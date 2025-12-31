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ยกเลิกการผลิต

Volume Multi-Styler

BHH814/00

จัดทรงเปี่ยมเสน่ห์และเพิ่มน้ำหนักแก่เส้นผมได้ง่าย

เปลี่ยนสไตล์ของคุณด้วย Multi-Styler เครื่องแรกที่มีที่จับหมุนได้ เปลี่ยนทรงได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผมมีน้ำหนัก ยืดผมตรง ม้วนลอน หรือปลายงอน ทั้งหมดนี้สามารถทำได้อย่างง่ายดาย เพียงหมุนที่จับหมุนได้ของ Styler

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

Multi-Styler เครื่องแรกที่มีที่จับหมุนได้

จัดทรงเปี่ยมเสน่ห์และเพิ่มน้ำหนักแก่เส้นผมได้ง่าย

  • Multi-Styler

  • รวมทุกอย่างไว้ในเครื่องเดียว

  • พร้อมที่จับหมุนได้ที่ไม่ซ้ำใคร

ผมมีน้ำหนัก ยืดผมตรง ม้วนลอน และปลายงอนได้เพียงบิดส่วนปลาย

ผมมีน้ำหนัก ยืดผมตรง ม้วนลอน และปลายงอนได้เพียงบิดส่วนปลาย

เสน่ห์ดึงดูดเป็นเรื่องใกล้ตัว และไม่ซับซ้อนอีกต่อไป ความง่ายและความรวดเร็วสำคัญกว่าการจัดแต่งทรงจุกจิก คุณสามารถปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของคุณได้ง่ายด้วย Philips Volume Multi-Styler ไม่ว่าจะเป็น: ผมตรง ม้วนลอน หรือปลายงอนได้เพียงบิดส่วนปลายผม ความดูดีที่ง่ายดายกว่าที่เคยเป็นมา

รูปทรงครึ่งลอนแบบใหม่พร้อมแปรงมีฝาครอบ

รูปทรงครึ่งลอนแบบใหม่พร้อมแปรงมีฝาครอบ

รูปทรงครึ่งลอนแบบใหม่พร้อมแปรงมีฝาครอบของ Multi-Styler ทำให้สามารถแนบ Styler ไปกับหนังศีรษะของคุณอย่างปลอดภัยเพื่อเพิ่มน้ำหนักจากโคนผมที่เห็นได้ชัดเจน เพียงวางเส้นผมไว้บนพื้นผิวแบบครึ่งลอนค้างไว้สักสองถึงสามวินาที ไม่ว่าคุณจะทำผมทรงใด เส้นผมของคุณที่ได้รับการเพิ่มน้ำหนักจากโคนผมก็พร้อมสำหรับทุกทรง ไม่ว่าจะเป็นผมตรงหรือผมลอน

ถนอมเส้นผมด้วยประจุไอออนและเซรามิคทัวร์มาลีน

ถนอมเส้นผมด้วยประจุไอออนและเซรามิคทัวร์มาลีน

Volume Multi-styler ของ Philips เคลือบด้วยเซรามิคทัวร์มาลีนเพื่อลดไฟฟ้าสถิตและให้มั่นใจได้ถึงความไหลลื่นในระหว่างการจัดแต่งทรง การปรับสภาพเส้นผมด้วยไอออนยังช่วยลดการหยิกฟูลง และเพิ่มความเงางามเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สวยงามและเรียบเนียน

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