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  • ฟอกอากาศอย่างรวดเร็วภายใต้รูปโฉมที่กะทัดรัดสวยงาม ฟอกอากาศอย่างรวดเร็วภายใต้รูปโฉมที่กะทัดรัดสวยงาม ฟอกอากาศอย่างรวดเร็วภายใต้รูปโฉมที่กะทัดรัดสวยงาม
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    PureProtect Mini 900 Series เครื่องฟอกอากาศอัจฉริยะ

    AC0950/10

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ฟอกอากาศอย่างรวดเร็วภายใต้รูปโฉมที่กะทัดรัดสวยงาม

    เพลิดเพลินกับอากาศที่สะอาดและปลอดภัยที่บ้านกับเครื่องฟอกอากาศขนาดกะทัดรัดของเราที่จะช่วยขจัดสารก่อภูมิแพ้ 99.97% และมลพิษอย่างรวดเร็วและประหยัดพลังงาน ดีไซน์เพรียวบางและการควบคุมที่ชาญฉลาดช่วยให้กลมกลืนกับบ้านและวิถีชีวิตของคุณ

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    PureProtect Mini 900 Series เครื่องฟอกอากาศอัจฉริยะ

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    ฟอกอากาศอย่างรวดเร็วภายใต้รูปโฉมที่กะทัดรัดสวยงาม

    ดักจับสารก่อภูมิแพ้และมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ

    • ฟอกอากาศในห้องได้สูงสุด 65 ตร.ม.
    • อัตราการฟอกอากาศ 250 ลบ.ม./ชม. (CADR)
    • แผ่นกรอง HEPA และผงถ่านกัมมันต์
    • เซนเซอร์ PM2.5 อัจฉริยะ
    กำจัดสารมลพิษภายใน 12 นาที

    กำจัดสารมลพิษภายใน 12 นาที

    ฟอกอากาศอย่างรวดเร็วภายใต้รูปโฉมที่กะทัดรัดสวยงาม (1) การกรองที่ทรงพลังถึง 250 ลบ.ม./ชม. (CADR) ช่วยให้ฟอกอากาศในพื้นที่ได้กว้างถึง 65 ตร.ม. (2) และสามารถฟอกอากาศในห้องขนาด 20 ตร.ม. ภายในเวลาน้อยกว่า 12 นาที (3)

    แผ่นกรอง HEPA 3 ชั้นจะดักจับอนุภาคขนาดเล็กที่สุดได้ถึง 99.97%

    แผ่นกรอง HEPA 3 ชั้นจะดักจับอนุภาคขนาดเล็กที่สุดได้ถึง 99.97%

    แผ่นกรอง 3 ชั้นที่ประกอบด้วยแผ่นกรองชั้นแรก, HEPA NanoProtect และผงถ่านกัมมันต์ช่วยให้ดักจับอนุภาคได้ 99.97% ที่มีขนาดเล็กเพียง 0.003 ไมคร่อน (4) – ซึ่งเล็กกว่าไวรัสที่มีขนาดเล็กที่สุดเสียอีก!

    เงียบเป็นพิเศษและไม่มีแสงรบกวน

    เงียบเป็นพิเศษและไม่มีแสงรบกวน

    นอนหลับอย่างไร้การรบกวน เพราะในโหมดหลับ เครื่องฟอกอากาศของเราจะทำงานด้วยเสียงที่เบาเพียง 20.5 dB (5) ซึ่งเงียบยิ่งกว่าเสียงกระซิบ และจะทำการหรี่แสงของหน้าจอดิจิตอลเพื่อลดการรบกวนจากแสง

    ดักจับสารก่อภูมิแพ้ 99.99% จากฝุ่น เกสรหรือสัตว์เลี้ยง

    ดักจับสารก่อภูมิแพ้ 99.99% จากฝุ่น เกสรหรือสัตว์เลี้ยง

    ให้การปกป้องผู้เป็นโรคภูมิแพ้ตลอดวัน ขจัดไรฝุ่น สารก่อภูมิแพ้จากเกสรดอกไม้ สัตว์ หรือสปอร์ของราได้ 99.99% (6) ตัวกระตุ้นโรคภูมิแพ้หรือไข้ละอองฟาง (7) ได้รับการรับรองว่าปลอดภัยจากสารก่อภูมิแพ้โดย ECARF

    ลดไวรัสเช่น H1N1 (flu) จากอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    ลดไวรัสเช่น H1N1 (flu) จากอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    ขจัดไวรัสและแบคทีเรียในอากาศ 99.9% ผ่านการทดสอบแบบอิสระว่าสามารถขจัดไวรัสไข้หวัดใหญ่ H1N1 (8) แบคทีเรียสแตฟิโลค็อกคัส (9) และโคโรนาไวรัส Hcov-E229 99.99% (10)

    ใช้พลังงานน้อยกว่าหลอดไฟ

    ใช้พลังงานน้อยกว่าหลอดไฟ

    ให้อากาศที่สะอาดโดยใช้พลังงานต่ำ เครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้ใช้พลังงานเพียง 23W ที่การทำงานระดับสูงสุด ซึ่งน้อยกว่าหลอดไฟแบบเดิมเสียอีก

    ดักจับกลิ่นและก๊าซมลพิษ

    ดักจับกลิ่นและก๊าซมลพิษ

    แผ่นกรองผงถ่านกัมมันต์จะดักจับกลิ่นและขจัดก๊าซมลพิษ >90% ที่เป็นภัยต่ออากาศภายในอาคาร (11): NO2 ซึ่งเป็นมลพิษจากอุตสาหกรรมและรถยนต์ Toluene หรือ VOC จากสีทาบ้าน ผงซักฟอกและเฟอร์นิเจอร์ ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ: ไม่มีการปล่อยไอออน สารเคมี หรือโอโซน

    รับรู้และปรับให้เหมาะกับคุณภาพอากาศของคุณอย่างชาญฉลาด

    รับรู้และปรับให้เหมาะกับคุณภาพอากาศของคุณอย่างชาญฉลาด

    เทคโนโลยี AeraSense จะทำการสแกนอากาศ 1000 ครั้งต่อวินาทีเพื่อตรวจจับมลพิษและก๊าซ และรายงานคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์บนจอภาพหรือในแอป ในโหมดอัตโนมัติ เครื่องจะเลือกความเร็วที่เหมาะกับแต่ละสถานการณ์อย่างชาญฉลาด

    ควบคุมเครื่องฟอกอากาศของคุณได้จากทุกที่ด้วยแอป Philips Air+

    ควบคุมเครื่องฟอกอากาศของคุณได้จากทุกที่ด้วยแอป Philips Air+

    จับคู่เครื่องฟอกอากาศกับแอป Air+ เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในและภายนอกอาคาร ควบคุมจากระยะไกล และสั่งการด้วยเสียงผ่าน Google และ Alexa ในแอป ให้เลือกโหมด Auto+ สำหรับเทคโนโลยี AI ที่ปรับให้เข้ากับกิจวัตรประจำวันของคุณพร้อมลดเสียงรบกวนและการใช้พลังงานให้เหลือน้อยที่สุด

    เข้านอนและตื่นพร้อมกับอากาศที่สะอาด สดชื่น

    เข้านอนและตื่นพร้อมกับอากาศที่สะอาด สดชื่น

    การตั้งเวลาแบบอัจฉริยะเพื่อให้เหมาะกับวิถีชีวิตของคุณ เลือก Fresh Wake-up เพื่อค่อยๆ เร่งความเร็วการฟอกอากาศก่อนเวลาปลุกที่คุณตั้ง ในเวลากลางคืน Fresh Bedtime จะฟอกอากาศในห้องของคุณอย่างทั่วถึงก่อนที่คุณจะเข้านอน เพื่อให้คุณนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเต็มที่

    ตัวกรองที่มีอายุการใช้งานนานถึง 1 ปี

    ตัวกรองที่มีอายุการใช้งานนานถึง 1 ปี

    แผ่นกรองจะให้ประสิทธิภาพสูงสุดได้นานถึง 1 ปี (12) ช่วยลดความวุ่นวายและต้นทุน เครื่องฟอกอากาศจะคำนวณอายุการใช้งานของตัวกรอง และแจ้งให้คุณทราบเมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยน

    ออกแบบมาเพื่อความทนทานและความยั่งยืน

    ออกแบบมาเพื่อความทนทานและความยั่งยืน

    ผลิตภัณฑ์ของ Philips ถูกกออกแบบมาให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ผ่านการทดสอบความทนทานเพื่อการทำงานแบบตลอด 24 ชั่วโมง >23% ของพลาสติกที่ใช้ในผลิตภัณฑ์นี้เป็นพลาสติกรีไซเคิลเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      ประเภทผลิตภัณฑ์
      เครื่องฟอกอากาศ
      เทคโนโลยี
      HEPA NanoProtect
      สี
      Arctic White
      วัสดุหลัก
      พลาสติก
      วัสดุรอง
      พลาสติกรีไซเคิล (>23%)
      การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
      มี
      ระยะ Wi-Fi
      2.4 GHz
      การควบคุมด้วยเสียง
      มี (Google, Alexa)

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      พลังงานสูงสุด
      23 วัตต์
      เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
      PM2.5
      ระดับเสียงต่ำสุด
      20.5 dB(A)
      ระดับเสียงสูงสุด
      49,0 dB(A)

    • ประสิทธิภาพ

      CADR (อัตราการส่งผ่านอากาศบริสุทธ์) (อนุภาค, GB/T)
      250 ลบ.ม./ชม.
      ชั้นของตัวกรอง
      HEPA
      ระบบกรองอนุภาค
      99.97% ที่ 0.003 ไมครอน
      ขนาดห้องสูงสุด
      65 ตร.ม.

    • การใช้งาน

      ความยาวสายไฟ
      1.5 ม.
      โปรแกรมกำหนดการรับชม
      ใช่ (ในแอป)
      โหมดอัตโนมัติ
      มี
      โหมดสลีป
      มี
      การตั้งความเร็ว
      มี (สลีป
      ไฟกลางคืนโดยรอบ
      ไม่มี
      การแสดงคุณภาพอากาศ
      สี
      อินเตอร์เฟซ
      หน้าจอดิจิตอล (ระบบสัมผัส)
      แนะนำการเปลี่ยนแผ่นกรอง
      1 ปี

    • คุณสมบัติด้านความปลอดภัย

      ล็อคกันเปิด
      มี

    • น้ำหนักและขนาด

      ความสูงของผลิตภัณฑ์
      36.4 ซม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      2.7 กก.
      ความกว้างของผลิตภัณฑ์
      24 ซม.
      ความยาวของผลิตภัณฑ์
      23.8 ซม.
      ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
      28 ซม.
      ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
      28 ซม.
      ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
      40 ซม.
      น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
      3.8 กก.

    • ประหยัดพลังงาน

      ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย
      2 วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      100-240 โวลต์
      ความถี่
      50/60Hz

    • การบำรุงรักษา

      รับประกัน
      2 ปี

    • ความเข้ากันได้

      อุปกรณ์เสริมที่มีให้ 1
      ตัวกรอง HEPA 3 ใน 1
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 1
      FY0910

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

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    • (1) CADR เทียบกับ Philips AC0850 รุ่นเก่า
    • (2) การทดสอบ CADR ตาม GB/T18801-2022 พื้นที่การทำให้บริสุทธิ์นั้นคำนวณตามมาตรฐาน NRCC-54013
    • (3) ที่คำนวณ: ห้องขนาด 48 ลบ.ม., CADR 250 ลบ.ม./ชม.
    • (4) จากอากาศที่ผ่านตัวกรอง ได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน DIN71460 ที่มีละออง NaCl 0.003um, iUTA
    • (5) แรงดันเสียง, IEC 60704, ที่ 1.5 ม.
    • (6) จากอากาศที่ผ่านตัวกรอง ได้รับการทดสอบกับไรฝุ่น เกสรเบิร์ชและสารก่อภูมิแพ้จากแมวตามมาตรฐาน SOP 350.003 ของ Austrian OFI Institute
    • (7) โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้และผลกระทบต่อหอบหืด (ARIA) 2008 เขียนโดย J. Bousquet และอีกประมาณ 50 KOL, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160
    • (8) อัตราการลดจุลชีพที่ทดสอบโดย GMT lab กับไข้หวัดใหญ่ (H1N1) ในห้องทดสอบขนาด 30 ลบ.ม. โดยใช้โหมดเทอร์โบเป็นเวลา 1 ชม.
    • (9) ทดสอบตามมาตรฐาน GB21551.3-2010 กับ S. Albus, ห้อง 30 ลบ.ม., 1 ชม. โหมดเทอร์โบ ห้องปฏิบัติการของบุคคลที่ 3
    • (10) การทดสอบอัตราการลดจุลชีพที่ห้องปฏิบัติการภายนอกโดยใช้งานเครื่องในโหมดเทอร์โบนาน 1 ชม. ในห้องทดสอบไวรัสละอองลอย HCOV-229E ทั้งนี้แม้ว่าไวรัส HCOV-229E จะนับว่าเป็นญาติแต่ก็ไม่ใช่ไวรัส SARS-CoV-2 ซึ่งเป็นสาเหตุของโรค Covid-19 แต่อย่างใด
    • (11) การทดสอบของห้องปฏิบัติการภายนอกกับ GB/T 18801-2022 กับ TVOC, Toluene และ NO2: ห้องขนาด 30 ลบ.ม. โหมดเทอร์โบเป็นเวลา 2 ชม.
    • (12) การกรองตลอดอายุการใช้งาน ขึ้นกับคุณภาพอากาศและการใช้งาน

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