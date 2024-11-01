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  • แต่งทรง & เก็บเล็มแม่นยำขั้นสุด แต่งทรง & เก็บเล็มแม่นยำขั้นสุด แต่งทรง & เก็บเล็มแม่นยำขั้นสุด

    Multigroom series 7000 14-in-1 ใบหน้า ผม และลำตัว

    MG7720/15

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว
    1 รางวัล

    แต่งทรง & เก็บเล็มแม่นยำขั้นสุด

    ยกระดับสไตล์ส่วนตัวสู่ความสมบูรณ์แบบด้วยเครื่องตัดเล็มความแม่นยำสูงสารพัดประโยชน์ มีเครื่องมือระดับพรีเมี่ยม 14 ชิ้นให้คุณลงมือรังสรรค์สไตล์เฉพาะของตัวเองจากหัวจรดเท้า สนุกกับการเก็บเล็มถึงขีดสุดด้วยใบมีด DualCut และส่วนควบคุมเสริมที่มีด้ามจับยางกันลื่น

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿3,290.00

    Multigroom series 7000 14-in-1 ใบหน้า ผม และลำตัว

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    แต่งทรง & เก็บเล็มแม่นยำขั้นสุด

    เครื่องตัดเล็มระดับพรีเมี่ยม 14-in-1 เพื่อความสะดวกรอบด้านขั้นสุด

    • เครื่องมือ 14 ชิ้น
    • เทคโนโลยี DualCut
    • ใช้งานได้ยาวนานถึง 120 นาที
    • กันน้ำ
    ความแม่นยำสูงสุดด้วยใบมีด 2 เท่า

    ความแม่นยำสูงสุดด้วยใบมีด 2 เท่า

    เครื่องกันขนแบบออลอินวันนี้มีเทคโนโลยี DualCut ขั้นสูงเพื่อความแม่นยำสูงสุด มาพร้อมใบมีดสองชั้น และได้รับการออกแบบมาให้คมเหมือนใช้วันแรก

    อุปกรณ์เพื่อเล็มขนบนใบหน้าและศีรษะ 14 ชิ้น

    อุปกรณ์เพื่อเล็มขนบนใบหน้าและศีรษะ 14 ชิ้น

    เครื่องกันขน Philips Multigroom 7000 แบบออลอินวันมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริม 14 ชิ้นเพื่อให้โซลูชันการตกแต่งเส้นขนบนร่างกายเต็มรูปแบบ

    ใบมีดแบบลับคมในตัวเพื่อผลลัพธ์ที่เรียบเนียน

    ใบมีดแบบลับคมในตัวเพื่อผลลัพธ์ที่เรียบเนียน

    สร้างเส้นตรงที่สะอาดตา และเล็มขนที่หนาที่สุดอย่างสม่ำเสมอด้วยใบมีดเหล็กที่ตัดขนตรงตัวและที่กันขนหนวดเครา ใบมีดที่ไม่กัดกร่อนเหล่านี้จะไม่เกิดสนิม และจะลับให้คมขึ้นเองเพื่อให้ใช้งานได้นานขึ้น

    บอกลาเส้นขนที่ไม่ต้องการ

    บอกลาเส้นขนที่ไม่ต้องการ

    โกนใต้คอได้อย่างสบายด้วยระบบปกป้องผิวที่เป็นเอกลักษณ์ของเราที่ปกป้องแม้บริเวณร่างกายที่บอบบางที่สุดของคุณและช่วยให้คุณโกนได้ใกล้ถึง 0.5 มม.

    เครื่องโกนหนวดแบบละเอียดจะทำให้ขอบแก้ม คาง และคอสมบูรณ์แบบ

    เครื่องโกนหนวดแบบละเอียดจะทำให้ขอบแก้ม คาง และคอสมบูรณ์แบบ

    ใช้เครื่องโกนหนวดแบบละเอียดหลังการเล็มเพื่อทำให้ขอบแก้ม คาง และคอสมบูรณ์แบบ

    เก็บรายละเอียดได้ถูกต้อง

    เก็บรายละเอียดได้ถูกต้อง

    ดีไซน์เครื่องมือตัดแต่งขนโลหะแบบแคบ มีความแม่นยำ ง่ายต่อการเล็มขอบและเก็บรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ได้อย่างแม่นยำ

    เล็มขนจมูกและขนในรูหูให้สวยงาม

    เล็มขนจมูกและขนในรูหูให้สวยงาม

    หลีกเลี่ยงรอยหยักและรอยบาด เนื่องจากที่เล็มขนแบบออลอินวันจะกำจัดขนจมูกและขนในรูหูที่ไม่ต้องการออกอย่างรวดเร็ว

    ตัดผมตามความยาวที่คุณต้องการ

    ตัดผมตามความยาวที่คุณต้องการ

    ตกแต่งใบหน้าและผมของคุณอย่างรวดเร็วด้วยอุปกรณ์ป้องกันที่แข็งแกร่ง 8 อย่าง ได้แก่ หวีสำหรับเคราสั้น 2 เล่มสำหรับการเล็ม 1 มม. และ 2 มม. หวีเคราแบบปรับได้, หวีผม 3 เล่มที่ 9 มม., 12 มม. และ 16 มม., และหวีกันขน 2 ชิ้นสำหรับการเล็มแบบ 3 มม. และ 5 มม.

    ใช้งานได้ยาวนาน 120 นาที

    ใช้งานได้ยาวนาน 120 นาที

    ที่กันขน Philips นี้จะช่วยให้คุณใช้งานในแบบไร้สายได้ 120 นาทีจากการชาร์จเพียง 1 ชั่วโมง การชาร์จเพียง 5 นาทีก็เพียงพอสำหรับการใช้งานหนึ่งครั้ง

    ถือง่าย

    ถือง่าย

    ที่เล็มขนของคุณถือและเคลื่อนย้ายได้ง่าย พร้อมที่จับยางตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการตัดแต่งที่ควบคุมได้ง่ายขึ้น 

    กันน้ำเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกขณะอาบน้ำ

    กันน้ำเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกขณะอาบน้ำ

    ที่กันขนนี้ถูกออกแบบมาให้สามารถกันน้ำ เพื่อให้สามารถใช้ได้ขณะอาบน้ำ และล้างใต้ก๊อกน้ำได้

    เก็บและจัดระเบียบ

    เก็บและจัดระเบียบ

    จัดระเบียบห้องน้ำและกระเป๋ายิมของคุณ และเก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดไว้ในที่เดียวด้วยกระเป๋าสำหรับจัดเก็บของขนาดเล็กเพื่อการจัดระเบียบและการเดินทางที่ง่ายดาย

    รับประกันการคุ้มครองการซื้อ

    รับประกันการคุ้มครองการซื้อ

    ผลิตภัณฑ์ตัดแต่งเส้นขนทั้งหมดของเราสร้างขึ้นเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน มาพร้อมการรับประกัน 2 ปี ไม่จำเป็นต้องทาน้ำมัน และใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้าทั่วโลก

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • จัดแต่งทรงในแบบที่คุณต้องการ

      อุปกรณ์จัดแต่งทรง
      • เครื่องกันขนโลหะ
      • เครื่องเล็มขนโลหะเก็บรายละเอียด
      • เครื่องโกนหนวดแบบละเอียด
      • ที่เล็มขนจมูกและขนในรูหู
      • เครื่องโกนขนบนร่างกาย
      • ส่วนเชื่อมต่อปกป้องผิวของร่างกาย
      • หวีเคราแบบปรับได้ 3-7 มม.
      • หวีสำหรับเคราสั้น 2 เล่ม
      • หวีผม 3 เล่ม
      • หวีสางตัว 2 เล่ม
      จำนวนอุปกรณ์
      เครื่องมือ 14 ชิ้น
      การตกแต่งเส้นขนบนร่างกาย/การหนีบผม/ใบหน้า
      • เคราเส้นยาว
      • เคราเส้นสั้น
      • เคราเส้นสั้น
      • ได้รูป
      • จัดแต่งที่พิถีพิถัน
      • เคราแพะ

    • อุปกรณ์เสริม

      การบำรุงรักษา
      แปรงสำหรับทำความสะอาด
      กระเป๋า
      กระเป๋าสำหรับจัดเก็บ

    • กำลังไฟ

      การชาร์จ
      • ชาร์จไฟจนเต็ม 1 ชั่วโมง
      • ชาร์จไฟรวดเร็วใน 5 นาที
      ระบบเลือกแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
      100-240 V
      ประเภทแบตเตอรี่
      ลิเธียมไอออน
      เวลาในการใช้งาน
      120 นาที

    • ดีไซน์

      ด้ามจับ
      ด้ามจับยางกันลื่น

    • บริการ

      รับประกัน 2 ปี
      มี

    • ระบบตัด

      เทคโนโลยี DualCut
      ตัดได้สองทิศทาง
      ใบมีดแบบลับคมในตัว
      มี

    • ใช้งานง่าย

      จอแสดงผล
      • ไฟแสดงการชาร์จแบตเตอรี่
      • เครื่องหมายแสดงแบตเตอรี่อ่อน
      ไม่ต้องบำรุงรักษา
      ไม่ต้องหยอดน้ำมัน
      เปียกและแห้ง
      กันน้ำได้และง่ายต่อการทำความสะอาด

    Badge-D2C

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