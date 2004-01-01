AC0650/10
เครื่องฟอกอากาศขนาดกะทัดรัดที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีที่สุด
ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว เครื่องฟอกอากาศจะขจัดสารก่อภูมิแพ้และสารมลพิษออกไปโดยใช้พลังงานให้น้อยที่สุด ดีไซน์เงางามกะทัดรัดผสมกลมกลืนเข้ากับบ้านของคุณ ควบคุมเครื่องฟอกอากาศได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอป Philips Air+ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
เครื่องฟอกอากาศของเราสร้างอากาศบริสุทธิ์ทั่วทุกมุมห้องโดยมีอัตรา CADR ที่ 170 ลบ.ม./ชม. ฟอกอากาศในห้องกว้างสุด 44 ตร.ม. ได้อย่างทั่วถึง บอกลาสารมลพิษ เช่น PM2.5 แบคทีเรีย เกสรดอกไม้ ฝุ่นผง ขนสัตว์ และอื่นๆ อีกมากมายภายใน 17 นาที (3)
ระบบกรอง 2 ชั้นที่ใช้เทคโนโลยี HEPA ของ NanoProtect ช่วยจับอนุภาคละเอียดพิเศษที่เล็กถึง 0.003 ไมครอนได้ 99.97% (1) เทคโนโลยี HEPA ของ NanoProtect ไม่เพียงแต่ดักจับสารมลพิษเท่านั้น แต่ยังใช้ประจุไฟฟ้าสถิตดูดมลพิษดังกล่าวเข้ามาด้วย ช่วยฟอกอากาศได้สูงสุดเป็น 2 เท่าของตัวกรอง HEPA H13 ธรรมดาทั่วไป ทั้งยังมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงกว่าด้วย (2)
แทบไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไปจาก VitaShield ได้เลย ให้อากาศทั้งสะอาดขึ้นและบริสุทธิ์ขึ้น เทคโนโลยี VitaShield จะจับละอองลอย เชื้อโรค และอนุภาคที่ขนาดเล็กถึง 0.003 ไมครอน ซึ่งเล็กเสียยิ่งกว่าไวรัสที่เล็กที่สุดเสียอีก ได้รับการทดสอบแยกในห้องปฏิบัติการภายนอกเพื่อกำจัดไวรัส H1N1 ออกจากอากาศ อีกทั้งยังได้รับการทดสอบแล้วว่ากำจัดไวรัส HCov-E229 ได้ 99.99% (5)
อากาศสะอาดขึ้น ใช้พลังงานน้อย และประหยัดค่าไฟ ใช้กำลังไฟฟ้าในการทำงานสูงสุด 12 W เครื่องฟอกอากาศของเราใช้พลังงานได้มีประสิทธิภาพเป็น 2 เท่าของเครื่องฟอกอากาศชั้นนำอื่นๆ (7) ในโหมดหลับ เครื่องจะใช้พลังงานเพียง 2 W ซึ่งใช้พลังงานน้อยกว่าหลอดไฟธรรมดาทั่วไป 30 เท่า
ดื่มด่ำกับการนอนปราศจากสิ่งรบกวนด้วยนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศของเรา ในโหมดหลับ เครื่องจะส่งเสียงดังแค่ 19 dB (6) ซึ่งเงียบยิ่งกว่าเสียงกระซิบเสียอีก ทั้งยังหรี่ไฟจากจอแสดงผลดิจิตัลเพื่อลดแสงไฟรบกวนด้วย ด้วยการตั้งค่านี้ อากาศภายในบ้านของคุณจึงสะอาดอยู่เสมอแม้ในยามวิกาล
การที่คุณเลือก Philips นั้น เหตุผลก็เพราะไว้วางใจในแบรนด์ Philips ซึ่งมีประสบการณ์ในการดูแลด้านอากาศและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพมากกว่า 80 ปี เครื่องฟอกอากาศของเราเข้ารับการตรวจทดสอบอย่างเข้มงวด 170 ประเภทก่อนปล่อยสู่ท้องตลาดและได้รับการรับรองโดย European Centre for Allergy Research Foundation
ใช้แอปของเราเพื่อความสะดวกและการควบคุมที่มากขึ้น ในแอปนี้ คุณสามารถเปิดและปิดเครื่องฟอกอากาศ ปรับการตั้งค่าความเร็ว และติดตามสถานะการกรองได้ นอกจากนี้ ยังใช้เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฟอกอากาศผ่านชุดบทความต่างๆ ที่อยู่ในแอป รวมถึงตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศนอกบ้านได้ด้วย โดยสามารถใช้แอปนี้ได้ทุกที่ทุกเวลา
เครื่องฟอกอากาศของเรามีขนาดกะทัดรัดและดีไซน์เพรียวบาง ทำให้เหมาะกับการตั้งเสริมไว้ในทุกพื้นที่ ให้การหายใจสะดวกยิ่งขึ้นพร้อมทั้งบ้านก็ดูสวยขึ้น สูงเพียง 34 ซม. เหมาะอย่างยิ่งกับการวางไว้บนโต๊ะหรือชั้นวาง ดื่มด่ำกับอากาศสะอาดสดชื่นพร้อมกลิ่นอายความงามล้ำลึก
เครื่องกรองอากาศจะเตือนให้ทราบเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนแผ่นกรอง ช่วยให้เครื่องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรมากมาย ประกอบกับการที่แผ่นกรอง Philips เดิมของเรารับประกันประสิทธิภาพสูงสุดนาน 12 เดือน จึงมั่นใจได้เลยว่าอากาศจะสะอาดตลอดทั้งปีแน่นอน
ปรับแต่งประสบการณ์การฟอกอากาศด้วยการตั้งค่าความเร็วเครื่องฟอกอากาศในโหมดต่างๆ คือ โหมดหลับ โหมดปานกลาง และโหมดเทอร์โบ ทั้งนี้หากต้องการฟอกอากาศอย่างมีประสิทธิภาพในภาวะที่มีระดับมลพิษสูง ก็เพียงเปิดเครื่องฟอกอากาศในโหมดเทอร์โบ โหมดนี้จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์รวดเร็วยิ่งขึ้น
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ข้อมูลทางเทคนิค
ประสิทธิภาพ
การใช้งาน
คุณสมบัติด้านความปลอดภัย
น้ำหนักและขนาด
ประหยัดพลังงาน
การบำรุงรักษา
ความเข้ากันได้
ประเทศผู้ผลิต
