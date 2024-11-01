BHC010/10
ดูแลเส้นผมของคุณได้ด้วยวิธีง่ายๆ
ไดร์เป่าผม Essential Care ของ Philips มีขนาดเล็ก กะทัดรัด และเปี่ยมประสิทธิภาพ กำลังไฟ 1200 วัตต์ช่วยให้คุณเป่าผมได้อย่างอ่อนโยนและรวดเร็ว การตั้งค่าที่หลากหลายได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองการดูแลเส้นผมที่แตกต่างกัน และเพิ่มมิติให้กับการใช้งานดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ไดร์เป่าผมมีด้ามจับที่พับเก็บได้ ทำให้มีขนาดเล็ก กะทัดรัด ช่วยให้จัดเก็บได้ง่าย แม้ในพื้นที่จัดเก็บที่มีขนาดเล็กมาก และคุณสามารถพกติดตัวขณะเดินทางไปได้ทุกที่
ไดร์เป่าผมพลังแรง 1200 วัตต์ ให้ลมเป่าประสิทธิภาพสูงและพลังการเป่าผมแห้งที่อ่อนโยน เพื่อผมสวยทุกๆ วัน
ไดร์เป่าผมขนาดกะทัดรัดนี้ สามารถเลือกการตั้งค่าความร้อนและความเร็วล่วงหน้าได้ 3 ระดับสำหรับการเป่าผมแห้งด้วยลมเย็น การเป่าถนอมเส้นผม หรือแบบรวดเร็ว
การตั้งค่าลมเป่าเย็นช่วยให้คุณเป่าผมแห้งได้ในอุณหภูมิต่ำเพื่อลดการแห้งเสียของเส้นผม เหมาะสำหรับผมธรรมดา ผมแห้ง และผมเสีย นอกจากนี้ยังเป็นการตั้งค่าที่สมบูรณ์แบบสำหรับฤดูร้อน!
ด้วยการออกแบบที่ทันสมัยและชาญฉลาด ไดร์เป่าผมนี้จึงมีขนาดกะทัดรัดและถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์ ทำให้มีน้ำหนักเบาและควบคุมง่าย
การตั้งค่าลมแรง (II) ให้อุณหภูมิสูงและแรงลมที่ทรงพลัง แม้จะมีขนาดเล็ก แต่ด้วยกำลังไฟ 1200 วัตต์ คุณสามารถเป่าผมของคุณให้แห้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและอ่อนโยน
การตั้งค่า ThermoProtect ให้อุณหภูมิการเป่าผมแห้งระดับสูง ในขณะที่ยังให้การปกป้องเพิ่มเติม การผสมผสานระหว่างแรงลมกับความร้อนที่มีประสิทธิภาพช่วยให้คุณเป่าผมแห้งได้โดยไม่ใช้อุณหภูมิที่สูงเกินไป เพื่อรักษาระดับความชุ่มชื้นตามธรรมชาติของเส้นผมให้เงางาม แลดูสุขภาพดี
หัวเป่าปรับทิศทางลมสำหรับเป่าผมเฉพาะที่ ช่วยเพิ่มประกายเงางามให้กับเส้นผม
อุปกรณ์เสริม
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด