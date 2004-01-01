All-in-One-Trimmer/Multigroom เครื่องเล็มขนจมูกและขนในรูหู
เครื่องเล็มขนจมูกและขนหูสำหรับอุปกรณ์
อุปกรณ์เสริมนี้ใช้กับเครื่องเล็มขนแบบ All-in-One ของคุณ และได้รับการออกแบบมาเพื่อเล็มขนจมูกและขนหูได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกันได้
ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยอะไหล่แท้ของ Philips ได้อย่างง่ายดาย
ในบางครั้ง ผลิตภัณฑ์ของคุณต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ แต่การเปลี่ยนไม่เคยเป็นเรื่องง่ายเช่นนี้มาก่อน ด้วยอะไหล่ของ Philips การเปลี่ยนอะไหล่จึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ อะไหล่ทุกชิ้นรับประกันคุณภาพของ Philips
ข้อมูลทางเทคนิค
-
ชิ้นส่วนอะไหล่
- เหมาะกับประเภทผลิตภัณฑ์
-
-
MG3710, MG3711, MG3715, MG3720, MG3721
-
MG3730, MG3740, MG3747, MG3750, MG3760
-
MG5720, MG5730, MG5740, MG5750, MG5910
-
MG5920, MG5940, MG5950, MG7710, MG7715
-
MG7720, MG7730, MG7736, MG7770, MG7785
-
MG7790, MG7940, MG7950, MG9552, MG9710
-
MG9720, MG9530, MG9555
