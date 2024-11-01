MG7940/15
ความแม่นยำระดับสุดยอดในเครื่องเดียว
ปั้นลุคเฉพาะตัวด้วยเครื่องเล็มขนสารพัดประโยชน์ มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ 15 ชิ้นสำหรับจัดทรงขนบนใบหน้า ผม และขนตามตัว หวีรองสำหรับเล็มเฉพาะจุดให้การตัดแต่งที่สม่ำเสมอตามความยาวที่คุณต้องการดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
หวีรองเล็มขนที่จดสิทธิบัตรแล้วมีการตั้งค่าความยาว 11 ระดับ ตั้งแต่ 1-3 มม. เพื่อให้คุณตัดเล็มได้เสมอกันโดยมีความยาวอย่างใจต้องการ
ใบมีดสเตนเลสสตีลจะยังคมเหมือนใหม่ ใช้ได้ยาวนานโดยไม่ต้องหยอดน้ำมัน
เครื่องเล็มขนจะสแกนความหนาของเครา 125 ครั้งต่อวินาทีและเพิ่มพลังไฟที่เหมาะสม เมื่อคุณต้องจัดการกับเครายาวหรือดกหนา
เครื่องเล็มขน All-in- one มาพร้อมเครื่องมือ 15 ชิ้นไว้ตัดแต่งทรงตามต้องการ สะดวกต่อการตัดเล็มและตกแต่งหนวดเครา ทรงผม และขนตามร่างกาย
เครื่องเล็มขนและชุดหวีรองอเนกประสงค์ตั้งค่าความยาวได้ 22 ระดับ ตั้งแต่ 0.5 ถึง 16 มม. ด้วยขั้นใบมีดแม่นยำสูงสุด 0.2 มม. สำหรับการตัดเล็มทรงเคราสั้นและเครายาว ดีไซน์อุปกรณ์เสริมเครื่องเล็มขนแม่นยำช่วยให้ง่ายต่อการสร้างขอบเคราที่คมและเก็บรายละเอียดเล็กน้อยได้ดี ตัดเล็มทรงเคราบริเวณแก้ม คาง และคอด้วยเครื่องเล็มขนโลหะเพื่อให้ลุคของคุณสมบูรณ์แบบ
โกนล่างคออย่างสะดวกสบายด้วยอุปกรณ์เสริมเครื่องโกนขนตามร่างกาย ระบบปกป้องผิวที่ไม่ซ้ำใครจะป้องกันส่วนที่อ่อนไหวขณะที่คุณโกนขนที่สั้นถึง 0.5 มม. ไม่เพียงเท่านั้น คุณยังเล็มขนตามร่างกายด้วยหวีรองแบบ Click-On ได้ด้วย
ตัดผมได้ไวขึ้น 30%** ด้วยปัตตาเลี่ยนสเตนเลสสตีลกว้างพิเศษ 41 มม. ซึ่งตัดผมได้มากขึ้นในการไถแต่ละครั้ง แต่งทรงผมใหม่ๆ ด้วยหวีรองผมกว้างพิเศษ 4, 9, 12 และ 16 มม.
อุปกรณ์เสริมเพื่อเล็มขนจมูก/รูหูจะกำจัดขนจมูกและขนในรูหูที่ไม่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย แต่งคิ้วให้เนี้ยบและเรียบร้อยด้วยหวีรองคิ้วที่ปรับแต่งมาโดยเฉพาะ
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทรงพลังให้การใช้งานสูงสุด 120 นาทีด้วยตัวเลือกชาร์จด่วน 5 นาที ที่ให้การใช้งานที่ยาวนานและพลังไฟสูงสุด
เครื่องเล็มขนสามารถกันน้ำได้ คุณจึงสามารถใช้งานได้สบายๆ ในห้องอาบน้ำ และทำความสะอาดได้ง่ายๆ ด้วยน้ำประปา
สัญญาณแสดงระดับแบตเตอรี่ช่วยให้คุณทราบสถานะแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่ต่ำ แบตเตอรี่หมด กำลังชาร์จ หรือแบตเตอรี่เต็ม คุณจึงไม่ต้องกังวลกับปัญหาแบตเตอรี่หมดระหว่างการตัดเล็ม
เครื่องเล็มขนมีที่จับยางตามหลักสรีรศาสตร์ที่ช่วยให้จับและควบคุมได้อย่างง่ายดายและสะดวก
กำลังไฟ
ดีไซน์
บริการ
ใช้งานง่าย
แต่งทรงได้สารพัด
เล็มขนแบบแม่นยำ
ชิ้นส่วนอะไหล่
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