธิภาพสูงสุดนาน 12 เดือน จึงมั่นใจได้เลยว่าอากาศจะสะอาดตลอดทั้งปีแน่นอน

    โหมดความเร็วแบบกำหนดเอง 3 ระดับ: ปานกลาง เทอร์โบ หลับ

    โหมดความเร็วแบบกำหนดเอง 3 ระดับ: ปานกลาง เทอร์โบ หลับ

    ปรับแต่งประสบการณ์การฟอกอากาศด้วยการตั้งค่าความเร็วเครื่องฟอกอากาศในโหมดต่างๆ คือ โหมดหลับ โหมดปานกลาง และโหมดเทอร์โบ ทั้งนี้หากต้องการฟอกอากาศอย่างมีประสิทธิภาพในภาวะที่มีระดับมลพิษสูง ก็เพียงเปิดเครื่องฟอกอากาศในโหมดเทอร์โบ โหมดนี้จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์รวดเร็วยิ่งขึ้น

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      ประเภทผลิตภัณฑ์
      เครื่องฟอกอากาศ
      เทคโนโลยี
      HEPA NanoProtect
      สี
      สีขาว สีเบจแพรไหม
      วัสดุหลัก
      พลาสติก
      การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
      มี
      ระยะ Wi-Fi
      2.4 GHz
      การควบคุมด้วยเสียง
      ไม่มี

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      พลังงานสูงสุด
      12 วัตต์
      เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
      ไม่มี
      ระดับเสียงต่ำสุด
      19 dB(A)
      ระดับเสียงสูงสุด
      49 dB(A)

    • ประสิทธิภาพ

      CADR (อัตราการส่งผ่านอากาศบริสุทธ์) (อนุภาค, GB/T)
      170 ลบ.ม./ชม.
      ชั้นของตัวกรอง
      แผ่นกรองชั้นต้น HEPA
      ระบบกรองอนุภาค
      99.97% ที่ 0.003 ไมครอน
      ขนาดห้องสูงสุด
      44 ตร.ม.

    • การใช้งาน

      ความยาวสายไฟ
      1.6 ม.
      โปรแกรมกำหนดการรับชม
      ใช่ (ในแอป)
      โหมดอัตโนมัติ
      ไม่มี
      โหมดสลีป
      มี
      การตั้งความเร็ว
      มี (หลับ ปานกลาง เทอร์โบ)
      ไฟกลางคืนโดยรอบ
      ไม่มี
      การแสดงคุณภาพอากาศ
      ไม่มี
      อินเตอร์เฟซ
      หน้าจอดิจิตอล (ระบบสัมผัส)
      แนะนำการเปลี่ยนแผ่นกรอง
      1 ปี

    • คุณสมบัติด้านความปลอดภัย

      ล็อคกันเปิด
      ไม่มี

    • น้ำหนักและขนาด

      ความสูงของผลิตภัณฑ์
      34,1 ซม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      2.2 กก.
      ความกว้างของผลิตภัณฑ์
      23.7 ซม.
      ความยาวของผลิตภัณฑ์
      24.3 ซม.
      ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
      26.3 ซม.
      ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
      26.3 ซม.
      ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
      37.5 ซม.
      น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
      3.2 กก.

    • ประหยัดพลังงาน

      ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย
      <1 วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      100-240 โวลต์
      ความถี่
      50/60Hz

    • การบำรุงรักษา

      รับประกัน
      2 ปี

    • ความเข้ากันได้

      อุปกรณ์เสริมที่มีให้ 1
      ตัวกรอง HEPA 2 ใน 1
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 1
      FY0611

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
    Clippin

    ค้นหาอะไหล่หรืออุปกรณ์เสริม

    ไปที่ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม

    อุปกรณ์เสริม

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    รางวัล

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • (1) จากอากาศที่ไหลผ่านแผ่นกรอง ได้รับการทดสอบกับละอองลอย NaCl โดย IUTA ตาม DIN71460-1
    • (2) เครื่องฟอกอากาศ Philips มีอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์รวมทั้งประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงกว่าเมื่อใช้แผ่นกรองชนิด HEPA ของ NanoProtect เทียบกับแผ่นกรองชนิด HEPA H13 เมื่อทดสอบกับ GB/T 18801
    • (3) นี่เป็นเวลาทางทฤษฎีสำหรับการทำความสะอาดแบบครั้งเดียวที่คำนวณโดยการหาร CADR 170 ตร.ม./ชม. ด้วยขนาดห้อง 48 ตร.ม. (สมมติว่าห้องมีขนาด 20 ตร.ม. และความสูง 2.4 ม.)
    • (4) จากอากาศที่ผ่านวัสดุแผ่นกรอง ได้รับการทดสอบด้วยเกสรเบิร์ชบนสื่อกลางการกรองตามมาตรฐาน SOP 350.003 ของ Austrian OFI Institute
    • (5) การทดสอบอัตราการลดจุลชีพที่ห้องปฏิบัติการภายนอกโดยใช้งานเครื่องในโหมดเทอร์โบนาน 1.5 ชม. ในห้องทดสอบที่มีการปนเปื้อนไวรัสละอองลอย HCOV-229E ทั้งนี้แม้ว่าไวรัส HCOV-229E จะนับว่าเป็นญาติแต่ก็ไม่ใช่ไวรัส SARS-CoV-2 ซึ่งเป็นสาเหตุของโรค Covid-19 แต่อย่างใด
    • (6) ระดับสัญญาณรบกวนเฉลี่ย ได้รับการทดสอบกับ IEC 60704-1 - 2020, MOD
    • (7) CADR ต่อวัตต์ที่ประกาศโดยใช้กำลังไฟฟ้าสูงสุดเทียบกับเครื่องฟอกอากาศที่ขายดี 20 อันดับแรกของ Amazon ในประเทศเยอรมนี มีนาคม 2023
    • (8) อายุการใช้งานแนะนำคำนวณตามเวลาการใช้งานเฉลี่ยของผู้ใช้จาก Philips และข้อมูลระดับมลพิษในเมืองจาก WHO แต่อายุการใช้งานจริงๆ นั้นจะได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมและความถี่บ่อยในการใช้งานด้วย ใช้ได้เฉพาะในประเทศที่มีร้านค้า Philips เท่านั้น

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด