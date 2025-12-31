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ยกเลิกการผลิต
FM12FD170B/00
การเชื่อมต่อ Plug and Play ใช้งานง่าย
อุปกรณ์พลักแอนด์เพลย์ที่ใช้งานง่าย แฟลชไดรฟ์ USB รุ่น MOTION จาก Philips สีสันสดใสทำให้การจัดเก็บและแบ่งปันไฟล์ ภาพ และเพลง ประจำวันของคุณเป็นเรื่องง่ายและสนุกสนาน
128GB
Motion Edition 2.0
ความจุขนาด 128GB ช่วยให้คุณสับเปลี่ยน แบ่งปัน และบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่กว่าหรือไฟล์อื่น ๆ โดยใช้พอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์หรือแลปทอปของคุณ
เลือกสียอดนิยมของคุณ เช่น Canary Yellow, Jelly Pink, Ultraviolet Purple, Absinthe Green, Electric Blue หรือ Sunrise Orange ให้คุณจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูลไปพร้อมกับความสนุกสนานของการใช้สีสันในแต่ละวัน
เลือกสียอดนิยมของคุณ เช่น Jelly Pink, Ultraviolet Purple, Absinthe Green หรือ Electric Blue ให้คุณจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูลไปพร้อมกับความสนุกสนานของการใช้สีสันในแต่ละวัน