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ยกเลิกการผลิต
FM12FD175D/00
การเชื่อมต่อ Plug and Play ใช้งานง่าย
อุปกรณ์พลักแอนด์เพลย์ที่ใช้งานง่าย แฟลชไดรฟ์ USB รุ่น MOTION จาก Philips สีสันสดใสทำให้การจัดเก็บและแบ่งปันไฟล์ ภาพ และเพลง ประจำวันของคุณเป็นเรื่องง่ายและสนุกสนาน
128GB
Motion Edition 3.2
2 แพ็ค
เครื่องหมายและรูบนตัวผลิตภัณฑ์ทำให้คุณทราบวิธีการเปิดและใช้งาน USB Stick ที่รวดเร็วและง่ายดาย ไร้ความยุ่งยาก
เลือกสียอดนิยมของคุณ เช่น Canary Yellow, Jelly Pink, Ultraviolet Purple, Absinthe Green, Electric Blue หรือ Sunrise Orange ให้คุณจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูลไปพร้อมกับความสนุกสนานของการใช้สีสันในแต่ละวัน
ความจุขนาด 128GB ช่วยให้คุณสับเปลี่ยน แบ่งปัน และบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่กว่าหรือไฟล์อื่น ๆ โดยใช้พอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์หรือแลปทอปของคุณ