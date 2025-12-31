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        USB-A ไปยัง USB-C

        DLC1511AW/97

        สาย USB A ไปยัง Type C ยาว 0.2 ม.

        ชาร์จและเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณด้วยสายเคเบิล USB-C ซึ่งใช้งานได้กับที่ชาร์จ USB แบบเสียบผนังหรือที่ชาร์จในรถยนต์ของคุณ เป็นสายเคเบิลเพื่อการสำรองหรือแทนที่อันยอดเยี่ยม

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        สาย USB A ไปยัง Type C ยาว 0.2 ม.

        • Sync และชาร์จ

        • 0.2 ม.

        • สีขาว

        ช่องเสียบ USB Type C สำหรับการชาร์จความเร็วสูง

        ช่องเสียบ USB Type C สำหรับการชาร์จความเร็วสูงด้วยอุปกรณ์ล่าสุดที่ใช้ร่วมกับ Type C ได้

        เชื่อมต่อกับเครื่องชาร์จ USB ที่คุณมีหรือเครื่องชาร์จในรถยนต์

        เชื่อมต่อกับแหล่งพลังงาน USB ที่คุณมี ไม่ว่าจะเป็นเครื่องชาร์จ เครื่องชาร์จอัตโนมัติ หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อการชาร์จที่สะดวกทุกเมื่อที่ต้องการ

        เพื่อเป็นสายสำรอง หรือใช้แทนสายที่มี

        พกพาไปกับคุณ เก็บไว้ที่โต๊ะของคุณ หรือนำมาใช้ทดแทนของเก่าที่สูญหายไป ดังนั้นคุณจึงสามารถเชื่อมต่อและชาร์จได้เสมอเมื่อคุณต้องการ

        ข้อมูลทางเทคนิค

        คู่มือและเอกสาร

        เอกสารโฆษณาที่มีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

        • PDF ไฟล์, 307.2 kB
        • 20 July 2026

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