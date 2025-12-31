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ยกเลิกการผลิต
DLK03013B/97
One for All and All for One
การรับชมแบบแนวตั้งและแนวนอนและที่ยึดปากกา Stylus ในตัวที่พร้อมสำหรับทุกความต้องการของคุณไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือเพื่อความบันเทิง Hairline Folio อันน่าดึงดูดและบุรองคุณภาพสูง ให้ทุกความสะดวกสบายสำหรับการเดินทางอย่างมืออาชีพด้วยการปกป้องอย่างปลอดภัย
9" - 10"
สีดำ
โหมดการรับชมหลายมุมมองแบบปรับได้ผสานกับการหมุน 360 องศาเพื่อให้ได้การรับชมแบบแนวตั้งและแนวนอน
วัสดุ Folio และบุรองคุณภาพสูงเพื่อปกป้องแท็บเล็ตจากรอยขีดข่วน
มีที่ยึดปากกา Stylus ขนาดกะทัดรัดภายในซองใส่เพื่อวางปากกา Stylus ได้ทุกที่