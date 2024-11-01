PureProtect Mini 900 Series เครื่องฟอกอากาศอัจฉริยะ
ฟอกอากาศอย่างรวดเร็วภายใต้รูปโฉมที่กะทัดรัดสวยงาม
เพลิดเพลินกับอากาศที่สะอาดและปลอดภัยที่บ้านกับเครื่องฟอกอากาศขนาดกะทัดรัดของเราที่จะช่วยขจัดสารก่อภูมิแพ้ 99.97% และมลพิษอย่างรวดเร็วและประหยัดพลังงาน ดีไซน์เพรียวบางและการควบคุมที่ชาญฉลาดช่วยให้กลมกลืนกับบ้านและวิถีชีวิตของคุณ ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
PureProtect Mini 900 Series เครื่องฟอกอากาศอัจฉริยะ
ฟอกอากาศอย่างรวดเร็วภายใต้รูปโฉมที่กะทัดรัดสวยงาม
ดักจับสารก่อภูมิแพ้และมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ
- ฟอกอากาศในห้องได้สูงสุด 65 ตร.ม.
- อัตราการฟอกอากาศ 250 ลบ.ม./ชม. (CADR)
- แผ่นกรอง HEPA และผงถ่านกัมมันต์
- เซนเซอร์ PM2.5 อัจฉริยะ
กำจัดสารมลพิษภายใน 12 นาที
ฟอกอากาศอย่างรวดเร็วภายใต้รูปโฉมที่กะทัดรัดสวยงาม (1) การกรองที่ทรงพลังถึง 250 ลบ.ม./ชม. (CADR) ช่วยให้ฟอกอากาศในพื้นที่ได้กว้างถึง 65 ตร.ม. (2) และสามารถฟอกอากาศในห้องขนาด 20 ตร.ม. ภายในเวลาน้อยกว่า 12 นาที (3)
แผ่นกรอง HEPA 3 ชั้นจะดักจับอนุภาคขนาดเล็กที่สุดได้ถึง 99.97%
แผ่นกรอง 3 ชั้นที่ประกอบด้วยแผ่นกรองชั้นแรก, HEPA NanoProtect และผงถ่านกัมมันต์ช่วยให้ดักจับอนุภาคได้ 99.97% ที่มีขนาดเล็กเพียง 0.003 ไมคร่อน (4) – ซึ่งเล็กกว่าไวรัสที่มีขนาดเล็กที่สุดเสียอีก!
เงียบเป็นพิเศษและไม่มีแสงรบกวน
นอนหลับอย่างไร้การรบกวน เพราะในโหมดหลับ เครื่องฟอกอากาศของเราจะทำงานด้วยเสียงที่เบาเพียง 20.5 dB (5) ซึ่งเงียบยิ่งกว่าเสียงกระซิบ และจะทำการหรี่แสงของหน้าจอดิจิตอลเพื่อลดการรบกวนจากแสง
ดักจับสารก่อภูมิแพ้ 99.99% จากฝุ่น เกสรหรือสัตว์เลี้ยง
ให้การปกป้องผู้เป็นโรคภูมิแพ้ตลอดวัน ขจัดไรฝุ่น สารก่อภูมิแพ้จากเกสรดอกไม้ สัตว์ หรือสปอร์ของราได้ 99.99% (6) ตัวกระตุ้นโรคภูมิแพ้หรือไข้ละอองฟาง (7) ได้รับการรับรองว่าปลอดภัยจากสารก่อภูมิแพ้โดย ECARF
ลดไวรัสเช่น H1N1 (flu) จากอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขจัดไวรัสและแบคทีเรียในอากาศ 99.9% ผ่านการทดสอบแบบอิสระว่าสามารถขจัดไวรัสไข้หวัดใหญ่ H1N1 (8) แบคทีเรียสแตฟิโลค็อกคัส (9) และโคโรนาไวรัส Hcov-E229 99.99% (10)
ใช้พลังงานน้อยกว่าหลอดไฟ
ให้อากาศที่สะอาดโดยใช้พลังงานต่ำ เครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้ใช้พลังงานเพียง 23W ที่การทำงานระดับสูงสุด ซึ่งน้อยกว่าหลอดไฟแบบเดิมเสียอีก
ดักจับกลิ่นและก๊าซมลพิษ
แผ่นกรองผงถ่านกัมมันต์จะดักจับกลิ่นและขจัดก๊าซมลพิษ >90% ที่เป็นภัยต่ออากาศภายในอาคาร (11): NO2 ซึ่งเป็นมลพิษจากอุตสาหกรรมและรถยนต์ Toluene หรือ VOC จากสีทาบ้าน ผงซักฟอกและเฟอร์นิเจอร์ ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ: ไม่มีการปล่อยไอออน สารเคมี หรือโอโซน
รับรู้และปรับให้เหมาะกับคุณภาพอากาศของคุณอย่างชาญฉลาด
เทคโนโลยี AeraSense จะทำการสแกนอากาศ 1000 ครั้งต่อวินาทีเพื่อตรวจจับมลพิษและก๊าซ และรายงานคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์บนจอภาพหรือในแอป ในโหมดอัตโนมัติ เครื่องจะเลือกความเร็วที่เหมาะกับแต่ละสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
ควบคุมเครื่องฟอกอากาศของคุณได้จากทุกที่ด้วยแอป Philips Air+
จับคู่เครื่องฟอกอากาศกับแอป Air+ เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในและภายนอกอาคาร ควบคุมจากระยะไกล และสั่งการด้วยเสียงผ่าน Google และ Alexa ในแอป ให้เลือกโหมด Auto+ สำหรับเทคโนโลยี AI ที่ปรับให้เข้ากับกิจวัตรประจำวันของคุณพร้อมลดเสียงรบกวนและการใช้พลังงานให้เหลือน้อยที่สุด
เข้านอนและตื่นพร้อมกับอากาศที่สะอาด สดชื่น
การตั้งเวลาแบบอัจฉริยะเพื่อให้เหมาะกับวิถีชีวิตของคุณ เลือก Fresh Wake-up เพื่อค่อยๆ เร่งความเร็วการฟอกอากาศก่อนเวลาปลุกที่คุณตั้ง ในเวลากลางคืน Fresh Bedtime จะฟอกอากาศในห้องของคุณอย่างทั่วถึงก่อนที่คุณจะเข้านอน เพื่อให้คุณนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเต็มที่
ตัวกรองที่มีอายุการใช้งานนานถึง 1 ปี
แผ่นกรองจะให้ประสิทธิภาพสูงสุดได้นานถึง 1 ปี (12) ช่วยลดความวุ่นวายและต้นทุน เครื่องฟอกอากาศจะคำนวณอายุการใช้งานของตัวกรอง และแจ้งให้คุณทราบเมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยน
ออกแบบมาเพื่อความทนทานและความยั่งยืน
ผลิตภัณฑ์ของ Philips ถูกกออกแบบมาให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ผ่านการทดสอบความทนทานเพื่อการทำงานแบบตลอด 24 ชั่วโมง >23% ของพลาสติกที่ใช้ในผลิตภัณฑ์นี้เป็นพลาสติกรีไซเคิลเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ข้อมูลทางเทคนิค
-
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
- ประเภทผลิตภัณฑ์
-
เครื่องฟอกอากาศ
- เทคโนโลยี
-
HEPA NanoProtect
- สี
-
Arctic White
- วัสดุหลัก
-
พลาสติก
- วัสดุรอง
-
พลาสติกรีไซเคิล (>23%)
- การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
-
มี
- ระยะ Wi-Fi
-
2.4 GHz
- การควบคุมด้วยเสียง
-
มี (Google, Alexa)
-
ข้อมูลทางเทคนิค
- พลังงานสูงสุด
-
23 วัตต์
- เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
-
PM2.5
- ระดับเสียงต่ำสุด
-
20.5 dB(A)
- ระดับเสียงสูงสุด
-
49,0 dB(A)
-
ประสิทธิภาพ
- CADR (อัตราการส่งผ่านอากาศบริสุทธ์) (อนุภาค, GB/T)
-
250 ลบ.ม./ชม.
- ชั้นของตัวกรอง
-
HEPA
- ระบบกรองอนุภาค
-
99.97% ที่ 0.003 ไมครอน
- ขนาดห้องสูงสุด
-
65 ตร.ม.
-
การใช้งาน
- ความยาวสายไฟ
-
1.5 ม.
- โปรแกรมกำหนดการรับชม
-
ใช่ (ในแอป)
- โหมดอัตโนมัติ
-
มี
- โหมดสลีป
-
มี
- การตั้งความเร็ว
-
มี (สลีป
- ไฟกลางคืนโดยรอบ
-
ไม่มี
- การแสดงคุณภาพอากาศ
-
สี
- อินเตอร์เฟซ
-
หน้าจอดิจิตอล (ระบบสัมผัส)
- แนะนำการเปลี่ยนแผ่นกรอง
-
1 ปี
-
คุณสมบัติด้านความปลอดภัย
- ล็อคกันเปิด
-
มี
-
น้ำหนักและขนาด
- ความสูงของผลิตภัณฑ์
-
36.4 ซม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์
-
2.7 กก.
- ความกว้างของผลิตภัณฑ์
-
24 ซม.
- ความยาวของผลิตภัณฑ์
-
23.8 ซม.
- ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
-
28 ซม.
- ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
-
28 ซม.
- ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
-
40 ซม.
- น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
-
3.8 กก.
-
ประหยัดพลังงาน
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย
-
2 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้า
-
100-240 โวลต์
- ความถี่
-
50/60Hz
-
การบำรุงรักษา
- รับประกัน
-
2 ปี
-
ความเข้ากันได้
- อุปกรณ์เสริมที่มีให้ 1
-
ตัวกรอง HEPA 3 ใน 1
- อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 1
-
FY0910
-
ประเทศผู้ผลิต
- ผลิตใน
-
จีน
- (1) CADR เทียบกับ Philips AC0850 รุ่นเก่า
- (2) การทดสอบ CADR ตาม GB/T18801-2022 พื้นที่การทำให้บริสุทธิ์นั้นคำนวณตามมาตรฐาน NRCC-54013
- (3) ที่คำนวณ: ห้องขนาด 48 ลบ.ม., CADR 250 ลบ.ม./ชม.
- (4) จากอากาศที่ผ่านตัวกรอง ได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน DIN71460 ที่มีละออง NaCl 0.003um, iUTA
- (5) แรงดันเสียง, IEC 60704, ที่ 1.5 ม.
- (6) จากอากาศที่ผ่านตัวกรอง ได้รับการทดสอบกับไรฝุ่น เกสรเบิร์ชและสารก่อภูมิแพ้จากแมวตามมาตรฐาน SOP 350.003 ของ Austrian OFI Institute
- (7) โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้และผลกระทบต่อหอบหืด (ARIA) 2008 เขียนโดย J. Bousquet และอีกประมาณ 50 KOL, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160
- (8) อัตราการลดจุลชีพที่ทดสอบโดย GMT lab กับไข้หวัดใหญ่ (H1N1) ในห้องทดสอบขนาด 30 ลบ.ม. โดยใช้โหมดเทอร์โบเป็นเวลา 1 ชม.
- (9) ทดสอบตามมาตรฐาน GB21551.3-2010 กับ S. Albus, ห้อง 30 ลบ.ม., 1 ชม. โหมดเทอร์โบ ห้องปฏิบัติการของบุคคลที่ 3
- (10) การทดสอบอัตราการลดจุลชีพที่ห้องปฏิบัติการภายนอกโดยใช้งานเครื่องในโหมดเทอร์โบนาน 1 ชม. ในห้องทดสอบไวรัสละอองลอย HCOV-229E ทั้งนี้แม้ว่าไวรัส HCOV-229E จะนับว่าเป็นญาติแต่ก็ไม่ใช่ไวรัส SARS-CoV-2 ซึ่งเป็นสาเหตุของโรค Covid-19 แต่อย่างใด
- (11) การทดสอบของห้องปฏิบัติการภายนอกกับ GB/T 18801-2022 กับ TVOC, Toluene และ NO2: ห้องขนาด 30 ลบ.ม. โหมดเทอร์โบเป็นเวลา 2 ชม.
- (12) การกรองตลอดอายุการใช้งาน ขึ้นกับคุณภาพอากาศและการใช้งาน
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