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        ยกเลิกการผลิต

        แฟลชไดรฟ์ USB

        FM12FD175B/00

        การเชื่อมต่อ Plug and Play ใช้งานง่าย

        อุปกรณ์พลักแอนด์เพลย์ที่ใช้งานง่าย แฟลชไดรฟ์ USB รุ่น MOTION จาก Philips สีสันสดใสทำให้การจัดเก็บและแบ่งปันไฟล์ ภาพ และเพลง ประจำวันของคุณเป็นเรื่องง่ายและสนุกสนาน

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        สับเปลี่ยนไฟล์ได้ง่ายในพริบตา

        การเชื่อมต่อ Plug and Play ใช้งานง่าย

        • 128GB

        • Motion Edition 3.2

        • USB Type-C

        ถ่ายโอนข้อมูลได้รวดเร็วด้วย USB Type-C ความเร็วสูง

        อัตราการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูงจะช่วยลดเวลาที่คุณต้องรอในขณะที่คัดลอกไฟล์มัลติมีเดียขนาดใหญ่ไปเก็บไว้หรือจากฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

        ไฟแสดงกิจกรรมจะสว่างขึ้นเมื่อกำลังคัดลอกไฟล์

        ไฟ LED ที่สว่างขึ้นแสดงให้คุณทราบว่าได้เชื่อมต่อกับไดรฟ์และใช้งานได้ และกะพริบเร็วขึ้นเมื่อมีการคัดลอกไฟล์ไปที่หรือจากหน่วยความจำของอุปกรณ์

        ถ่ายโอนข้อมูลได้รวดเร็วด้วย USB 3.2 ความเร็วสูง

        อัตราการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูงจะช่วยลดเวลาที่คุณต้องรอในขณะที่คัดลอกไฟล์มัลติมีเดียขนาดใหญ่ไปเก็บไว้หรือจากฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

        ข้อมูลทางเทคนิค

        คู่มือและเอกสาร

        เอกสารโฆษณาที่มีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

        • PDF ไฟล์, 86 kB
        • 21 July 2026

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        • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี