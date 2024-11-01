MG7720/15
แต่งทรง & เก็บเล็มแม่นยำขั้นสุด
ยกระดับสไตล์ส่วนตัวสู่ความสมบูรณ์แบบด้วยเครื่องตัดเล็มความแม่นยำสูงสารพัดประโยชน์ มีเครื่องมือระดับพรีเมี่ยม 14 ชิ้นให้คุณลงมือรังสรรค์สไตล์เฉพาะของตัวเองจากหัวจรดเท้า สนุกกับการเก็บเล็มถึงขีดสุดด้วยใบมีด DualCut และส่วนควบคุมเสริมที่มีด้ามจับยางกันลื่นดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
เครื่องกันขนแบบออลอินวันนี้มีเทคโนโลยี DualCut ขั้นสูงเพื่อความแม่นยำสูงสุด มาพร้อมใบมีดสองชั้น และได้รับการออกแบบมาให้คมเหมือนใช้วันแรก
เครื่องกันขน Philips Multigroom 7000 แบบออลอินวันมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริม 14 ชิ้นเพื่อให้โซลูชันการตกแต่งเส้นขนบนร่างกายเต็มรูปแบบ
สร้างเส้นตรงที่สะอาดตา และเล็มขนที่หนาที่สุดอย่างสม่ำเสมอด้วยใบมีดเหล็กที่ตัดขนตรงตัวและที่กันขนหนวดเครา ใบมีดที่ไม่กัดกร่อนเหล่านี้จะไม่เกิดสนิม และจะลับให้คมขึ้นเองเพื่อให้ใช้งานได้นานขึ้น
โกนใต้คอได้อย่างสบายด้วยระบบปกป้องผิวที่เป็นเอกลักษณ์ของเราที่ปกป้องแม้บริเวณร่างกายที่บอบบางที่สุดของคุณและช่วยให้คุณโกนได้ใกล้ถึง 0.5 มม.
ใช้เครื่องโกนหนวดแบบละเอียดหลังการเล็มเพื่อทำให้ขอบแก้ม คาง และคอสมบูรณ์แบบ
ดีไซน์เครื่องมือตัดแต่งขนโลหะแบบแคบ มีความแม่นยำ ง่ายต่อการเล็มขอบและเก็บรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ได้อย่างแม่นยำ
หลีกเลี่ยงรอยหยักและรอยบาด เนื่องจากที่เล็มขนแบบออลอินวันจะกำจัดขนจมูกและขนในรูหูที่ไม่ต้องการออกอย่างรวดเร็ว
ตกแต่งใบหน้าและผมของคุณอย่างรวดเร็วด้วยอุปกรณ์ป้องกันที่แข็งแกร่ง 8 อย่าง ได้แก่ หวีสำหรับเคราสั้น 2 เล่มสำหรับการเล็ม 1 มม. และ 2 มม. หวีเคราแบบปรับได้, หวีผม 3 เล่มที่ 9 มม., 12 มม. และ 16 มม., และหวีกันขน 2 ชิ้นสำหรับการเล็มแบบ 3 มม. และ 5 มม.
ที่กันขน Philips นี้จะช่วยให้คุณใช้งานในแบบไร้สายได้ 120 นาทีจากการชาร์จเพียง 1 ชั่วโมง การชาร์จเพียง 5 นาทีก็เพียงพอสำหรับการใช้งานหนึ่งครั้ง
ที่เล็มขนของคุณถือและเคลื่อนย้ายได้ง่าย พร้อมที่จับยางตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการตัดแต่งที่ควบคุมได้ง่ายขึ้น
ที่กันขนนี้ถูกออกแบบมาให้สามารถกันน้ำ เพื่อให้สามารถใช้ได้ขณะอาบน้ำ และล้างใต้ก๊อกน้ำได้
จัดระเบียบห้องน้ำและกระเป๋ายิมของคุณ และเก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดไว้ในที่เดียวด้วยกระเป๋าสำหรับจัดเก็บของขนาดเล็กเพื่อการจัดระเบียบและการเดินทางที่ง่ายดาย
ผลิตภัณฑ์ตัดแต่งเส้นขนทั้งหมดของเราสร้างขึ้นเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน มาพร้อมการรับประกัน 2 ปี ไม่จำเป็นต้องทาน้ำมัน และใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้าทั่วโลก
จัดแต่งทรงในแบบที่คุณต้องการ
อุปกรณ์เสริม
กำลังไฟ
ดีไซน์
บริการ
ระบบตัด
ใช้งานง่าย
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